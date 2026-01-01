Create an Event Recap Video in Minutes

Transforme gravações brutas de eventos em um vídeo de retrospectiva profissional em minutos. Adicione um roteiro, limpe automaticamente cada tomada e receba um vídeo de destaques pronto para compartilhar. Não são necessárias câmeras nem habilidades de edição.

Event recap video maker turning raw footage into a polished highlight reel.
141.999.561Vídeos gerados
116.756.600Avatares gerados
19.584.524Vídeos traduzidos
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Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.
Principais recursos

Features of Event Recap Video Maker

Edição com IA que destaca os melhores momentos

Pule a linha do tempo e os cortes manuais. A IA analisa suas gravações, seleciona os momentos mais fortes e monta tudo em um vídeo dinâmico de destaques, com música, transições e ritmo ajustados para você. Você recebe um resumo coeso e de alta qualidade sem precisar mexer em nenhum software de edição.

Comece Gratuitamente →
AI editing assembling event footage into a highlight reel automatically.

Speech Cleanup for Flawless Takes

Sound perfect without re-recording. The AI automatically removes filler words, pauses, false starts, and retakes, then bridges the visual gaps with natural AI lip Sync so your event recap looks recorded in one flawless pass. No jarring jump cuts, no manual trimming.

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Speech Cleanup removing filler words and retakes from event recap takes.

Transforme um roteiro em cenas narradas

Sem imagens do dia? Escreva algumas linhas sobre o evento e o mecanismo de roteiro para vídeo criará cenas narradas em torno delas, com visuais, gráficos e uma narração natural. Adicione uma introdução personalizada, uma mensagem de agradecimento ou citações de palestrantes em questão de segundos.

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Script turned into narrated event recap scenes with visuals and voiceover.

Templates and Brand Kits Built In

Comece a partir de uma biblioteca de modelos de recapitulação em vez de uma tela em branco. Insira seu logo, cores e fontes uma vez, e todos os vídeos permanecerão alinhados à marca. O gerador de vídeos com IA dá à sua equipe controle criativo, para que uma série de eventos recorrentes pareça sempre profissional e consistente.

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Recap templates and brand kits keeping event videos on brand.

Localize resumos em mais de 175 idiomas

Reach every attendee in their own language. Translate your recap with natural AI dubbing into 175+ languages, with voices and lip movement matched to each scene. One event recap video becomes a global marketing asset that boosts visibility across regions, teams, and audiences.

Get Started For Free →
Localizing an event recap video into 175+ languages with AI dubbing.

Ideias e casos de uso para vídeos de retrospectiva de eventos

Recapitulações de Conferências e Cúpulas

Recapitulações de Conferências e Cúpulas

Editing days of conference footage takes weeks and an agency budget. Capture the excitement in a fast recap instead, then share it as a promo video that fuels your next marketing campaign and drives signups.

Reels de Destaques de Eventos Corporativos

Reels de Destaques de Eventos Corporativos

Internal event footage often sits unused because editing it is nobody's job. Turn it into a recap that engages your whole company, and add an AI spokesperson to communicate the highlights and key takeaways.

Trade Show and Booth Event Recaps

Trade Show and Booth Event Recaps

Trade show leads cool off while footage waits for editing. Skip the videography crew and ship an effective booth recap that pairs the best moments with a product demo video while the event is fresh.

Recapitulações de webinars e eventos virtuais

Recapitulações de webinars e eventos virtuais

Recapping a long webinar by hand means scrubbing hours of recording. Turn the slides and key clips into an engaging summary with PPT To video, so registrants who missed it still get the value.

Social Clips for Instagram and TikTok

Social Clips for Instagram and TikTok

Posting event clips manually means resizing and recutting for every social media feed. Generate vertical highlights with the reel generator instead, and publish recaps to Instagram, TikTok, and Shorts the moment the event wraps.

Recapitulações de Equipe Interna e Offsites

Recapitulações de Equipe Interna e Offsites

Team offsites and all-hands rarely get a recap because no one has time to cut one. Drop the clips into an AI video editor, arrange the best moments, and capture the essence of the experience.

Como funciona

How an event recap video maker works

HeyGen leva você de clipes brutos a um vídeo final de retrospectiva do evento em quatro etapas simples, com a edição feita automaticamente.

Etapa 1

Envie seu vídeo

Adicione clipes, fotos ou um breve roteiro do seu evento. Misture gravações existentes com novas cenas.

Step 2

Limpe as tomadas

O Speech Cleanup remove muletas, pausas e refações, e depois junta os melhores momentos em um só vídeo.

Etapa 3

Customize the Recap

Add your branding, music, captions, and transitions. Adjust pacing and scene order to fit the story.

Etapa 4

Export and Share

Renderize em HD ou 4K e depois faça o download ou publique seu resumo diretamente nas redes sociais, por e-mail ou na página do seu evento.

Uploading event footage, photos, and a script to build a recap.
Speech Cleanup stitching the best event moments together.
Customizing an event recap with branding, music, and captions.
Exporting and sharing the finished event recap video in HD or 4K.

Frequently Asked Questions (FAQs)

O que é um vídeo de recapitulativo de evento e como faço um?

Um vídeo de retrospectiva de evento é um breve compilado de destaques que captura os melhores momentos de uma conferência, lançamento ou encontro. Você cria um ao enviar as filmagens ou começar de um texto para vídeo e, em seguida, deixar a IA editar, narrar e montar tudo em uma retrospectiva finalizada.

Posso destacar as sessões e os painéis dos palestrantes no resumo?

Sim. Destaque os momentos mais impactantes dos palestrantes e os principais insights dos painéis no recap e use o gerador de clipes para transformar as sessões em destaques compartilháveis. Adicione vídeos de banco de imagens para preencher lacunas e mantenha a energia da experiência ao vivo viva por muito tempo após o evento.

Posso reutilizar um projeto de recap para eventos futuros e para uma série?

Yes. Save your recap as a reusable project and duplicate it for future events, so each new highlight reel keeps a consistent look. Many teams build a small library of recap templates to scale marketing videos across an entire event series.

Meu vídeo de resumo do evento vai parecer profissional e alinhado à identidade da marca?

Yes. The AI handles pacing, transitions, and clean cuts so the recap looks studio-made, not auto-generated. You can match your brand colors and fonts, and add lifelike presenters powered by Avatar IV to carry the emotion and energy of the day.

Por que usar a HeyGen em vez de um editor de vídeo para recapitulações de eventos?

A edição tradicional significa horas em uma linha do tempo e uma fatura de agência. A HeyGen transforma todo o processo em minutos, reduzindo os custos de produção de vídeo em até 70%. Um resumo de evento bem produzido ajuda as equipes de planejamento de eventos a mostrar valor aos clientes em todos os seus canais de mídia.

O criador de vídeos de retrospectiva de eventos é gratuito? O que os planos pagos oferecem a mais?

Você pode começar gratuitamente, sem cartão de crédito, e criar recaps para explorar os recursos principais. Os planos pagos começam em US$ 24 por mês e liberam vídeos mais longos, clonagem de voz, mais idiomas e exportações em resolução mais alta para recaps de eventos frequentes ou de maior porte.

Explore mais ferramentas com tecnologia de IA ferramentas

Dê vida a qualquer foto com voz e movimentos hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gerador de Vídeo com IATradutor de VídeoIA de Texto para VídeoIA de Áudio para VídeoSincronização labial com IAFaceswap IAGerador de Voz com IAAnúncios UGC com IAURL do vídeoRoteiro para VídeoGerador de Reels com IAGerador de Avatar com IAIA de Imagem para VídeoClonagem de VozTradutor de Vídeos do YouTubeAvatar de VídeoCriador de Vídeos para YouTube com IAGerador de Vídeos para TikTok com IAGerador de Legendas com IAAdicionar texto ao vídeoGerador de Legendas com IAGerador de Roteiro de VídeoAvatar de Texto para FalaAdicionar foto ao vídeoCompressor de Vídeo com IA

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Transforme as filmagens do seu evento em vídeos de retrospectiva profissionais com IA.

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