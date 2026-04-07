Avatar V to najbardziej zaawansowany model awatara AI firmy HeyGen. Wcześniejsze awatary zaczynały od zdjęcia i animowały twarz. Następnie pojawiło się szkolenie oparte na wideo, które lepiej oddawało sposób, w jaki się poruszasz i brzmisz. Avatar V idzie o krok dalej: oddziela Twoją tożsamość od wyglądu, ucząc się dokładnie, jak się poruszasz, gestykulujesz i wyrażasz siebie, tak aby ten ruch można było zastosować do dowolnej wersji Ciebie.

To oznacza, że nagrywasz się tylko raz – w tym, co akurat masz na sobie i tam, gdzie właśnie jesteś. Następnie możesz wygenerować siebie w dowolnym otoczeniu, w każdym stroju, w każdym wyglądzie, jaki tylko sobie wyobrazisz. Awatar występujący w Twoim wideo to nie tylko coś, co Cię przypomina. Porusza się jak Ty, brzmi jak Ty i z niezwykłą dokładnością zachowuje Twoją tożsamość we wszystkich filmach, które tworzysz.

Nie potrzebujesz już profesjonalnego studia, ekipy filmowej ani godzin nagrań. Wystarczy 15‑sekundowe nagranie z kamerki internetowej, aby stworzyć wideo o profesjonalnej jakości w dowolnej skali.