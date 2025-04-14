Generator filmów do mediów społecznościowych HeyGen zamienia wpisany skrypt w wysokiej jakości wideo gotowe do publikacji – bez nagrywania i bez doświadczenia w montażu. Twórz Reels, filmy na TikToka, Shorts i posty na LinkedIn w jednym miejscu.
Funkcje narzędzia HeyGen do tworzenia filmów na media społecznościowe
Filmy na media społecznościowe z jednego scenariusza
Type a caption-length idea or paste a full script, and the text to video engine builds scenes, narration, and pacing around it. You create a social media video in minutes instead of losing an evening on a timeline, and every scene stays editable as text.
Natywne rozmiary dla każdej platformy społecznościowej
Wygeneruj ten sam klip wideo w formacie 9:16 na TikToka i Reels, 1:1 do feedów oraz 16:9 na YouTube. Zmień rozmiar wideo tak, aby pasowało do każdej platformy społecznościowej bez ręcznego kadrowania, dzięki czemu osoba w kadrze pozostaje na środku, a napisy są czytelne na każdym ekranie telefonu.
Automatyczne napisy do oglądania bez dźwięku
Większość użytkowników mediów społecznościowych ogląda materiały bez dźwięku, dlatego wbudowany generator napisów automatycznie dodaje dokładne, estetyczne napisy do każdego klipu wideo. Posty z napisami przyciągają uwagę na dłużej i zdobywają więcej wyświetleń od osób przewijających treści z wyciszonym dźwiękiem.
A Consistent Presenter, No Camera
Nagraj jeden 15‑sekundowy klip, a HeyGen stworzy realistycznego cyfrowego sobowtóra, który będzie prezentował każdy post w Twoim głosie i stylu. Twórz codziennie profesjonalnie wyglądające filmy bez ustawiania świateł, powtarzania ujęć ani pojawiania się przed kamerą w dni, kiedy nie masz na to ochoty.
Prompt-to-Video with Video Agent
Podaj generatorowi wideo AI temat, link lub krótki opis, a Video Agent napisze scenariusz, dobierze animowane sceny wideo i ujęcia AI B-roll zamiast typowych stocków oraz wyrenderuje gotowy materiał. Przejrzyj kreatywny plan przed renderowaniem, a następnie przygotuj serię filmów za jednym razem.
Trend cycles move faster than filming schedules. Type the hook, let the reel generator build vertical scenes from customizable video templates, and create engaging videos the same afternoon the trend appears.Poznaj narzędzie
Aby nakarmić algorytm TikToka, musisz publikować kilka razy w tygodniu. Zamieniaj punkty do omówienia w krótkie pionowe klipy z chwytliwymi otwarciami, napisami i dynamicznymi cięciami, i twórz filmy zgodnie z harmonogramem, nawet nie otwierając aplikacji aparatu.
Długie skrypty kryją w sobie dziesiątki krótkich hooków. Przerabiaj wpisy na blogu, podcasty lub notatki z webinarów na YouTube Shorts z dynamicznym tempem i wyrazistymi napisami, zamieniając jeden projekt wideo w cały tydzień aktywności na kanale.Explore Tool
Pisane posty zlewają się na profesjonalnych feedach. Przedstaw swój punkt widzenia w formie wideo z prezenterem, z Twoim imieniem i stanowiskiem na ekranie, aby potencjalni klienci zapamiętali Twoją twarz jeszcze przed pierwszą rozmową.
Ogłoszenia premierowe kiedyś musiały czekać na ekipy produkcyjne. Napisz ofertę, wygeneruj wersje swoich reklam w mediach społecznościowych na każdy kanał i stwórz w dniu premiery jeden scenariusz, z którego powstaną: wideo na Facebooka, promo na Instagram i skrót na LinkedIna.
Edytory szablonów kończą się na jednym języku. HeyGen tłumaczy gotowe treści wideo na social media na ponad 175 języków, z dopasowanym ruchem ust i sklonowanym głosem, dzięki czemu te same treści docierają do każdego rynku, na którym sprzedajesz.Poznaj narzędzie
Jak działa kreator filmów do mediów społecznościowych
Stwórz wideo na media społecznościowe online w czterech krokach, zaczynając od darmowych szablonów lub pustego scenariusza. Większość osób tworzy i publikuje swoje filmy w mniej niż piętnaście minut.
Przeglądaj szablony wideo do mediów społecznościowych, a następnie wybierz format dopasowany do swojej platformy.
Opisz wideo, które chcesz stworzyć, albo wklej swój hook i najważniejsze punkty, a resztę pozwól dopracować AI.
Dodaj napisy, muzykę, kolory marki i prezentera. Edytor jest prosty w obsłudze: edytujesz wideo, po prostu edytując tekst.
Pobierz w formacie MP4 w jakości do 4K lub najpierw zmień rozmiar tego samego wideo na potrzeby wszystkich innych kanałów.
Generator wideo do mediów społecznościowych oparty na AI to narzędzie, które zamienia tekst w gotowe wideo na social media. Wpisujesz skrypt, internetowy kreator wideo tworzy sceny, narrację i napisy, a Ty eksportujesz klipy gotowe na platformy takie jak Reels, Shorts i LinkedIn, a także filmy typu explainer i materiały edukacyjne – bez konieczności nauki obsługi programów do montażu wideo.
Nie, jeśli zachowują Twoją tożsamość. HeyGenAvatar V tworzy Twojego cyfrowego sobowtóra z 15‑sekundowego nagrania i zapewnia spójność Twojej twarzy, głosu i sposobu mówienia we wszystkich postach. G2 ocenia go jako najbardziej realistyczny na rynku, dzięki czemu publikujesz angażujące filmy w mediach społecznościowych, które naprawdę wyglądają jak Ty.
Wygeneruj wideo raz, a następnie zmień jego rozmiar w edytorze. HeyGen kadruje ten sam klip do formatów 9:16, 1:1 i 16:9, z odpowiednio przeniesionymi napisami i właściwym formatem wideo dla mediów społecznościowych na każdej platformie, dzięki czemu jeden skrypt zamienia się w natywne posty wszędzie tam, gdzie publikujesz.
Darmowy plan kreatora wideo do mediów społecznościowych HeyGen obejmuje trzy darmowe eksporty wideo miesięcznie z znakiem wodnym – to wystarczająco dużo, aby przetestować jakość na prawdziwych postach. Darmowy plan zawiera pełny edytor, więc jednocześnie służy jako darmowy edytor wideo na czas testów. Płatne plany usuwają znak wodny – ograniczenie, które twórcy w każdej społeczności online najczęściej wskazują – i umożliwiają eksport czystych plików MP4 w jakości HD lub 4K.
Używaj pionowego formatu 9:16 na TikTok, Reels i Shorts. Kwadrat 1:1 sprawdza się dobrze w filmach do feedów na Facebooku i LinkedIn. Rób krótkie filmy, poniżej 60 sekund, z mocnym haczykiem w pierwszych trzech sekundach, bo mniej więcej tyle czasu masz, zanim widz przewinie dalej. HeyGen eksportuje każdy format proporcji z jednego projektu, więc tworzysz wideo raz i publikujesz je wszędzie.
Twórz swoje materiały wideo partiami. Napisz pięć scenariuszy za jednym razem, przygotuj filmy na social media z tym samym cyfrowym prezenterem i w tym samym firmowym szablonie wideo, a następnie zaplanuj ich publikację we wszystkich swoich kanałach społecznościowych. Nic nie zależy od nagrywania, więc Twój kalendarz treści w social mediach staje się niezależny od dni zdjęciowych.
Dla zespołów, które publikują codziennie bez nagrywania — HeyGen. Tradycyjny edytor wideo do social mediów wciąż wymaga materiału, który samodzielnie nakręcisz, podobnie jak wiele narzędzi wideo opartych na ujęciach stockowych, które po prostu wyglądają jak stock. HeyGen generuje sam film na podstawie tekstu, prezentuje go z realistycznym cyfrowym sobowtórem, lokalizuje w ponad 175 językach, a Ty nadal możesz edytować wideo scena po scenie bez użycia profesjonalnego oprogramowania do montażu.
Tak, i to w skali, której większość zespołów nigdy nie osiąga ręcznie. Agencja Vision Creative Labs wykorzystała HeyGen jako narzędzie do tworzenia wideo na social media i zwiększyła liczbę materiałów dla klientów z jednego–dwóch filmów rocznie do 50–60 znakomitych filmów dziennie, zapełniając kanały, które wcześniej pozostawały puste. Przeczytaj historię Vision Creative Labs, aby poznać dokładny proces ich pracy.
Plany zaczynają się od wersji bezpłatnej, dzięki czemu możesz przetestować jakość materiałów przed dokonaniem płatności. Płatne plany dla twórców zaczynają się od 24 USD miesięcznie i usuwają znak wodny — to mniej niż koszt wynajęcia profesjonalnego twórcy wideo na godzinę, a obejmują każdy format i każdą platformę społecznościową, na którą publikujesz.
Tak. Przepuść dowolny gotowy post przez tłumacza wideo AI – wygeneruje on zlokalizowane wersje w ponad 175 językach z dopasowanym ruchem ust i Twoim sklonowanym głosem, dzięki czemu globalne konta mogą publikować natywne treści wideo w mediach społecznościowych z jednego materiału źródłowego zamiast nagrywać wszystko od nowa.
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Ożyw każde zdjęcie hiperrealistycznym głosem i ruchem dzięki Avatar IV.
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