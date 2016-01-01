HeyGen oferece tudo o que você precisa para criar avatares rapidamente e sem habilidades técnicas. Faça vídeos de avatar para marketing, treinamento, introduções e tutoriais, e até transforme roteiros em vídeos completos com a ferramenta HeyGen Text to Video Tool. Seu avatar pode sorrir, falar e reagir naturalmente, e você pode gerar vídeos em minutos. Escolha entre estilos realistas, de desenho animado ou 3D, e selecione vozes, idiomas e tons que se adequem ao seu público.