HeyGen daje Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć czystą, profesjonalną pętlę bez używania skomplikowanego oprogramowania. Każda funkcja została zaprojektowana tak, aby proces był szybki i prosty.

• Płynne pętle nieskończone: powtarzaj swój klip bez końca lub ustaw własną liczbę powtórzeń.

• Wybór fragmentu na osi czasu: wybierz dokładnie tę część, którą chcesz zapętlić, korzystając z przejrzystej, prostej osi czasu.

• Natychmiastowy podgląd i szybki eksport: oglądaj swoją pętlę podczas edycji i pobierz ją w kilka sekund.

• Obsługa wielu formatów: działa z MP4, MOV, WebM i innymi.

• Kompletny zestaw narzędzi do edycji: przycinaj, kadruj, przyspieszaj, zwalniaj, wyciszaj lub dodawaj dźwięk bezpośrednio w edytorze.



Aby dodać tekst, napisy lub tytuły do zapętlonego wideo, możesz także skorzystać z narzędzia HeyGen „Add Text or image to Video”. To prosty sposób, aby wynieść Twoje treści na wyższy poziom w mediach społecznościowych lub prezentacjach.