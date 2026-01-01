Seedance 2.0 não permite rostos humanos reais em sua API pública. A infraestrutura de consentimento em primeira mão e verificação de identidade da HeyGen muda isso. Clone de IA de si mesmo em poucos minutos, e sua aparência verificada passa a aparecer em filmagens cinematográficas do Seedance por meio do Avatar IV, com identidade, roupas e consistência visual bloqueadas em cada cena. Nenhuma outra plataforma oferece isso.