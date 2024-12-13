De Dublador a Estrela de Vídeo—Tudo com IA

Diga adeus às caras sessões de voz. HeyGen permite que criadores, profissionais de marketing e estúdios produzam locuções que escalam. Associe cada voz a um personagem, marca ou região—e ofereça suporte a mais de 40 idiomas com alto realismo e opções de sincronização labial.

HeyGen se destaca de ferramentas como Typecast, Replica Studios ou Kits.AI com:

Clonagem de voz personalizada com uma amostra de áudio curta

Integração de avatar + voz para saída de vídeo completa

Pré-visualização e ajustes de voz em tempo real

Use-o para dublagem de anime, diálogos de personagens, vídeos de treinamento e mais.