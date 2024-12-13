Vídeos de produtos são uma das formas mais eficazes de envolver o público e explicar novos produtos. Comparados ao conteúdo estático, vídeos aumentam a retenção, melhoram a clareza e tornam os anúncios mais atraentes. A HeyGen facilita para os profissionais de marketing de produtos a criação de vídeos de alta qualidade rapidamente sem a necessidade de uma equipe de produção de vídeo.