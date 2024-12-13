Anúncios de Produtos - Caso de Uso
Chame a atenção com revelações de produtos inovadores impulsionados por IA
Esqueça os e-mails e blogs longos. Com o HeyGen, você pode criar rapidamente vídeos de produtos de alta qualidade para apresentar novos produtos, explicar recursos principais e engajar clientes, tudo isso sem uma equipe de produção.
Benefícios e valor
Escale seus vídeos de marketing de produto sem atrasos na produção
Simplifique sua mensagem com vídeos de anúncios impressionantes
Imagens estáticas e texto não conseguem capturar a empolgação de um lançamento de novo produto. A HeyGen ajuda você a criar vídeos dinâmicos e polidos que chamam a atenção, despertam a curiosidade e deixam uma impressão duradoura. Torne o anúncio do seu produto inesquecível com visuais que impressionam seu público.
Mantenha-se alinhado com os prazos dos stakeholders sem o estresse
Lançamentos de produtos são rápidos, e a produção de vídeos tradicional muitas vezes não consegue acompanhar. HeyGen permite que você crie vídeos de anúncio de alta qualidade e alinhados à sua marca em minutos, sem estresse ou atrasos. Mantenha-se no caminho certo e entregue um lançamento tão refinado quanto o seu produto.
Localize seus anúncios de produtos para lançamentos globais
Traduzir e localizar o conteúdo de produtos exige muitos recursos. A HeyGen otimiza o processo gerando automaticamente versões localizadas dos seus vídeos de produto com narrações e sincronização labial potencializadas por IA, garantindo consistência entre os mercados sem custos ou esforços de produção adicionais.
Histórias de clientes
Descubra como equipes de marketing criam vídeos de produtos
Como criar
anúncios de produtos com HeyGen
Log in to HeyGen and get ready to create stunning, professional-quality product videos in minutes.
Log in to HeyGen and get ready to create stunning, professional-quality product videos in minutes.
Pick from customizable templates designed for product launches, feature rollouts, and service updates. Need full control? Start with a blank canvas and build your video from the ground up. Apply your brand kit in one click for a consistent look and feel.
Pick from customizable templates designed for product launches, feature rollouts, and service updates. Need full control? Start with a blank canvas and build your video from the ground up. Apply your brand kit in one click for a consistent look and feel.
Upload your product announcement script and choose a lifelike AI avatar to deliver your message. The avatar could be your digital twin or choose from over 726 public avatars to make your launch more engaging and easier to understand.
Upload your product announcement script and choose a lifelike AI avatar to deliver your message. The avatar could be your digital twin or choose from over 726 public avatars to make your launch more engaging and easier to understand.
Use HeyGen’s simple drag-and-drop editor to adjust text, fonts, and colors. Add your logo, swap in brand-aligned visuals, and fine-tune the messaging for different audiences.
Use HeyGen’s simple drag-and-drop editor to adjust text, fonts, and colors. Add your logo, swap in brand-aligned visuals, and fine-tune the messaging for different audiences.
Incorporate images, icons, and animations from HeyGen’s media library to highlight key features, reinforce your value proposition, and make complex concepts clear.
Incorporate images, icons, and animations from HeyGen’s media library to highlight key features, reinforce your value proposition, and make complex concepts clear.
Once your video is polished and ready, export it in your preferred format and share it across email, social media, landing pages, or internal channels—wherever your audience is.
Once your video is polished and ready, export it in your preferred format and share it across email, social media, landing pages, or internal channels—wherever your audience is.
Perguntas Frequentes
Um vídeo de anúncio de produto é um vídeo curto e envolvente que apresenta um novo produto, funcionalidade ou serviço. Ele ajuda as empresas a comunicar os principais benefícios, gerar entusiasmo e impulsionar a adoção.
Vídeos de produtos são uma das formas mais eficazes de envolver o público e explicar novos produtos. Comparados ao conteúdo estático, vídeos aumentam a retenção, melhoram a clareza e tornam os anúncios mais atraentes. A HeyGen facilita para os profissionais de marketing de produtos a criação de vídeos de alta qualidade rapidamente sem a necessidade de uma equipe de produção de vídeo.
A HeyGen oferece ferramentas de vídeo com tecnologia AI que permitem aos profissionais de marketing de produtos gerar vídeos de produtos de qualidade profissional em minutos. Com modelos personalizáveis, avatares AI realistas e ferramentas de edição fáceis de usar, a HeyGen simplifica a criação de vídeos mantendo a consistência da marca.
Sim. O HeyGen permite que você adicione as cores da sua marca, fontes, logotipos e outros elementos visuais para garantir que seus vídeos de produto estejam alinhados com a marcação da sua empresa. Você também pode ajustar o tom e o estilo para se adequar a diferentes públicos.
Sim. A HeyGen suporta tradução e localização de vídeos com dublagens de IA e sincronização labial em vários idiomas. Isso facilita a escalabilidade de vídeos de produtos para públicos globais sem custos de produção adicionais.
Não. O HeyGen é projetado para profissionais de marketing sem experiência em edição de vídeo. Suas ferramentas intuitivas de arrastar e soltar permitem que você crie vídeos de produtos polidos rapidamente, sem necessidade de habilidades técnicas.
O HeyGen pode ser utilizado para criar vídeos de produtos para lançamentos de novos produtos, atualizações de recursos, expansões de serviços, anúncios de programas beta e atualizações de capacitação interna. Você pode personalizar seu vídeo para clientes externos, equipes de vendas ou partes interessadas internas.
O comprimento ideal para vídeos de produtos é de 30 a 90 segundos. Isso mantém seu público engajado enquanto entrega informações chave de forma concisa. Com o HeyGen, você pode criar rapidamente várias versões para se adequar a diferentes plataformas, como mídias sociais, e-mail e páginas de destino.
Você pode compartilhar seus vídeos de produto em múltiplos canais, incluindo campanhas de e-mail, sites da empresa, páginas de destino, LinkedIn, YouTube, X e ferramentas de comunicação interna como Slack ou Microsoft Teams.
Com o HeyGen, você pode criar vídeos de produtos de alta qualidade em minutos. O uso de avatares de IA, modelos e narrações automáticas elimina a necessidade de uma produção de vídeo demorada, ajudando você a cumprir prazos apertados de lançamento.