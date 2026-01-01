Aplicativo de Criação em Lote de Vídeos Personalizados
Transforme uma única planilha em centenas de vídeos únicos e personalizados com o criador de vídeos em lote da HeyGen. Faça o upload de um arquivo CSV com nomes, mensagens e variáveis personalizadas e gere automaticamente vídeos refinados para cada linha. Sem câmeras, sem software de edição, sem sessões de gravação. Seja para alcance personalizado, conteúdo de onboarding ou comunicações em escala, a HeyGen cuida de toda a produção.
Recursos do criador de vídeos em lote
Mecanismo de personalização baseado em CSV
Envie uma planilha com colunas para nomes, cargos, empresas, mensagens personalizadas ou qualquer variável que sua campanha exija. O criador de vídeos em lote lê cada linha e injeta dinamicamente os dados no seu modelo de vídeo, gerando um resultado único para cada entrada. Cada vídeo parece feito sob medida, porque o roteiro, o texto na tela e a narração se adaptam aos dados específicos de cada linha. Esse fluxo de trabalho permite produzir 500 vídeos personalizados com o mesmo esforço necessário para criar apenas um, transformando seu fluxo de trabalho de texto para vídeo em uma linha de produção escalável que substitui semanas de gravações manuais.
Renderização automática de voz e imagem
Cada vídeo do seu lote é renderizado com narração sincronizada, elementos na tela e transições gerenciadas automaticamente pelo mecanismo de renderização da HeyGen. Escolha entre mais de 300 vozes em mais de 175 idiomas, e o sistema aplica a voz selecionada a cada variação de roteiro personalizado. Combine isso com os recursos do gerador de vídeo com IA para produzir resultados em qualidade de estúdio para cada destinatário. Não é necessário regravar a narração ou ajustar o tempo manualmente. A plataforma cuida do ritmo do áudio, da sincronização visual e da formatação de exportação para que cada vídeo atenda a padrões profissionais sem necessidade de pós-produção.
Fluxo de trabalho em lote baseado em modelos
Crie seu vídeo uma vez usando o sistema de templates da HeyGen e deixe o mecanismo de processamento em lote replicá-lo e personalizá-lo em todo o seu conjunto de dados. Defina o layout, a identidade visual, o plano de fundo, a música e o estilo do apresentador em um único template, e o criador de vídeos em lote aplica essas configurações a cada linha do seu CSV. Essa abordagem garante consistência de marca em centenas de resultados, ao mesmo tempo em que permite personalização por vídeo por meio das variáveis da sua planilha.script to videoA produção pode converter qualquer template finalizado em um recurso pronto para processamento em lote em questão de minutos.
Geração em lote multilíngue
Produza vídeos personalizados em vários idiomas dentro da mesma execução em lote. Atribua códigos de idioma no seu CSV e HeyGen gera cada vídeo com a narração no idioma correto, sincronização labial com IA, e entrega localizada. Combinado com clonagem de voz com IA, sua saída em lote mantém uma identidade de voz consistente mesmo ao abranger mais de 175 idiomas e dialetos. Isso elimina a necessidade de executar campanhas separadas para cada região e reduz o que levaria meses em um processo tradicional de localização a uma única operação em lote.
Exportação e distribuição em escala
Assim que o seu lote for concluído, faça o download de todos os vídeos individualmente ou em uma exportação em massa pronta para distribuição. Cada arquivo é rotulado e organizado pelos identificadores do seu CSV, o que torna simples associar os vídeos aos destinatários ou fazer o upload para o seu CRM, plataforma de e-mail ou LMS. O criador de vídeos em lote gera arquivos MP4 em qualidade HD, dimensionados para qualquer canal. Integre com a HeyGen API para automatizar todo o fluxo, do upload da planilha até a entrega, conectando seu editor de vídeo com IA diretamente ao seu stack de distribuição, sem necessidade de manipulação manual de arquivos.
Casos de uso
Prospecção de vendas personalizada em escala
Need to send unique video messages to hundreds of prospects? Recording individual videos for each lead is impossible at volume. With the batch video creator, upload your prospect list, personalize each video with the recipient's name, company, and relevant details, and generate an entire campaign of product video messages ready to embed in sales emails.
Integração e treinamento de funcionários
Need to welcome and train new hires across departments and locations? Filming individual welcome videos for each team or role wastes resources. With batch video creation, load your new hire data into a CSV, customize each training video with role-specific instructions and personal greetings, and deliver polished onboarding content the same day.
Follow-ups de eventos e webinars
Need to send personalized recap videos to attendees after a conference or webinar? Manually editing each follow-up is not feasible at scale. With the batch video creator, import your attendee list, reference their session interests or questions in each video, and produce hundreds of tailored AI video explainer follow-ups in one run.
Comunicação de sucesso do cliente e renovação
Need to engage existing customers with personalized renewal or upsell messages? Generic email templates get ignored. With batch video creation, pull customer data from your CRM into a CSV, generate unique marketing videos addressing each account by name with relevant usage stats or offers, and deliver them directly to inboxes.
Lançamentos de campanhas localizadas
Need to launch a campaign across multiple regions simultaneously? Producing separate video assets for each market takes months. With the batch video creator, add language and region columns to your spreadsheet and generate localized video variants for every market in a single batch, leveraging HeyGen's video translator to maintain natural delivery in each language.
Comunicações internas e atualizações
Need to distribute company updates personalized to each team or department? All-hands recordings feel impersonal and lack relevance. With batch video creation, load department data into your CSV, tailor each intro video with team-specific metrics or announcements, and deliver targeted messages that resonate with each group.
Como funciona
Crie vídeos personalizados em lote em quatro etapas, levando você de uma planilha a centenas de vídeos finalizados, prontos para compartilhar.
Prepare seu arquivo CSV
Organize seus dados de personalização em uma planilha, com colunas para cada variável: nomes, mensagens, títulos ou qualquer campo personalizado.
Crie seu modelo
Crie um único modelo de vídeo com variáveis de espaço reservado mapeadas para as colunas do seu CSV. Defina os visuais, a voz e a identidade da marca.
Fazer upload e gerar
Envie seu arquivo CSV para o criador de vídeos em lote. A HeyGen processa cada linha e gera automaticamente um vídeo único e personalizado.
Baixe e distribua
Revise seus vídeos finalizados, faça o download individualmente ou em lote e distribua por e-mail, CRM, LMS ou qualquer outro canal.
Perguntas frequentes
O que é um criador de vídeos em lote e como ele funciona com o HeyGen?
Um criador de vídeos em lote permite produzir muitos vídeos personalizados simultaneamente a partir de um único modelo e de um arquivo de dados. Com a HeyGen, você faz o upload de uma planilha CSV contendo suas variáveis, as mapeia para os espaços reservados no modelo de vídeo e a plataforma gera um vídeo exclusivo para cada linha. Todo o processo é executado automaticamente, para que você receba centenas de vídeos prontos sem precisar gravar ou editar nenhum deles individualmente.
Quantos vídeos personalizados posso criar em um único lote?
A HeyGen suporta lotes de centenas de vídeos em uma única execução. O limite exato depende do seu plano, mas os planos pagos são projetados para produção em grande escala. Seja para criar 50 vídeos de prospecção de vendas ou 500 vídeos de boas-vindas de onboarding, o criador de vídeos em lote processa tudo em paralelo, para que o tempo de entrega continue sendo medido em minutos, não em dias.
Quais dados posso incluir no meu arquivo CSV para personalização?
Seu arquivo CSV pode conter qualquer variável em formato de texto: nomes de destinatários, nomes de empresas, cargos, mensagens personalizadas, referências de produtos, códigos de idioma ou qualquer campo relevante para a sua campanha. Cada coluna se torna uma variável que você pode inserir no roteiro do vídeo, no texto em tela ou na narração. Não há um esquema fixo, então você define o nível de personalização de acordo com o seu caso de uso.
Os vídeos criados em lote vão parecer pessoais ou terão cara de produção em massa?
Cada vídeo é gerado individualmente com sua própria narração, textos na tela e dados variáveis, para que cada destinatário veja um conteúdo feito especificamente para ele. O porta-voz de IA fala o nome da pessoa, menciona a empresa dela e entrega uma mensagem adaptada ao seu contexto. O resultado parece um vídeo um a um, não um disparo em massa com apenas a troca de logotipo.
Posso usar minha própria voz ou um apresentador personalizado nos vídeos em lote?
Sim. Você pode clonar sua voz a partir de uma breve amostra de áudio e aplicá-la em todos os vídeos do lote, para que cada mensagem personalizada soe como se viesse diretamente de você. Você também pode usar um apresentador personalizado criado a partir de uma foto usando tecnologia de avatar de foto com IA, o que significa que nem você nem um ator contratado precisam aparecer em frente à câmera em nenhum dos vídeos.
Como faço para criar vídeos em lote em vários idiomas?
Adicione uma coluna de idioma ao seu arquivo CSV e defina o idioma de destino para cada linha. HeyGen gera cada vídeo com a narração no idioma adequado e sincronização labial precisa. Combinado com dublagem com IA, você pode produzir um único lote que abrange mais de 175 idiomas, entregando conteúdo localizado para cada região sem precisar executar ciclos de produção separados.
Posso integrar o criador de vídeos em lote ao meu CRM ou plataforma de e-mail?
A HeyGen oferece uma API que conecta seu fluxo de trabalho em lote a ferramentas externas como CRMs, plataformas de e-mail e sistemas de automação de marketing. Você pode acionar a geração em lote de forma programática, mapear os vídeos gerados para os registros de contato e incorporar links de vídeos personalizados diretamente nas sequências de outreach. Isso transforma o criador de vídeos em lote em um pipeline totalmente automatizado, desde a fonte de dados até a caixa de entrada do destinatário.
O criador de vídeos em lote da HeyGen é gratuito para testar?
A HeyGen oferece um plano gratuito, sem necessidade de cartão de crédito, que permite explorar a plataforma e gerar vídeos. O Modo em Lote está disponível em planos pagos a partir de US$ 24 por mês, liberando limites maiores de volume, clonagem de voz e acesso completo à biblioteca de apresentadores e modelos. Você pode testar o fluxo de trabalho principal no plano gratuito antes de escalar.
Como a criação em lote de vídeos se compara à gravação de vídeos individuais?
Gravar vídeos personalizados individualmente exige um apresentador, um roteiro para cada destinatário, tempo de filmagem e edição para cada entrega. Com 100 vídeos, isso pode significar semanas de trabalho. O criador de vídeos em lote reduz esse processo para minutos: um único template, um upload de CSV e o HeyGen gera automaticamente todas as variações. Clientes relatam até 70% de redução nos custos de produção e semanas de tempo economizado por campanha.
Em qual formato de arquivo e qualidade os vídeos em lote são exportados?
Cada vídeo do seu lote é exportado como um arquivo MP4 em qualidade HD, pronto para ser incorporado em e-mails, enviado para o seu LMS ou publicado em qualquer plataforma. Os arquivos são identificados com os mesmos identificadores do seu CSV, para que você possa associar cada vídeo ao destinatário correto sem precisar organizar ou renomear manualmente.
Comece a criar com HeyGen
Crie centenas de vídeos personalizados a partir de uma única planilha. Sem câmeras, sem necessidade de sessões de gravação.