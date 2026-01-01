Comece com um único tópico e deixe a HeyGen gerar toda a conversa, ou cole o seu próprio roteiro para controlar cada linha de diálogo. Edite a atribuição de falas entre os participantes, ajuste o tom, refine os pontos principais e reorganize o fluxo usando uma interface limpa de editor de vídeo com IA. Adicione contexto de apoio, como estatísticas, citações ou referências de produtos, para moldar a discussão de acordo com seus objetivos. O gerador de roteiros em vídeo ajuda você a criar ou aprimorar roteiros que se transformam em diálogos de podcast envolventes.