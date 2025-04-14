Twórz swoje materiały wideo partiami. Napisz pięć scenariuszy za jednym razem, przygotuj filmy na social media z tym samym cyfrowym prezenterem i w tym samym firmowym szablonie wideo, a następnie zaplanuj ich publikację we wszystkich swoich kanałach społecznościowych. Nic nie zależy od nagrywania, więc Twój kalendarz treści w social mediach staje się niezależny od dni zdjęciowych.