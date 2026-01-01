Seedance 2.0 Aplicativo de Geração de Vídeo com IA
O modelo de vídeo de IA mais cinematográfico do mundo agora roda dentro do HeyGen. Gere b-roll cinematográfico a partir de um prompt, coloque-se nas filmagens da Seedance ou transforme uma única ideia em um vídeo completo e finalizado. Três ferramentas, uma plataforma, nenhuma equipe necessária.
Recursos do Seedance 2.0 no HeyGen
Vídeo cinematográfico multimodal a partir de um único prompt
Abra o gerador de vídeo com IA, selecione o modelo Seedance 2 e digite a descrição da sua cena. Anexe imagens de referência, escolha um personagem, adicione o áudio e defina o formato e a duração do vídeo, tudo em uma única barra de prompt. Escolha um preset como Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move ou Multi-Character Scene para começar na hora.
Texto para vídeo com controle cinematográfico de câmera
Descreva qualquer cena e o Seedance 2.0 gera imagens com movimento fisicamente preciso, iluminação realista e profundidade de campo em nível de produção por meio da ferramenta de texto para vídeo. O modelo interpreta a direção de câmera a partir do seu prompt, então movimentos de dolly, tomadas de grua, sequências FPV e closes respondem à linguagem natural. Seu b-roll parece dirigido, não gerado.
Imagem de referência e entrada de vídeo
Envie uma foto de produto, um ativo de marca ou um clipe existente e mude para o modo Ref to Video. O Seedance 2.0 cria cenas cinematográficas em torno da sua referência usando o fluxo de trabalho image to video, preservando a correção de cor, a composição e a identidade visual, enquanto adiciona movimentos de câmera dinâmicos e movimento fisicamente preciso que dá vida a conteúdos estáticos.
Clonagem de voz nativa e sincronização labial multilíngue
As filmagens do Seedance 2.0 no HeyGen já vêm com integração completa de áudio. Adicione narração usando clonagem de voz com IA em mais de 175 idiomas, com sincronização labial quadro a quadro que alinha cada palavra aos movimentos na tela. Outras plataformas que oferecem Seedance geram apenas clipes brutos e sem som. O HeyGen entrega vídeos completos e localizados.
Rostos humanos verificados nas filmagens da Seedance
Seedance 2.0 não permite rostos humanos reais em sua API pública. A infraestrutura de consentimento em primeira mão e verificação de identidade da HeyGen muda isso. Clone de IA de si mesmo em poucos minutos, e sua aparência verificada passa a aparecer em filmagens cinematográficas do Seedance por meio do Avatar IV, com identidade, roupas e consistência visual bloqueadas em cada cena. Nenhuma outra plataforma oferece isso.
Casos de uso
Vídeos de marca e campanhas
Traditional branded video takes weeks of scheduling, filming, and post-production. Seedance 2.0 on HeyGen generates cinematic scenes with consistent lighting, framing, and identity so you can publish marketing videos at the quality your brand demands in minutes, not months.
Conteúdo para redes sociais e anúncios em estilo UGC
Select the UGC-Style Ad preset, drop in a product reference, and generate scroll-stopping Seedance 2.0 promo video footage optimized for Reels, TikToks, and Shorts. Cinematic quality at social speed, without filming a single take.
Demonstrações e apresentações de produtos
Upload a product photo and Seedance 2.0 generates cinematic footage with dynamic lighting, realistic motion, and multiple angles through the product demo video workflow. Studio-quality product content without a studio, a photographer, or a production budget.
Cenas cinematográficas com vários personagens
Select the Multi-Character Scene preset and place multiple characters in a single cinematic shot with synchronized motion using AI face swap. Conversations, interviews, and panel-style content with consistent likeness across every person in frame.
Treinamento e educação
Build complete training video modules with cinematic Seedance 2.0 footage and presenter narration. Video Agent generates structured, fully edited content up to three minutes long, ready for any LMS. Update content by editing the script and regenerating without reshooting.
Liderança de pensamento e marca pessoal
Seedance 2.0 generates cinematic settings for your message while the reel generator formats and publishes to every platform. Publish consistently without being on camera every time, with the production value your audience expects.
Como funciona
Seedance 2.0 está integrado em três ferramentas dentro do HeyGen. Cada uma foi criada para um fluxo de trabalho diferente. Use apenas uma ou combine as três.
Abra o Gerador de Vídeo com IA
Inicie o Gerador de Vídeo com IA dentro do HeyGen. Seedance 2 é selecionado por padrão, com o modo Ref to Video disponível para geração baseada em referência.
Escreva seu prompt ou escolha um modelo pronto
Digite a descrição da sua cena ou selecione Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move ou Multi-Character Scene. Defina a duração em até 10 segundos e escolha 16:9 ou qualquer outra proporção.
Anexe referências e gere
Adicione imagens de referência, selecione um personagem, escolha um idioma ou anexe um áudio na barra de entrada. Clique em gerar e o Seedance 2.0 produz imagens cinematográficas em uma única passada.
Revise, edite e publique
Visualize sua geração em Criações Recentes. Baixe como MP4, envie para Avatar Shots ou Video Agent para edições adicionais ou publique diretamente em qualquer plataforma.
Perguntas frequentes
O que é o Seedance 2.0 e por que ele está dentro do HeyGen?
Seedance 2.0 é um modelo cinematográfico de geração de vídeo com IA, conhecido por movimentos com física realista, entrada multimodal e consistência de personagens. A HeyGen o integrou em três ferramentas para que você vá além da simples geração de clipes brutos e crie vídeos completos com rostos verificados, narração, saída multilíngue e controle de edição que as plataformas Seedance independentes não conseguem oferecer.
O que posso criar com o Seedance 2.0 na HeyGen que não consigo fazer em outras plataformas?
Plataformas Seedance independentes geram clipes silenciosos de 15 segundos sem rostos humanos reais. HeyGen adiciona identidade verificada por meio do gerador de avatar de IA, montagem completa de vídeo com o Video Agent, dublagem em mais de 175 idiomas, sincronização labial e imagens cinematográficas de até três minutos de duração. A integração transforma um modelo bruto em um fluxo de trabalho de produção completo.
Como gerar b-roll cinematográfico com o Seedance 2.0?
Abra o Gerador de Vídeo com IA, selecione Seedance 2 e digite a descrição da sua cena ou envie uma imagem de referência no modo Ref to Video. Escolha um preset, defina a duração e a proporção do vídeo, e o modelo retornará cenas cinematográficas com iluminação realista e movimentos de câmera naturais. Use o gerador de roteiro de vídeo se precisar de ajuda para escrever seu prompt.
Posso colocar meu próprio rosto nas filmagens do Seedance 2.0?
A API pública do Seedance 2.0 bloqueia rostos humanos reais. HeyGen é a única plataforma em que rostos verificados aparecem nas filmagens do Seedance, viabilizado por consentimento em primeira mão e verificação de identidade. Clone a si mesmo uma vez e sua aparência permanece protegida em todas as cenas cinematográficas que você gerar.
Quais são os presets no Gerador de Vídeos com IA?
A barra de prompt inclui quatro predefinições do Seedance 2.0: Multi-Scene Cut para sequências com múltiplos takes, UGC-Style Ad para conteúdos pensados primeiro para redes sociais, Dynamic Camera Move para uma linguagem de câmera mais cinematográfica e Multi-Character Scene para colocar várias pessoas em um único plano. Cada predefinição configura o modelo para um fluxo de trabalho criativo específico.
Posso traduzir os vídeos do Seedance 2.0 para outros idiomas?
Todo vídeo Seedance 2.0 no HeyGen oferece tradução completa por meio do tradutor de vídeo com IA com dublagem com IA em mais de 175 idiomas. Sua narração é clonada em cada idioma de destino com sincronização labial precisa quadro a quadro, transformando um único vídeo em um ativo global sem necessidade de regravação.
A qualidade das imagens é alta o suficiente para mídia paga e transmissão?
Seedance 2.0 produz imagens cinematográficas classificadas em 1º lugar em realismo no G2, com movimento fisicamente preciso e identidade visual consistente. Aperfeiçoe qualquer cena com o editor de vídeo com IA e exporte em formatos prontos para transmissão, mídia paga ou incorporação na web.
As equipes de produção veem resultados mensuráveis?
A Vision Creative Labs aumentou sua produção de 1–2 vídeos por ano para 50–60 por dia usando HeyGen. Ao adicionar imagens do Seedance 2.0, eles alcançam qualidade cinematográfica nesse volume sem precisar de mais pessoal, reservas de estúdio ou logística de produção.
Quanto custa o Seedance 2.0 no HeyGen?
A HeyGen oferece um plano gratuito que inclui acesso ao Seedance 2.0 em todas as três ferramentas. Experimente Avatar Shots, Video Agent e o Gerador de Vídeos com IA antes de contratar. Os planos pagos começam em US$ 24/mês para criadores, com preços corporativos personalizados disponíveis para equipes em grande escala.
O que é o modo Ref to Video e quando devo usá-lo?
O modo Ref to Video permite que você envie filmagens ou clipes existentes como referência junto com o seu prompt de texto. O Seedance 2.0 analisa o movimento, o estilo e o ritmo da sua referência e gera novas imagens cinematográficas que combinam com ela. Use esse modo quando quiser reproduzir um movimento de câmera, combinar com um estilo visual já existente ou estender uma cena que você já filmou.
Comece a criar com HeyGen
Gere vídeos cinematográficos com IA usando o Seedance 2.0. Crie B-roll, cenas com avatar e vídeos completos a partir de um único prompt. Nenhuma equipe necessária.