Twórz przyciągające uwagę YouTube Shorts w kilka minut dzięki HeyGen AI youtube shorts generator. Od scenariusza po gotowe do publikacji pionowe wideo — nasza AI pisze chwytliwe otwarcia, generuje wizualizacje, synchronizuje dźwięk i dodaje napisy, aby twórcy i marki mogli skalować treści krótkiego formatu bez kamer i czasochłonnego montażu.
Wypróbuj nasz darmowy generator wideo z obrazu
Extract highlights from Podcasts, livestreams, and webinars to create multiple Shorts that drive viewers back to full episodes.
Never run out of ideas. Generate frequent Shorts using an AI-powered approach, test different hooks, and scale your upload cadence to grow subscribers and watch time.
Create audio-reactive promotional Shorts for tracks, releases, and teasers that match tempo and accentuate drops.
Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.
Produce many ad-ready Shorts per campaign, localized for each market, and use an AI video generator to test creatives rapidly to find winning variations.
Dlaczego HeyGen to najlepszy generator krótkich filmów AI na YouTube
HeyGen łączy produkcyjnej jakości generowanie wideo oparte na AI z workflowami zaprojektowanymi pod Shorts, dzięki czemu możesz szybciej tworzyć koncepcje, iterować i publikować. Produkuj shorty zoptymalizowane pod uwagę widza, z cięciami zsynchronizowanymi z rytmem, gotowymi presetami pod platformy i automatyczną lokalizacją — wszystko po to, by zwiększyć liczbę wyświetleń i tempo wzrostu Twojej widowni.
Twórz scenariusze, sceny i gotowe Shorts w kilka minut. HeyGen automatyzuje najcięższą pracę, dzięki czemu możesz publikować częściej i utrzymywać rozpęd algorytmiczny.
Każdy materiał jest tworzony w podejściu mobile‑first, z priorytetem dla czytelności napisów i tempem dopasowanym do odkrywalności oraz utrzymania uwagi w YouTube Shorts. Eksportuj pliki gotowe na platformy wraz z proponowanymi metadanymi.
Twórz wersje językowe, testuj różne hooki metodą A/B lub hurtowo generuj dziesiątki klipów z jednego długiego wideo. HeyGen obsługuje masowe procesy i automatyzację przez API dla twórców i zespołów.
Generator skryptów i hooków do Shortsów
Zacznij od tematu lub wklej akapit, a HeyGen stworzy gotowy na viral krótki scenariusz z mocnym haczykiem, wezwaniem do działania i oznaczeniami scen. Scenariusz wyznacza warstwę wizualną, napisy i tempo, aby zmaksymalizować utrzymanie uwagi w pierwszych kilku sekundach.
Automatyczne napisy i ich stylizacja
Shortsy opierają się na odtwarzaniu z naciskiem na tekst, co czyni je idealnymi do TikToka i innych platform. HeyGen automatycznie generuje dokładne napisy, stosuje czytelną typografię i animacje oraz daje Ci natychmiastową kontrolę nad stylem, rozmiarem i rozmieszczeniem na ekranach urządzeń mobilnych w Twoich krótkich projektach wideo.
Generatywne materiały wizualne i wybór ujęć b-roll
Od animowanych grafik po generowane przez AI sceny, HeyGen tworzy materiały wizualne idealnie dopasowane do Twojego scenariusza. Podmień je na własne ujęcia lub pozwól generatorowi dobrać licencjonowane ujęcia b-roll, które pasują do tonu i tempa.
Gotowe ustawienia platform i optymalizacja eksportu
Eksportuj pionowe pliki MP4 zoptymalizowane pod YouTube Shorts, z prawidłowymi proporcjami obrazu, bitrate’em, napisami oraz proponowanymi tytułami i opisami zwiększającymi widoczność.
Jak korzystać z generatora AI do YouTube Shorts
Przygotuj przyciągające wzrok shorty na YouTube w kilka minut, wykonując poniższe proste kroki.
Wpisz temat, wklej skrypt lub prześlij długie wideo. HeyGen automatycznie wygeneruje proponowane hooki i podział na sceny.
Wybierz poziom energii, styl napisów i głos dla swoich AI shorts. Dodaj muzykę lub pozwól HeyGen zasugerować ścieżkę dźwiękową dopasowaną do Twojego scenariusza i formatu.
Edytuj napisy, podmień materiały wizualne lub zmień hook za pomocą poleceń w języku naturalnym w generatorze wideo. W kilka sekund wygeneruj ponownie pojedynczą scenę lub całe Short.
Pobieraj pionowe pliki MP4 zoptymalizowane pod YouTube Shorts wraz z proponowanymi tytułami, opisami i tagami do krótkich treści wideo. Korzystaj z eksportu wsadowego lub API, aby publikować je na dużą skalę.
Generator AI do YouTube Shorts to narzędzie, które zamienia krótkie skrypty, pomysły lub dłuższe filmy w gotowe pionowe Shorts, wykorzystując sztuczną inteligencję do pisania skryptów, montażu, synchronizacji audio i tworzenia napisów. HeyGen tworzy filmy w formacie mobile‑first, zaprojektowane tak, aby dobrze sprawdzały się w kanale Shorts na YouTube, dzięki czemu twórcy mogą publikować częściej bez skomplikowanej edycji.
HeyGen koncentruje się na pierwszych trzech sekundach, czytelności napisów oraz montażu zsynchronizowanym z rytmem. System tworzy mocne otwarcia, dopasowuje obraz do wskazówek dźwiękowych i stosuje układy z priorytetem dla napisów, dzięki czemu Shorts są zoptymalizowane zarówno pod autoplay, jak i oglądanie bez dźwięku.
Tak, stwórzmy krótkie wideo. HeyGen automatycznie wykrywa najciekawsze momenty w długich nagraniach i tworzy z nich wiele Shorts z napisami i zoptymalizowanymi cięciami. Ten proces ponownego wykorzystania treści jest idealny dla podcastów, transmisji na żywo i wykładów.
Oczywiście. HeyGen automatycznie generuje dokładne napisy i może tłumaczyć skrypty oraz napisy na wiele języków, wykorzystując zaawansowaną technologię AI shorts.tłumacz wideofunkcja. Zlokalizowane lektory i synchronizacja napisów są zachowane, aby zapewnić naturalne brzmienie.
Nie. HeyGen może automatycznie generować warstwę wizualną i dobierać licencjonowaną ścieżkę dźwiękową. Możesz też przesłać własne utwory i materiały wideo, aby uzyskać bardziej spersonalizowany wygląd i brzmienie.
Większość Shortsów generuje się w ciągu kilku minut. Na całkowity czas renderowania wpływają złożoność, długość oraz liczba materiałów w partii. Zlecenia wsadowe mogą być kolejkowane i przetwarzane przez API, aby obsłużyć potrzeby o dużej skali.
Tak. HeyGen tworzy wiele wariantów dla każdego briefu, abyś mógł testować hooki, warstwę wizualną i wezwania do działania (CTA). Skorzystaj z zestawów eksportu, aby prowadzić eksperymenty i szybko skalować zwycięskie kreacje.
Eksportuj pionowe pliki MP4 zoptymalizowane pod YouTube Shorts, a w razie potrzeby także wersje kwadratowe i poziome. HeyGen dostarcza również pliki SRT oraz rekomendacje dotyczące metadanych do publikacji.
Tak. Prześlij próbkę głosu, aby sklonować swój głos, lub skorzystaj z awatarów i twórców z biblioteki. Awatary zapewniają precyzyjną synchronizację ruchu ust i spójny wizerunek na ekranie we wszystkich Shorts.
Zachowujesz pełne prawa własności do wszystkich zasobów, które tworzysz. HeyGen nie rości sobie żadnych praw do Twoich treści. Upewnij się, że wszelkie materiały stron trzecich, które wykorzystujesz, są odpowiednio licencjonowane.
HeyGen stosuje branżowe standardy bezpieczeństwa, w tym szyfrowane przechowywanie danych i kontrolę dostępu. Plany dla klientów korporacyjnych obejmują zarządzanie przestrzenią roboczą, uprawnienia oparte na rolach oraz opcje prywatnego przechowywania.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy dzięki AI.