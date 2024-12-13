Treinamento de Integração - Caso de Uso
Recebam os novos contratados com vídeos de integração envolventes de IA
Um processo de integração eficaz prepara os funcionários para o sucesso. Seja apresentando a cultura da empresa, explicando processos ou orientando treinamentos específicos da equipe, a HeyGen permite que as equipes de RH criem vídeos de integração rapidamente sem a necessidade de uma equipe completa de produção.
Benefícios e valor
Integre funcionários mais rapidamente com experiências de vídeo envolventes
Automatize o treinamento de integração com vídeos potencializados por IA
Vídeos tradicionais de integração podem consumir muitos recursos. A HeyGen revoluciona o processo, permitindo que profissionais de RH e líderes de equipe criem vídeos de integração de forma eficiente e em larga escala.
Gere processos de integração consistentes e profissionais com avatares de IA
Utilize avatares de IA para fornecer conteúdo de orientação de maneira consistente e profissional. Incorpore explicações passo a passo, gráficos em movimento e elementos interativos para ajudar os novos contratados a reter detalhes importantes sobre políticas da empresa, expectativas e fluxos de trabalho.
Adapte e traduza treinamentos de integração para equipes de trabalho globais
Com a plataforma de IA da HeyGen, você pode atualizar rapidamente materiais de integração, personalizar conteúdo para equipes específicas e traduzir vídeos para vários idiomas. Garanta que cada novo contratado tenha uma experiência de treinamento atualizada e sem interrupções, sem a necessidade de regravações custosas.
Histórias de clientes
Descubra como equipes de RH escalonam a integração
Como criar
vídeos de integração com HeyGen
Faça login no HeyGen e comece a criar vídeos de treinamento de integração envolventes gerados por IA em apenas minutos.
Faça login no HeyGen e comece a criar vídeos de treinamento de integração envolventes gerados por IA em apenas minutos.
Explore uma variedade de modelos prontos para uso projetados para orientações de novos funcionários, políticas da empresa, cultura do local de trabalho e treinamentos específicos para cada função. Selecione um modelo que esteja alinhado com seu processo de integração e aplique instantaneamente seu kit de marca para uma aparência profissional e coesa.
Faça o upload do seu roteiro de integração e escolha um avatar de IA realista (ou crie o seu próprio) para orientar os novos funcionários através das informações chave de forma envolvente e acolhedora. Inclua filmagens de apoio, visuais da empresa e cenários do local de trabalho para tornar o treinamento mais imersivo.
Use o editor intuitivo de arrastar e soltar do HeyGen para ajustar texto, esquemas de cores, fontes e layouts. Adicione a marca da empresa, declarações de missão e elementos interativos como questionários ou pontos de controle para reforçar pontos chave da aprendizagem.
Torne a integração mais envolvente com animações, infográficos e efeitos de transição da biblioteca de ativos da HeyGen. Utilize chamadas, destaques e guias passo a passo para ajudar os novos contratados a reter informações de forma eficaz.
Assim que seu vídeo estiver completo, exporte-o no formato de sua preferência e distribua-o por meio do LMS da sua empresa, portal interno ou e-mail. Garanta que todos os novos contratados tenham acesso a materiais de integração estruturados e envolventes que os preparem para o sucesso.
Perguntas Frequentes
HeyGen é uma plataforma de criação de vídeos com IA que ajuda empresas a criar vídeos de integração rapidamente. Ela otimiza o treinamento de novos funcionários ao fornecer conteúdo de vídeo escalável e dinâmico.
HeyGen elimina a necessidade de produção cara, apresentadores em frente às câmeras e edições demoradas. Um avatar de IA entrega conteúdo de orientação de forma profissional, reduzindo o tempo de produção e melhorando a eficiência geral do treinamento.
Com certeza. O HeyGen permite que você personalize seu anfitrião virtual para alinhar com a marca específica. Altere sua aparência, tom e roteiro para manter a consistência na experiência de integração.
Com certeza. A HeyGen ajuda organizações a personalizar a criação de vídeos de integração para equipes específicas, funções ou departamentos, para que os novos contratados recebam conteúdo de treinamento relevante.
HeyGen torna a edição de vídeos rápida e simples. Altere roteiros ou visuais e recrie o conteúdo em minutos—sem necessidade de regravações.
Sim, você pode otimizar vídeos do HeyGen para portais de RH, plataformas de aprendizado ou intranets. Isso garante que os novos contratados tenham fácil acesso ao treinamento de qualquer lugar.
Dependendo do conteúdo e da personalização, a HeyGen pode ajudar você a produzir vídeos de integração em poucas horas, reduzindo drasticamente os tempos de produção típicos.
De forma alguma. Graças ao design amigável para iniciantes do HeyGen, pessoal de RH, gerentes e treinadores podem criar facilmente vídeos de integração sem habilidades técnicas avançadas.
Ideal para orientação de novos contratados, construção de cultura, passagens específicas de funções ou treinamento de conformidade. Essencialmente, onde quer que você precise de conteúdo claro e envolvente para novos funcionários, a HeyGen tem tudo o que você precisa.
Cadastre-se no HeyGen, aproveite suas capacidades de vídeo com inteligência artificial e comece a criar vídeos de integração impactantes para sua equipe imediatamente.