HeyGen vs Synthesia

Lado a lado, compare os recursos.
HeyGen e Synthesia são plataformas de criação e edição de vídeo baseadas em IA que automatizam tarefas como avatares humanos de IA e conversão de texto em fala usando algoritmos avançados de IA. Para escolher a ferramenta certa, compare recursos, avaliações de clientes e preços em vários gráficos.
HeyGen
Synthesia
|Avatares de estoque
|Avatares personalizados de estúdio
|Avatares personalizados para web
|Avatares personalizados com foto
|Avatares personalizados de IA para roupas
|Emoções
|Gestos
|Dublagem labial
4,7/5
4,5/5
|Múltiplos avatares na tela
|Estilo do avatar
|FaceSwap
Comparar Plano de Preços
Além das funcionalidades oferecidas, o preço é um fator significativo ao decidir entre plataformas de criação de vídeo. Portanto, como o HeyGen se compara ao Synthesia em termos de preço?
Plano Gratuito
Criador
Equipe
|Preços do HeyGen
R$ 0
R$ 29/mês
R$ 69/mês
Iniciante
Corporativo
|Preços da Synthesia
R$ 29/mês
Preços personalizados
3 Vantagens de Escolher a HeyGen em vez da Synthesia
Muita informação nos gráficos? Confira 3 vantagens que fazem você escolher a HeyGen em vez da Synthesia.
Melhor qualidade de avatar de IA
Sincronização labial superior, movimentos de avatar mais naturais, uma maior variedade de estilos e aparências de avatares, e elimina qualquer efeito perturbador do vale da estranheza.
Mais tipos e recursos de avatar
Suporte a mais tipos e recursos de avatar: Avatar Pro, Avatar Lite e Foto Falante. Os dois primeiros suportam três modos de visualização (close-up, meio corpo e visão circular) e um recurso único de Troca de Rosto.
Recursos superiores de edição de vídeo e mídia
Forneça todas as ferramentas integradas e ofereça uma gama mais ampla de elementos de mídia. Além disso, há scripts de IA do ChatGPT, auto-tradução e recursos de URL-para-vídeo.
Perguntas Frequentes
Por que escolher a HeyGen em vez da Synthesia?
HeyGen possui mais recursos exclusivos do que Synthesia, como "Foto Falante", "Troca de Rostos" e "Geração de Roteiros com IA" também oferece avatares falantes com IA de maior qualidade e mais variedades. Para novos usuários, a HeyGen disponibiliza um modo visitante e um plano gratuito para criar ou traduzir até 5 vídeos por mês para experimentar nosso produto, enquanto a Synthesia oferece uma demonstração gratuita que não permite experimentar diretamente os recursos de edição.
O que o HeyGen pode fazer?
HeyGen é um gerador de vídeos com IA que possui mais de 120 avatares falantes. Ele ajuda os usuários a criar facilmente e rapidamente vídeos de marketing ou vídeos explicativos a partir de textos em mais de 100 idiomas e com mais de 300 vozes.
Como criar vídeos com o HeyGen?
Comece com um modelo de vídeo ou crie um vídeo do zero.
Escolha entre mais de 120 avatares de IA ou crie o seu avatar personalizado.
Digite seu roteiro e selecione uma voz dentre mais de 100 idiomas com diversos sotaques.
Adicione mais elementos para personalizar o conteúdo do vídeo a partir da biblioteca.
Envie para gerar o vídeo em minutos.
O HeyGen oferece um período de teste gratuito?
Sim, você pode não apenas navegar no modo convidado, mas também criar até 5 vídeos por mês para experimentar todas as funcionalidades do HeyGen e criar vídeos com marca d'água. Se você gostar das nossas funcionalidades, pode fazer upgrade para o nosso plano Criador/plano de Equipe para fazer vídeos mais profissionais sem marcas d'água.
Quais são os planos de preços para HeyGen?
Um plano para criadores custa $29 por mês para criação ilimitada de vídeos ou tradução de vídeos (com duração de até 5 minutos). Para um plano de equipe, o custo é de $69 por mês para criação ilimitada de vídeos por IA (com duração de até 60 minutos). Você também pode agendar uma reunião e entrar em contato conosco para obter um plano personalizado.