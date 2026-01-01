Upscaler de vídeo com IA para uma nitidez 4K impressionante
Aprimore qualquer vídeo para 4K com IA baseada em difusão integrada diretamente nos aplicativos HeyGen. Escolha entre os mecanismos Standard e Precise, exporte em 1080p ou 4K, ajuste a taxa de quadros até 120 fps e envie arquivos MP4, MOV ou WEBM. Cada conversão custa 10 créditos premium.
Recursos do aprimorador de vídeo com IA
Mecanismos de upscale Standard e Precise
Dois mecanismos atendem a necessidades diferentes. O Standard oferece um upscale rápido e limpo para fluxos de trabalho de alto volume em que a velocidade é importante. O Precise roda um modelo baseado em difusão que reconstrói detalhes finos, textura natural da pele, texto legível e tecidos e folhagens realistas em nível de pixel. O Precise produz a saída de mais alta fidelidade para entregas finais, trabalhos de clientes e conteúdo exibido em telas grandes. Alterne entre os mecanismos em qualquer projeto sem precisar fazer novo upload. Combine seu resultado upscalado com qualquer gerador de vídeo com IA e o render final mantém a qualidade em qualquer distância de visualização.
Resolução de saída em 1080p e 4K
Selecione a resolução de destino antes do processamento. O modelo de IA aceita vídeos em qualquer resolução inicial a partir de 360p e faz o upscale para 1080p ou 4K. O mecanismo Precise ajusta a intensidade da reconstrução com base na qualidade de entrada, aplicando uma geração de detalhes mais forte em fontes de baixa resolução e um refinamento mais leve em vídeos que já estejam próximos da resolução desejada. O arquivo final é baixado pronto para publicação, incorporação ou arquivamento, sem necessidade de etapa extra de codificação. Use-o após umtexto para vídeopara elevar o conteúdo gerado por IA à resolução de transmissão.
Controle de taxa de quadros de até 120 fps
Defina a taxa de quadros de saída como Original, 30, 60, 90 ou 120 fps. A interpolação de quadros por IA gera quadros intermediários suaves e naturais, fazendo com que filmagens tremidas fiquem fluidas, cenas de ação sejam reproduzidas com clareza e conteúdos em câmera lenta tenham um visual cinematográfico. Taxas de quadros mais altas combinadas com resolução 4K produzem um resultado com sensação premium em monitores, projetores e telas grandes. Aplique o aumento de taxa de quadros para suavizar editor de vídeo com IA exportações ou dar a clipes gerados por IA uma reprodução mais refinada.
Desnoiser e remoção de aliasing integrados
O mecanismo Precise remove ruído, corrige aliasing e aumenta a nitidez em uma única etapa de upscale. Granulação, ruído de croma, faixas de compressão, serrilhados e artefatos em escada são corrigidos quadro a quadro, sem uma etapa de processamento separada. O modelo diferencia textura real de ruído, então a pele permanece natural, o texto continua nítido e as bordas ficam limpas. Nenhum filtro ou plugin adicional é necessário. Passe o resultado por um gerador de legendas e seus overlays ficarão sobre quadros livres de artefatos.
Consistência temporal entre quadros
Fazer o upscale de cada quadro individualmente cria tremulação, cintilação e artefatos de “crawling” durante a reprodução. O modelo de IA analisa o movimento e o fluxo de detalhes entre os quadros para manter total consistência temporal. Objetos em movimento permanecem estáveis, fundos planos ficam limpos sem cintilação em faixas, e as cores se mantêm consistentes do primeiro ao último quadro. Combinado com interpolação de quadros, o resultado é uma reprodução suave, sem flicker, em qualquer resolução e taxa de quadros para conteúdos como vídeo de demonstração de produto nos entregáveis.
Casos de uso
Aprimore vídeos GenAI de 720p para 4K
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
Restaure antigas filmagens em VHS, miniDV e 8mm
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
Suavize gravações tremidas para 60 ou 120 fps
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
Aprimore gravações de webcam e tela
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for course builder libraries and on-demand viewing.
Limpe gravações escuras e com ruído
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
Aprimore vídeos traduzidos ou dublados
Re-encoding during AI dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
Como funciona
Envie um vídeo, configure o mecanismo, a resolução e a taxa de quadros e, em seguida, renderize um arquivo em 4K. Sem software, sem GPU, sem necessidade de habilidades de edição.
Envie seu vídeo
Arraste um arquivo MP4, MOV ou WEBM para o carregador ou clique em Escolher arquivo. Todas as resoluções de entrada são aceitas.
Selecione o mecanismo e as configurações
Escolha Standard ou Precise. Defina a saída como 1080p ou 4K. Ajuste a taxa de quadros para Original, 30, 60, 90 ou 120 fps.
Visualize a melhoria
Processe uma prévia curta para comparar o antes e o depois. Ajuste o mecanismo, a resolução ou a taxa de quadros até que o resultado atenda ao seu padrão.
Aprimorar e baixar
Confirme o uso de 10 créditos premium. GPUs em nuvem renderizam o arquivo completo e você faz o download do vídeo aprimorado, pronto para publicar.
Perguntas frequentes
O que é o mecanismo de upscale Precise e como ele funciona?
O mecanismo Precise é alimentado pelo Topaz Labs Starlight Precise 2.5, um modelo de upscaling baseado em difusão treinado com milhões de quadros de vídeo. Ele reconstrói texturas finas, detalhes faciais naturais, estrutura de tecidos e textos legíveis em nível de pixel. Diferente da interpolação padrão, que apenas estica os pixels, o modelo de difusão gera novos detalhes plausíveis com base no contexto da cena, fazendo com que o resultado pareça ter sido originalmente gravado na resolução mais alta.
Qual é a diferença entre os mecanismos Standard e Precise?
O modo Standard oferece um aumento rápido e limpo de resolução, ideal para fluxos de trabalho de alto volume em que a velocidade é mais importante do que a fidelidade em nível de pixel. O modo Precise executa o modelo baseado em difusão para obter o máximo de reconstrução de detalhes. Recomendamos o Precise para entregas finais, conteúdos para clientes e qualquer material exibido em telas grandes. O Standard é ideal para rascunhos, revisões internas e processamento em lote.
Posso aumentar a resolução de vídeos gerados por IA do Sora, Kling ou Veo?
Sim. O mecanismo Precise é especificamente otimizado para imagens geradas por IA, que apresentam uma leve suavidade, aliasing e inconsistências entre quadros que o upscaling padrão tende a amplificar. Ele corrige esses padrões enquanto preserva a intenção criativa, trazendo a saída de roteiro para vídeo e gerações baseadas em prompts para um 4K limpo, com aparência nativa.
Quais formatos de vídeo e resoluções de entrada são compatíveis?
O upscaler aceita arquivos MP4, MOV e WEBM em qualquer resolução de entrada a partir de 360p. Você pode definir a saída em 1080p ou 4K. O modelo de IA ajusta a intensidade da reconstrução com base na qualidade inicial, aplicando um aprimoramento mais forte a fontes de baixa resolução e um refinamento mais sutil a vídeos mais próximos da resolução desejada.
Como funciona o ajuste de taxa de quadros?
Você pode selecionar Original, 30, 60, 90 ou 120 fps como taxa de quadros de saída. A interpolação de quadros por IA analisa o movimento entre os quadros existentes e gera quadros intermediários mais suaves. Para conteúdo de redes sociais, 30 ou 60 fps funcionam bem. Para conteúdos com muita ação, cinematográficos ou exibidos em telas grandes, 90 ou 120 fps oferecem um movimento visivelmente mais fluido.
O upscaler remove automaticamente ruídos e artefatos de compressão?
Sim. O mecanismo Precise realiza redução de ruído, remoção de aliasing e de artefatos como parte integrada do processo de upscale. Ele diferencia textura real de grão, ruído de croma e faixas de compressão, removendo elementos indesejados enquanto mantém bordas e detalhes intactos. Não é necessário um passo separado de redução de ruído nem um plugin adicional.
Quanto custa cada conversão em alta resolução?
Cada conversão custa 10 créditos premium (GenCredits) do seu pool de créditos compartilhado. Seu saldo fica visível na linha do tempo no editor da HeyGen. Planos pagos a partir de US$ 24 por mês incluem créditos premium que cobrem o upscaling, além de recursos como clonagem de voz com IA e troca de rosto.
Posso visualizar a melhoria antes de gastar créditos?
Sim. O upscaler processa uma prévia curta com o mecanismo, a resolução e a taxa de quadros que você escolher antes de você confirmar. Ajuste as configurações e compare a entrada com a saída até que o resultado esteja de acordo com o seu padrão. Os 10 créditos só são descontados quando você confirma o render completo.
Posso aumentar a resolução dos vídeos depois de traduzi-los ou dublá-los?
Sim. Os vídeos processados pelo tradutor de vídeo ou pelo pipeline de sincronização labial com IA perdem qualidade durante a recompactação. Processar o arquivo localizado com o upscaler restaura a nitidez e garante que cada versão de idioma corresponda ao original. Cada variante custa 10 créditos.
Preciso instalar algum software ou ter uma GPU potente?
Não. O upscaler é executado inteiramente no navegador por meio do HeyGen Apps. Toda a renderização é feita por GPUs na nuvem. Não há nada para instalar, não existem requisitos de sistema e nenhuma GPU local é necessária. Basta enviar seu arquivo MP4, MOV ou WEBM, configurar as opções, visualizar a prévia e a nuvem cuida de toda a renderização.
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Aprimore seus vídeos para um impressionante 4K com IA baseada em difusão. Sem software, sem GPU e sem necessidade de habilidades de edição.