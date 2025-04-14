Converta texto em fala instantaneamente com som humano, nunca robótico. Escolha entre mais de 300 vozes de IA naturais em mais de 175 idiomas, ajuste cada detalhe da narração e insira o áudio diretamente em um vídeo finalizado.
Recursos de IA de texto para fala da HeyGen
Mais de 300 vozes de IA realistas em mais de 175 idiomas
Explore uma variedade de vozes com diferentes idades, sotaques e estilos de fala até encontrar a voz ideal para o seu conteúdo. Cada opção no gerador de voz com IA da HeyGen mantém a mesma qualidade em roteiros longos, para que um módulo de treinamento de dez minutos soe tão consistente quanto um anúncio de dez segundos.
Controle emoção, ritmo e pronúncia
Dirija a leitura como você dirigiria um dublador. Você tem controle criativo total: personalize o tom, a velocidade, as pausas e o estilo de voz diretamente no editor de texto, e use o controle de emoções para ajustar a expressividade e a carga emocional de uma única frase sem precisar regenerar todo o roteiro.
Clone sua voz a partir de uma amostra curta
Record a short sample and use AI voice Cloning to build a human-like voice that sounds like you. Your clone narrates every script you type, keeping one consistent brand voice across hundreds of videos without studio time, retakes, or re-recording when scripts change.
Text to Speech Built for Video Output
A maioria das ferramentas de texto para fala entrega um arquivo de áudio e deixa o vídeo por sua conta. A HeyGen gera a saída de voz dentro do mesmo editor de vídeo que monta as cenas, para que o conteúdo falado, as legendas e a sincronização de tempo se mantenham alinhados desde o primeiro rascunho até a exportação final.
Narração com Sincronia Labial em Todos os Idiomas
Generated speech maps to on-screen mouth movement through AI lip Sync, so an AI avatar speaking your script looks filmed, not dubbed. Switch the voice to Spanish, Hindi, or Japanese and the lips follow, phoneme by phoneme, across 175+ languages and multiple dialects.
Recording narration take after take burns hours. Paste your script, generate an AI voiceover that fits your channel, and publish video content without ever setting up a microphone, on a daily schedule.
Regravar a narração a cada atualização de política atrasa as equipes de T&D. Gere a narração de cada vídeo de treinamento a partir de um roteiro editado, publique as alterações no mesmo dia e disponibilize módulos atualizados no seu LMS com uma voz consistente.
Agências cobram centenas de dólares por uma narração de dois minutos. Escreva o texto do anúncio, gere narrações em segundos e teste cinco vozes diferentes entre si antes de lançar a campanha.
Fundadores e PMs raramente têm tempo para narrar walkthroughs. Digite o que cada tela faz, gere uma narração clara para o seu vídeo de demonstração do produto e atualize o áudio sempre que a interface mudar.
Publicar Reels, Shorts e TikToks todos os dias significa trabalho constante de narração. Gere legendas e ganchos com texto para voz em segundos e mantenha a mesma assinatura de áudio de IA reconhecível em cada clipe e em todas as plataformas.
Ferramentas concorrentes param no arquivo de áudio. O tradutor de vídeo com IA da HeyGen regenera sua fala em mais de 175 idiomas, clona a voz original e sincroniza o movimento dos lábios, transformando um único vídeo em uma biblioteca global.
Como funciona a conversão de texto em fala com IA
O gerador de voz da HeyGen leva você de um roteiro colado a um vídeo narrado e pronto para compartilhar em quatro etapas. A maioria dos usuários de primeira viagem termina em poucos minutos.
Digite ou cole seu texto no editor. Roteiros longos são divididos em cenas automaticamente.
Explore mais de 300 vozes por idioma, sotaque, idade e estilo, ou use um clone da sua própria voz.
Ajuste emoção, ritmo, pausas e pronúncia até que a leitura corresponda à sua intenção.
Renderize o vídeo final em HD ou 4K, faça o download do MP4 ou publique diretamente nos seus canais.
A conversão de texto em fala por IA transforma texto escrito em áudio falado por meio de um processo chamado síntese de voz. Modelos avançados de texto para fala com IA, treinados com fala humana, aprendem entonação, ritmo e ênfase, produzindo uma fala realista para narração de vídeos, audiolivros, podcasts e ferramentas que melhoram a acessibilidade.
Não. Uma fala plana e com espaçamento uniforme é o que destrói a naturalidade nos sistemas antigos de TTS. A HeyGen varia o ritmo e a entonação de acordo com o contexto e ainda permite que você adicione pausas ou ênfases manualmente, para que até uma narração de 20 minutos permaneça emocionalmente rica, com uma fala natural do primeiro ao último trecho.
Cole seu roteiro no fluxo de trabalho de texto para vídeo, escolha uma voz e gere. O mecanismo de conversão de texto em fala com IA produz a narração enquanto a HeyGen cria cenas correspondentes e sincroniza as legendas, para que você exporte um MP4 finalizado em vez de apenas uma faixa de áudio.
A maioria das ferramentas de TTS termina no download do áudio. A HeyGen gera fala ultrarrealista dentro de um mecanismo completo de vídeo, adiciona um apresentador em tela com sincronização labial, se você quiser, e ainda localiza o resultado em mais de 175 idiomas, transformando um único roteiro em um vídeo finalizado e pronto para publicação.
O suficiente para mudar a forma como as equipes planejam conteúdo. A Advantive reduziu a produção de locuções de dias para 2–3 horas, um resultado documentado na história de sucesso do cliente Advantive, e diminuiu o tempo total de criação de conteúdo em 50% após migrar para o fluxo de trabalho com IA da HeyGen.
Para narrações que vão parar em vídeo, sim. O nível gratuito de conversão de texto em fala permite que você teste vozes e gere vídeos antes de pagar qualquer coisa, e o plano gratuito de IA não exige cartão de crédito. Os planos pagos começam em US$ 24 por mês e podem ser ampliados até acordos empresariais personalizados.
Sim. Mais de 85.000 empresas clientes publicam narrações geradas por IA no YouTube, em anúncios pagos e em entregas para clientes. Verifique os termos do seu plano para alinhar o nível de uso ao seu trabalho antes de publicar comercialmente.
Sim. Grave uma pequena amostra e a HeyGen cria um clone que gera narrações naturais a partir de qualquer roteiro que você digitar, sem precisar de modificador de voz. O clone mantém o seu timbre enquanto você publica em um ritmo que nenhum estúdio de gravação permite, e ainda pode falar idiomas que você nunca aprendeu.
Edite o roteiro onde o erro ocorre. Escreva a palavra da forma como ela deve soar, adicione uma pausa em torno dela e regenere a frase. Cada frase continua personalizável após a geração, então a correção leva apenas alguns segundos e resulta em um áudio com som natural, sem precisar regravar tudo.
Sim. A HeyGen disponibiliza seus recursos de conversão de texto em fala e geração de voz por meio de APIs e SDKs, e o LiveAvatar impulsiona agentes de voz em tempo real com respostas de latência ultrabaixa, permitindo que produtos ofereçam vídeos narrados ou interações faladas ao vivo para seus próprios usuários.
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