Selecione a resolução de destino antes do processamento. O modelo de IA aceita vídeos em qualquer resolução inicial a partir de 360p e faz o upscale para 1080p ou 4K. O mecanismo Precise ajusta a intensidade da reconstrução com base na qualidade de entrada, aplicando uma geração de detalhes mais forte em fontes de baixa resolução e um refinamento mais leve em vídeos que já estejam próximos da resolução desejada. O arquivo final é baixado pronto para publicação, incorporação ou arquivamento, sem necessidade de etapa extra de codificação. Use-o após umtexto para vídeopara elevar o conteúdo gerado por IA à resolução de transmissão.