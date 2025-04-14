Sim, e a personalização é o que gera o impacto emocional. O vídeo traz exatamente as suas palavras, as fotos que você escolheu, a sua voz se você optar por cloná‑la e um estilo visual adequado à ocasião. O resultado não parece um modelo pronto. Ele parece uma homenagem pensada e produzida com cuidado. Para quem recebe, o fato de você ter criado algo especificamente para essa pessoa importa muito mais do que ter usado ou não uma câmera. A opção de avatar de foto com IA também permite transformar uma foto sua em um apresentador falante e narrado, para um resultado ainda mais pessoal.