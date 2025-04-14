Texto em fala com IA com mais de 300 vozes realistas

Converta texto em fala instantaneamente com som humano, nunca robótico. Escolha entre mais de 300 vozes de IA naturais em mais de 175 idiomas, ajuste cada detalhe da narração e insira o áudio diretamente em um vídeo finalizado.

HeyGen AI text to speech interface converting a written script into lifelike voice narration for a video.
147.834.977Vídeos gerados
122.976.124Avatares gerados
20.452.404Vídeos traduzidos
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Key features iconPrincipais recursos

Recursos de IA de texto para fala da HeyGen

Mais de 300 vozes de IA realistas em mais de 175 idiomas

Explore uma variedade de vozes com diferentes idades, sotaques e estilos de fala até encontrar a voz ideal para o seu conteúdo. Cada opção no gerador de voz com IA da HeyGen mantém a mesma qualidade em roteiros longos, para que um módulo de treinamento de dez minutos soe tão consistente quanto um anúncio de dez segundos.

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HeyGen AI voice library showing 300+ realistic AI voices across languages, accents, and speaking styles.

Controle emoção, ritmo e pronúncia

Dirija a leitura como você dirigiria um dublador. Você tem controle criativo total: personalize o tom, a velocidade, as pausas e o estilo de voz diretamente no editor de texto, e use o controle de emoções para ajustar a expressividade e a carga emocional de uma única frase sem precisar regenerar todo o roteiro.

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Text-to-speech editor controls for adjusting emotion, pace, pauses, and pronunciation of AI narration.

Clone sua voz a partir de uma amostra curta

Record a short sample and use AI voice Cloning to build a human-like voice that sounds like you. Your clone narrates every script you type, keeping one consistent brand voice across hundreds of videos without studio time, retakes, or re-recording when scripts change.

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Voice cloning panel recording a short sample to build a custom AI voice for text to speech.

Text to Speech Built for Video Output

A maioria das ferramentas de texto para fala entrega um arquivo de áudio e deixa o vídeo por sua conta. A HeyGen gera a saída de voz dentro do mesmo editor de vídeo que monta as cenas, para que o conteúdo falado, as legendas e a sincronização de tempo se mantenham alinhados desde o primeiro rascunho até a exportação final.

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AI text-to-speech narration generated inside the HeyGen video editor with synced captions and scenes.

Narração com Sincronia Labial em Todos os Idiomas

Generated speech maps to on-screen mouth movement through AI lip Sync, so an AI avatar speaking your script looks filmed, not dubbed. Switch the voice to Spanish, Hindi, or Japanese and the lips follow, phoneme by phoneme, across 175+ languages and multiple dialects.

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AI avatar lip-synced to generated speech, matching mouth movement across multiple languages.
Use cases iconCasos de uso

Casos de uso para conversão de texto em fala com IA

Narração em voz gerada por IA a partir de um roteiro para vídeo no YouTube, sem necessidade de microfone.

Texto em fala com IA para vídeos do YouTube

Recording narration take after take burns hours. Paste your script, generate an AI voiceover that fits your channel, and publish video content without ever setting up a microphone, on a daily schedule.

Narração em IA de texto para fala para um módulo de treinamento e e-learning atualizada a partir de um roteiro editado.

Narração para Treinamentos e E-Learning

Regravar a narração a cada atualização de política atrasa as equipes de T&D. Gere a narração de cada vídeo de treinamento a partir de um roteiro editado, publique as alterações no mesmo dia e disponibilize módulos atualizados no seu LMS com uma voz consistente.

Várias opções de voz com IA geradas para testar locuções de marketing e anúncios.

Marketing Videos and Ad Voiceovers

Agências cobram centenas de dólares por uma narração de dois minutos. Escreva o texto do anúncio, gere narrações em segundos e teste cinco vozes diferentes entre si antes de lançar a campanha.

Trilha de voz com IA narrando um passo a passo de demonstração de produto em uma interface de aplicativo.

Product Demos and Walkthroughs

Fundadores e PMs raramente têm tempo para narrar walkthroughs. Digite o que cada tela faz, gere uma narração clara para o seu vídeo de demonstração do produto e atualize o áudio sempre que a interface mudar.

Vídeo curto para redes sociais com narração de texto para voz por IA para Reels, Shorts e TikTok.

Conteúdo de Mídias Sociais de Formato Curto

Publicar Reels, Shorts e TikToks todos os dias significa trabalho constante de narração. Gere legendas e ganchos com texto para voz em segundos e mantenha a mesma assinatura de áudio de IA reconhecível em cada clipe e em todas as plataformas.

Um único vídeo localizado em mais de 175 idiomas, com voz clonada e sincronização labial precisa, usando IA de texto para fala.

Localização global em mais de 175 idiomas

Ferramentas concorrentes param no arquivo de áudio. O tradutor de vídeo com IA da HeyGen regenera sua fala em mais de 175 idiomas, clona a voz original e sincroniza o movimento dos lábios, transformando um único vídeo em uma biblioteca global.

Ícone de como funcionaComo funciona

Como funciona a conversão de texto em fala com IA

O gerador de voz da HeyGen leva você de um roteiro colado a um vídeo narrado e pronto para compartilhar em quatro etapas. A maioria dos usuários de primeira viagem termina em poucos minutos.

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Passo 1: Cole seu roteiro

Digite ou cole seu texto no editor. Roteiros longos são divididos em cenas automaticamente.

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Etapa 2: Escolha uma voz

Explore mais de 300 vozes por idioma, sotaque, idade e estilo, ou use um clone da sua própria voz.

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Etapa 3: Ajuste a apresentação

Ajuste emoção, ritmo, pausas e pronúncia até que a leitura corresponda à sua intenção.

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Etapa 4: Gerar e compartilhar

Renderize o vídeo final em HD ou 4K, faça o download do MP4 ou publique diretamente nos seus canais.

Perguntas frequentes

O que é conversão de texto em fala com IA e como ela funciona?

A conversão de texto em fala por IA transforma texto escrito em áudio falado por meio de um processo chamado síntese de voz. Modelos avançados de texto para fala com IA, treinados com fala humana, aprendem entonação, ritmo e ênfase, produzindo uma fala realista para narração de vídeos, audiolivros, podcasts e ferramentas que melhoram a acessibilidade.

A voz de IA ainda vai soar robótica em roteiros mais longos?

Não. Uma fala plana e com espaçamento uniforme é o que destrói a naturalidade nos sistemas antigos de TTS. A HeyGen varia o ritmo e a entonação de acordo com o contexto e ainda permite que você adicione pausas ou ênfases manualmente, para que até uma narração de 20 minutos permaneça emocionalmente rica, com uma fala natural do primeiro ao último trecho.

Como transformar um roteiro em um vídeo narrado usando IA de texto para fala?

Cole seu roteiro no fluxo de trabalho de texto para vídeo, escolha uma voz e gere. O mecanismo de conversão de texto em fala com IA produz a narração enquanto a HeyGen cria cenas correspondentes e sincroniza as legendas, para que você exporte um MP4 finalizado em vez de apenas uma faixa de áudio.

Por que escolher a HeyGen em vez de outras ferramentas de IA de texto para fala?

A maioria das ferramentas de TTS termina no download do áudio. A HeyGen gera fala ultrarrealista dentro de um mecanismo completo de vídeo, adiciona um apresentador em tela com sincronização labial, se você quiser, e ainda localiza o resultado em mais de 175 idiomas, transformando um único roteiro em um vídeo finalizado e pronto para publicação.

Quanto tempo de produção o recurso de texto para fala com IA economiza para as equipes?

O suficiente para mudar a forma como as equipes planejam conteúdo. A Advantive reduziu a produção de locuções de dias para 2–3 horas, um resultado documentado na história de sucesso do cliente Advantive, e diminuiu o tempo total de criação de conteúdo em 50% após migrar para o fluxo de trabalho com IA da HeyGen.

O HeyGen é a melhor opção gratuita de conversão de texto em fala online para vídeos?

Para narrações que vão parar em vídeo, sim. O nível gratuito de conversão de texto em fala permite que você teste vozes e gere vídeos antes de pagar qualquer coisa, e o plano gratuito de IA não exige cartão de crédito. Os planos pagos começam em US$ 24 por mês e podem ser ampliados até acordos empresariais personalizados.

Posso publicar áudios de texto para fala com IA no YouTube ou em trabalhos para clientes?

Sim. Mais de 85.000 empresas clientes publicam narrações geradas por IA no YouTube, em anúncios pagos e em entregas para clientes. Verifique os termos do seu plano para alinhar o nível de uso ao seu trabalho antes de publicar comercialmente.

Posso usar minha própria voz para narração de texto em fala com IA?

Sim. Grave uma pequena amostra e a HeyGen cria um clone que gera narrações naturais a partir de qualquer roteiro que você digitar, sem precisar de modificador de voz. O clone mantém o seu timbre enquanto você publica em um ritmo que nenhum estúdio de gravação permite, e ainda pode falar idiomas que você nunca aprendeu.

Como faço para acertar a pronúncia de nomes ou termos técnicos?

Edite o roteiro onde o erro ocorre. Escreva a palavra da forma como ela deve soar, adicione uma pausa em torno dela e regenere a frase. Cada frase continua personalizável após a geração, então a correção leva apenas alguns segundos e resulta em um áudio com som natural, sem precisar regravar tudo.

Os desenvolvedores podem criar agentes de voz com o recurso de texto para fala da HeyGen?

Sim. A HeyGen disponibiliza seus recursos de conversão de texto em fala e geração de voz por meio de APIs e SDKs, e o LiveAvatar impulsiona agentes de voz em tempo real com respostas de latência ultrabaixa, permitindo que produtos ofereçam vídeos narrados ou interações faladas ao vivo para seus próprios usuários.

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