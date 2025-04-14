Escolha entre uma ampla biblioteca de modelos com tema de bebê, incluindo revelação de gênero, anúncio da data prevista e apresentação do recém-nascido. Opte por paletas florais, aquarela, tons de rosa e azul, além de dezenas de outros estilos únicos pensados para transmitir aconchego e proximidade, com opções de layout para posts verticais em redes sociais, e‑mails em tela cheia para a família e tudo o que há entre esses formatos. O gerador de vídeo com IA cuida automaticamente da estrutura das cenas, transições e ritmo, para que o vídeo fique profissional sem nenhuma edição manual. Diferente de um cartão estático ou de um gráfico feito no Canva, cada modelo gera um anúncio de bebê totalmente animado, com movimento e som.