Crie um vídeo técnico de 1 minuto para tomadores de decisão B2B e gerentes de TI, ilustrando como as capacidades de vídeo ABM impulsionadas por AI da HeyGen simplificam o alcance personalizado. O estilo visual deve ser profissional e orientado por dados, exibindo elementos detalhados da interface e enfatizando a eficiência, acompanhado por uma narração clara e confiante. Utilize o recurso de avatares AI da HeyGen para apresentar informações complexas de forma clara e aproveite a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para mensagens precisas, garantindo que cada espectador compreenda as vantagens técnicas deste criador de vídeos de marketing baseado em contas.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo promocional envolvente de 45 segundos voltado para gerentes de marketing e criadores de conteúdo, destacando a simplicidade de produzir conteúdo de vídeo ABM eficaz. A estética deve ser dinâmica e moderna, com cortes rápidos e texto vibrante na tela, acompanhado por uma voz animada e clara. Demonstre o processo de criação rápida usando os modelos de vídeo intuitivos da HeyGen e aproveite sua poderosa geração de narração para dar vida aos roteiros sem esforço, tornando a plataforma um editor de vídeo online ideal para campanhas impactantes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos direcionado a especialistas em operações de marketing e equipes de habilitação de vendas, focando nas integrações técnicas e automação de fluxo de trabalho dentro de um criador de vídeos de marketing baseado em contas. A apresentação visual deve ser elegante e informativa, talvez apresentando gravações de tela dos pontos de integração e fluxo de dados, complementada por uma voz explicativa e precisa. Garanta que informações críticas sejam acessíveis empregando as Legendas/legendas da HeyGen para clareza, e enriqueça o conteúdo com exemplos visuais relevantes retirados do suporte de biblioteca de mídia/estoque, demonstrando conversões de texto para vídeo sem interrupções.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo resumo executivo convincente de 60 segundos projetado para líderes de vendas e executivos de marketing, mostrando como vídeos personalizados impulsionam um crescimento significativo do pipeline. Adote um estilo visual visionário e de alto impacto com animações profissionais ilustrando resultados de negócios, sublinhado por um tom persuasivo e confiante. Demonstre a adaptabilidade do seu conteúdo utilizando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para várias plataformas, e enfatize como sua capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro permite mensagens rápidas e personalizadas em cada vídeo personalizado, elevando sua estratégia geral de marketing baseado em contas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Marketing Baseado em Contas

Crie vídeos ABM profissionais e personalizados com AI de forma fácil, simplificando seu alcance e engajando contas-chave de maneira eficaz.

1
Step 1
Crie Sua Mensagem Principal com AI
Comece transformando seu roteiro de marketing em um vídeo atraente. Nossa capacidade de "texto-para-vídeo a partir de roteiro" permite que você gere rapidamente cenas iniciais para sua campanha.
2
Step 2
Selecione Avatares AI e Personalize
Enriqueça sua mensagem escolhendo de uma biblioteca diversificada de "avatares AI" realistas que ressoam com seu público-alvo, criando conteúdo altamente envolvente.
3
Step 3
Adicione Acessibilidade com Legendas Automáticas
Melhore o engajamento do espectador e a acessibilidade adicionando "legendas automáticas" ao seu vídeo. Isso garante que sua mensagem seja clara e compreendida, mesmo sem som.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo ABM Impulsionado por AI
Finalize sua criação e "exporte" seu vídeo ABM de alta qualidade "impulsionado por AI" em várias proporções adequadas para diferentes plataformas, pronto para distribuição.

Produza Conteúdo Específico para Contas Rapidamente

Crie rapidamente conteúdo de vídeo envolvente e de formato curto, adaptado para pontos de contato específicos de contas para manter um engajamento consistente.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen capacita campanhas de vídeo ABM personalizadas?

A HeyGen funciona como um gerador de vídeos AI, aproveitando avatares AI avançados e tecnologia de texto-para-vídeo para criar vídeos altamente personalizados. Essa capacidade é essencial para o alcance de marketing baseado em contas direcionado e o crescimento aprimorado do pipeline.

Quais capacidades técnicas a HeyGen oferece para personalização de vídeos?

A HeyGen fornece um editor de vídeo online robusto com funcionalidade de arrastar e soltar, permitindo aos usuários implementar controles de marca abrangentes. Também inclui recursos como legendas automáticas e diversos modelos de vídeo para personalização em tempo real.

A HeyGen pode escalar efetivamente o alcance de vídeo personalizado para ABM?

Sim, a HeyGen é especificamente projetada como um criador de vídeos ABM impulsionado por AI para escalar seus esforços para Vídeos de Alcance Personalizado. Seu processo eficiente permite que as equipes gerem rapidamente inúmeras mensagens de vídeo únicas para contas específicas, aprimorando a estratégia ABM.

Como a HeyGen pode simplificar a produção de conteúdo de vídeo ABM profissional?

A HeyGen simplifica drasticamente a produção de vídeos convertendo texto em vídeo usando avatares AI, eliminando a necessidade de filmagens complexas. As ferramentas intuitivas da plataforma e os controles de marca permitem a criação rápida de conteúdo de vídeo de alta qualidade e com marca.

