É necessário um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas, destinado a destacar o lançamento de um novo produto ou serviço. O estilo visual deve ser energético e moderno, utilizando cores vibrantes e cortes rápidos, enquanto o áudio apresenta uma trilha contemporânea animada com narrações claras e entusiásticas. Aproveite os extensos Modelos e cenas da HeyGen para iniciar a criação, garantindo que o vídeo seja altamente personalizável para refletir identidades de marca únicas.

