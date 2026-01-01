Crie seu vídeo uma vez usando o sistema de templates da HeyGen e deixe o mecanismo de processamento em lote replicá-lo e personalizá-lo em todo o seu conjunto de dados. Defina o layout, a identidade visual, o plano de fundo, a música e o estilo do apresentador em um único template, e o criador de vídeos em lote aplica essas configurações a cada linha do seu CSV. Essa abordagem garante consistência de marca em centenas de resultados, ao mesmo tempo em que permite personalização por vídeo por meio das variáveis da sua planilha.script to videoA produção pode converter qualquer template finalizado em um recurso pronto para processamento em lote em questão de minutos.