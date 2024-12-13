HeyGen vs Synthesia

HeyGen vs Synthesia
Qual Gerador de Vídeo AI é o Melhor?

Vamos decidir qual produto atende melhor às suas necessidades comparando os recursos e preços do HeyGen e da Synthesia.

Lado a lado, compare os recursos.

HeyGen e Synthesia são plataformas de criação e edição de vídeo baseadas em IA que automatizam tarefas como avatares humanos de IA e conversão de texto em fala usando algoritmos avançados de IA. Para escolher a ferramenta certa, compare recursos, avaliações de clientes e preços em vários gráficos.

HeyGen
Synthesia
Avatares de estoque
Avatares personalizados de estúdio
Avatares personalizados para web
Avatares personalizados com foto
Avatares personalizados de IA para roupas
Emoções
Gestos
Dublagem labial
4,7/5
4,5/5
Múltiplos avatares na tela
Estilo do avatar
FaceSwap

Comparar Plano de Preços

Além das funcionalidades oferecidas, o preço é um fator significativo ao decidir entre plataformas de criação de vídeo. Portanto, como o HeyGen se compara ao Synthesia em termos de preço?

Plano Gratuito
Criador
Equipe
Preços do HeyGen
R$ 0
R$ 29/mês
R$ 69/mês
Iniciante
Corporativo
Preços da Synthesia
R$ 29/mês
Preços personalizados
background image

3 Vantagens de Escolher a HeyGen em vez da Synthesia

Muita informação nos gráficos? Confira 3 vantagens que fazem você escolher a HeyGen em vez da Synthesia.


altalt

Melhor qualidade de avatar de IA

Sincronização labial superior, movimentos de avatar mais naturais, uma maior variedade de estilos e aparências de avatares, e elimina qualquer efeito perturbador do vale da estranheza.

altalt

Mais tipos e recursos de avatar

Suporte a mais tipos e recursos de avatar: Avatar Pro, Avatar Lite e Foto Falante. Os dois primeiros suportam três modos de visualização (close-up, meio corpo e visão circular) e um recurso único de Troca de Rosto.

altalt

Recursos superiores de edição de vídeo e mídia

Forneça todas as ferramentas integradas e ofereça uma gama mais ampla de elementos de mídia. Além disso, há scripts de IA do ChatGPT, auto-tradução e recursos de URL-para-vídeo.

background image

Alternativas ao HeyGen

HeyGen versus Alternativas.

Comparação das Melhores Funcionalidades do HeyGen.

Em comparação com Synthesia, Veed.io, Colossyan e Deepbrain, HeyGen se destaca pela qualidade, flexibilidade e recursos tudo-em-um.

altalt

Colossyan é um gerador de vídeos AI que permite aos usuários criar vídeos a partir de texto.

background image

Perguntas Frequentes

Por que escolher a HeyGen em vez da Synthesia?

HeyGen possui mais recursos exclusivos do que Synthesia, como "Foto Falante", "Troca de Rostos" e "Geração de Roteiros com IA" também oferece avatares falantes com IA de maior qualidade e mais variedades. Para novos usuários, a HeyGen disponibiliza um modo visitante e um plano gratuito para criar ou traduzir até 5 vídeos por mês para experimentar nosso produto, enquanto a Synthesia oferece uma demonstração gratuita que não permite experimentar diretamente os recursos de edição.


Experimente o HeyGen no seu desktop / laptop agora!

O que o HeyGen pode fazer?

HeyGen é um gerador de vídeos com IA que possui mais de 120 avatares falantes. Ele ajuda os usuários a criar facilmente e rapidamente vídeos de marketing ou vídeos explicativos a partir de textos em mais de 100 idiomas e com mais de 300 vozes.

Experimente o HeyGen no seu desktop / laptop agora!

Como criar vídeos com o HeyGen?

Comece com um modelo de vídeo ou crie um vídeo do zero.

Escolha entre mais de 120 avatares de IA ou crie o seu avatar personalizado.

Digite seu roteiro e selecione uma voz dentre mais de 100 idiomas com diversos sotaques.

Adicione mais elementos para personalizar o conteúdo do vídeo a partir da biblioteca.

Envie para gerar o vídeo em minutos.

Experimente o HeyGen no seu desktop / laptop agora!

O HeyGen oferece um período de teste gratuito?

Sim, você pode não apenas navegar no modo convidado, mas também criar até 5 vídeos por mês para experimentar todas as funcionalidades do HeyGen e criar vídeos com marca d'água. Se você gostar das nossas funcionalidades, pode fazer upgrade para o nosso plano Criador/plano de Equipe para fazer vídeos mais profissionais sem marcas d'água.

Experimente o HeyGen no seu desktop / laptop agora!

Quais são os planos de preços para HeyGen?

Um plano para criadores custa $29 por mês para criação ilimitada de vídeos ou tradução de vídeos (com duração de até 5 minutos). Para um plano de equipe, o custo é de $69 por mês para criação ilimitada de vídeos por IA (com duração de até 60 minutos). Você também pode agendar uma reunião e entrar em contato conosco para obter um plano personalizado.

Experimente o HeyGen no seu desktop / laptop agora!

Depoimentos

O que os Clientes Dizem Sobre Nós

