Envie uma foto do produto e a HeyGen gera cenas realistas que colocam seu item em ambientes profissionais e contextualmente relevantes. Seja na bancada da cozinha, na mesa do escritório ou em uma área externa, o gerador de vídeo com IA constrói todo o cenário ao redor. Cada cena é criada com iluminação, sombras e profundidade espacial precisas, para que o produto pareça naturalmente integrado, e não apenas recortado. Ajuste o contexto da cena, as texturas das superfícies e os detalhes de ambiente antes da renderização para garantir que cada quadro esteja alinhado com a estética da sua marca e os objetivos da campanha.