Transforme suas maiores novidades em um vídeo de anúncio de bebê que faz todo mundo parar de rolar a tela e se emocionar. Envie uma foto, escreva uma mensagem e produza um vídeo pronto para compartilhar em minutos, sem câmeras, sem software de edição e sem nenhuma experiência em produção.
Por que as marcas escolhem a HeyGen como criadora de vídeos de anúncio de bebê
Dê vida a qualquer foto instantaneamente
Transforme uma única foto do seu ultrassom, do quartinho do bebê ou dos futuros pais em um vídeo de anúncio em movimento, com narração. Faça o upload da sua imagem e a plataforma a anima com movimentos suaves, música e uma mensagem de voz personalizada. Com a tecnologia de imagem para vídeo, não é preciso filmar nada, nem usar tripé ou equipe de produção. Sua foto se transforma em um vídeo profissional em menos de cinco minutos, pronto para enviar à família e compartilhar em todas as plataformas.
Narração personalizada com a sua própria voz
Grave seu anúncio com suas próprias palavras e ouça tudo ser reproduzido com uma narração calorosa e natural. A clonagem de voz com IA captura seu tom e ritmo a partir de um breve trecho de áudio, para que o vídeo soe como você, mesmo que nunca apareça na tela. Escolha entre estilos de narração natural ou clone a sua própria voz para personalizar cada versão do anúncio que você compartilhar com seus entes queridos.
Modelos fofos para todos os estilos de anúncio
Escolha entre uma ampla biblioteca de modelos com tema de bebê, incluindo revelação de gênero, anúncio da data prevista e apresentação do recém-nascido. Opte por paletas florais, aquarela, tons de rosa e azul, além de dezenas de outros estilos únicos pensados para transmitir aconchego e proximidade, com opções de layout para posts verticais em redes sociais, e‑mails em tela cheia para a família e tudo o que há entre esses formatos. O gerador de vídeo com IA cuida automaticamente da estrutura das cenas, transições e ritmo, para que o vídeo fique profissional sem nenhuma edição manual. Diferente de um cartão estático ou de um gráfico feito no Canva, cada modelo gera um anúncio de bebê totalmente animado, com movimento e som.
Adicione legendas para visualização sem som
A maioria das pessoas assiste a vídeos sem som, especialmente nas redes sociais. A legendagem integrada adiciona texto legível ao seu anúncio para que a mensagem seja compreendida com ou sem volume. O gerador de legendas sincroniza automaticamente as legendas com a sua narração, com opções de estilo que combinam com a aparência e o tom do seu vídeo.
Compartilhe instantaneamente em todos os canais
Exporte seu vídeo de anúncio de bebê no formato certo para cada plataforma com um só clique. Baixe uma versão vertical para Instagram Reels e TikTok, uma versão em tela cheia para YouTube ou e-mail e um formato quadrado para Facebook. O gerador de reels ajusta seu conteúdo automaticamente para as dimensões e proporções ideais, para que você gaste seu tempo compartilhando, não reformantando.
Casos de uso do criador de vídeos de anúncio de bebê
Calling every relative one by one takes hours, and the news never lands the same way twice. With a baby announcement video maker, write your message once, produce a single video, and send it to your entire family at the same time. Everyone gets the same emotional reveal moment, in a format they can save, replay, and share. No phone tree, no forgotten cousins, and no spoilers before grandma finds out.
Planning a gender reveal party involves coordination, props, and timing. If you want to share the moment with people who cannot attend, a video announcement captures the reveal in a way that travels. Use text to video to build a short, styled reveal video from your ultrasound photo and a short script, add a dramatic music swell and a color-themed reveal in pink or blue, and send it to anyone who could not be there in person.
Organic social posts about major life events perform well, but only if the video quality matches the moment. A polished baby announcement video stands out against low-quality clips in every feed. The AI video generator produces scroll-stopping content formatted for vertical platforms, so your post looks intentional and emotional instead of rushed and shaky.
Some announcements deserve a more personal touch. Create individual versions of your video for close friends, your partner's coworkers, or your own family with slightly different intros or messages for each group. Script to video lets you swap out text and regenerate a new version in under a minute, so personalizing the same announcement for different audiences takes minutes, not hours.
Announcement videos are not just for sharing. They are memories. A short, beautifully produced video captures the exact moment you told the world, with music, visuals, and words that reflect how you felt. The AI video editor lets you trim, refine, and add finishing touches so the final video is something worth keeping for years.
Telling your team or manager you are expecting is a big moment and a video makes it warmer than an email and less awkward than a room announcement. Produce a short, professional video with a clear message and a lighthearted tone, use faceless video tools if you prefer not to appear on camera, and share it to your Slack channel or email it directly to your manager before the big meeting.
Como Funciona um Criador de Vídeo de Anúncio de Bebê
Crie seu vídeo de anúncio de bebê em quatro etapas que levam você de uma tela em branco a um vídeo pronto para compartilhar em poucos minutos.
Adicione a imagem ou mensagem de texto em torno da qual você quer criar o vídeo. Envie uma foto de ultrassom, uma foto do quarto do bebê ou escreva um breve roteiro de anúncio. A plataforma lê seu conteúdo e prepara automaticamente a estrutura da cena.
Escolha um tema visual que combine com o seu anúncio. Selecione cores, layouts e músicas que correspondam ao clima que você quer criar. Os modelos cuidam automaticamente do ritmo, das transições e do enquadramento.
Adicione uma narração com a sua própria voz clonada ou escolha uma voz de IA natural. Ative as legendas automáticas para que a mensagem seja compreendida mesmo com o som desligado. Ajuste o tempo e o estilo das legendas para combinar com o visual do seu vídeo.
Baixe seu vídeo finalizado em todos os formatos de que você precisa. Compartilhe cortes verticais nas redes sociais, envie a versão em tela cheia para a família por e-mail e salve o arquivo original no álbum do bebê.
Um criador de vídeos de anúncio de bebê é uma ferramenta que transforma uma foto, roteiro ou mensagem curta em um vídeo finalizado e pronto para compartilhar, sem precisar filmar ou editar. Você envia seu conteúdo, escolhe um estilo visual e a narração, e a plataforma monta o vídeo automaticamente. A versão da HeyGen usa IA para cuidar da montagem das cenas, narração, legendas e formatação de exportação, para que o resultado final fique profissional e pessoal em menos de cinco minutos.
O resultado é criado em torno do seu conteúdo específico. Você fornece a foto, as palavras e a voz. A plataforma aplica esses elementos ao modelo que você escolher e gera um vídeo que reflete o seu momento, não um clipe genérico de banco de imagens. Você pode clonar a sua própria voz para a narração, escrever um roteiro totalmente personalizado e escolher estilos visuais que combinem com o tom que você deseja, seja algo emocional e discreto ou vibrante e comemorativo.
Nenhuma. O fluxo de trabalho foi criado para pessoas que nunca abriram um programa de edição. Você faz o upload da sua foto ou digita o seu roteiro, escolhe um estilo e a plataforma cuida de todo o resto. Sem edição de timeline, sem keyframes, sem configurações de exportação. A maioria das pessoas termina seu primeiro vídeo já na primeira tentativa.
Sim. Faça o upload de qualquer foto do seu rolo de câmera e a plataforma a transforma em uma cena de vídeo em movimento. O recurso de imagem para vídeo funciona com imagens de ultrassom, fotos do berçário, retratos de futuros pais ou qualquer imagem que você queira usar como foco do anúncio. Você pode adicionar várias fotos em cenas diferentes para criar vídeos de anúncio mais longos.
Use clonagem de voz com IA para gravar uma breve amostra de áudio, e a plataforma replica sua voz para a narração. Isso significa que o vídeo soa como você, com o seu ritmo e a sua naturalidade, sem que você precise gravar todo o roteiro. Você também pode escolher em uma biblioteca de vozes naturais de IA se preferir um estilo de narração diferente.
Sim. Escreva uma introdução ou mensagem de encerramento um pouco diferente para cada grupo que você quer alcançar — sua família imediata, amigos, parentes do seu parceiro ou colegas de trabalho — e a ferramenta script to video gera uma nova versão em menos de um minuto. Você termina com um conjunto de vídeos de anúncio personalizados que mantêm a mesma qualidade central de produção.
A HeyGen oferece um plano gratuito, sem necessidade de cartão de crédito, que permite gerar vídeos e explorar todos os recursos principais. Planos pagos a partir de US$ 24 por mês liberam clonagem de voz, vídeos mais longos e acesso à biblioteca completa de estilos e modelos, o que é útil se você quiser produzir várias versões ou exportações em resolução mais alta para impressão ou exibição. É uma das maneiras mais acessíveis de produzir um vídeo de anúncio de nascimento profissional online, sem contratar um designer ou comprar software.
Você pode exportar seu vídeo de anúncio de bebê em formato vertical para Instagram Reels, TikTok e YouTube Shorts, em widescreen para e-mail e Facebook, e em formato quadrado para uso geral nas redes sociais. A plataforma cuida automaticamente de todo o corte e ajuste de proporção.adicionar legendas ao vídeo exportando-as como texto incorporado ou como um arquivo SRT separado, dependendo de onde você pretende compartilhar.
Sim. Muitas pessoas usam um vídeo de anúncio de bebê como um anúncio combinado com convite. Use o formato de vídeo de convite para incluir detalhes do evento, a data e uma mensagem pessoal junto com o seu anúncio, depois compartilhe diretamente da plataforma em qualquer canal. O resultado é muito mais memorável do que uma mensagem de texto ou um convite eletrônico comum.
Um vídeo cria uma experiência emocional que uma foto não consegue. Movimento, música, narração e ritmo fazem o anúncio parecer um momento especial, não apenas uma atualização de status. As pessoas têm muito mais chance de assistir, comentar e compartilhar um vídeo do que uma imagem estática, o que significa que o anúncio alcança mais pessoas de forma orgânica e deixa uma impressão mais forte em todos que o veem.
Um template do Canva gera um gráfico estático ou uma animação básica, o que funciona para um cartão digital, mas não tem o mesmo impacto que um vídeo completo. Um vídeo de anúncio de nascimento inclui narração, transições de cena, música e movimento que um cartão estático não consegue reproduzir. Para compartilhar informações adoráveis sobre o nascimento nas redes sociais, um vídeo supera consistentemente uma arte estática em alcance, salvamentos e impacto emocional, e leva praticamente o mesmo tempo para ser produzido online.
Sim. Escreva esses detalhes diretamente no seu roteiro e eles aparecerão tanto na narração quanto no texto na tela. Inclua a data de nascimento, peso, comprimento, nome e qualquer outra informação que você queira compartilhar. O gerador de roteiro de vídeo pode ajudar você a organizar esses detalhes em um anúncio natural e fluido, caso não saiba por onde começar. O resultado é um vídeo de anúncio de nascimento fofo e completo, com todas as informações que sua família e seus amigos querem saber, pronto para ser compartilhado assim que chegar o momento de comemorar.
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