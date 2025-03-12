Stwórz wyjaśniające wideo z AI bez nagrywania i bez umiejętności projektowych. Wklej skrypt, prześlij dokument lub wpisz swój pomysł, następnie wybierz awatara AI i w kilka minut otrzymasz nagrane lektorem wideo z napisami, gotowe do udostępnienia. Sprawdza się w marketingu, szkoleniach i edukacji.
Features of AI Explainer Video
Ten generator filmów wyjaśniających z AI sprawia, że tworzenie wideo jest tak proste jak napisanie dokumentu, a kreator wideo oparty na sztucznej inteligencji pomaga tworzyć profesjonalne filmy wyjaśniające, które upraszczają złożone idee na podstawie skryptu lub istniejącego pliku.
Zacznij od skryptu, pliku PDF lub podpowiedzi
Wklej skrypt wideo, prześlij plik PDF lub prezentację, wklej adres URL albo wpisz jedno polecenie. Generator wideo AI przekształca Twoje istniejące treści w scenariusz i tekst scen, dzięki czemu możesz tworzyć filmy z tekstu i w kilka minut przygotować gotowe do obejrzenia wideo wyjaśniające.
Naturalny lektor AI w dowolnym tonie
Twój skrypt zamienia się w mówioną narrację w wyraźnym, naturalnie brzmiącym głosie. Ustaw ton spokojnego tutorialu lub energetycznej prezentacji produktu, wybieraj spośród ponad 300 lektorów i twórz filmy wyjaśniające z podkładem głosowym dopasowanym do Twojego tempa — bez studia nagraniowego i bez zatrudniania lektora.
Animowane sceny i szablony explainerów
Wybierz układ, a AI video explainer wypełni go animacjami, grafiką i przejściami dopasowanymi do każdej linijki Twojego scenariusza. Podmień dowolną scenę, dostosuj timing lub zmień styl całego wideo, aby pozostać w zgodzie z identyfikacją marki i zadbać o atrakcyjny wygląd — bez użycia programów do montażu.
Automatyczne napisy i tekst na ekranie
Każde słowo narracji jest transkrybowane na zsynchronizowane napisy w trakcie renderowania wideo. Napisy ekranowe i kluczowe frazy pojawiają się we właściwym momencie, a Ty możesz edytować dowolną linijkę, dzięki czemu materiał wyjaśniający pozostaje zrozumiały zarówno dla widzów oglądających bez dźwięku, jak i dla tych, którzy śledzą treść w drugim języku.
Jeden film wyjaśniający w ponad 175 językach
Przygotuj materiał wyjaśniający tylko raz, a następnie przetłumacz cały film na ponad 175 języków z dubbingiem zsynchronizowanym z ruchem ust i sklonowanymi głosami. Prezenter zachowuje tę samą twarz i ton w każdym kraju, więc jeden scenariusz wystarcza, aby tworzyć wysokiej jakości filmy dla globalnej publiczności bez nagrywania od nowa.
Filmy wyjaśniające tworzone przez agencje zajmują tygodnie i kosztują tysiące dolarów. Wymyśl przekaz, przepuść go przez funkcję „od skryptu do wideo” i tego samego dnia wypuść 60‑sekundowy film produktowy na stronę docelową lub do reklamy.
New users sign up and then get lost in setup. A short explainer walks them through the first key action, cuts support tickets, and turns a confusing onboarding into a clear path to the product's value.
Nauczyciele i twórcy treści zamieniają konspekt lekcji w nagrany lektoratem materiał wideo z ilustracjami do każdego omawianego zagadnienia. Zamiast czytać obszerne slajdy lub wysłuchiwać długiego wykładu, uczniowie oglądają zwięzłe, dwuminutowe wideo wyjaśniające temat.
Zespoły L&D zastępują przestarzałe prezentacje materiałami wyjaśniającymi, które pracownicy faktycznie kończą. Zaktualizuj skrypt, wygeneruj ponownie wideo i wdroż nową wersję tego samego dnia, aby szkolenia z zasad i procesów były zawsze aktualne we wszystkich lokalizacjach.
Gęste instrukcje i raporty często pozostają nieprzeczytane. Przepuść je przez PDF to video, a platforma stworzy z dokumentu narracyjne wideo‑omówienie, dzięki czemu kluczowe informacje dotrą do odbiorcy w trzy minuty zamiast na czterdziestu stronach.
Global teams need the same explainer in many languages at once. Produce it in English, then dub it into 175+ languages with matched lip sync, reaching every region from a single source video.
Jak działa generator filmów wyjaśniających oparty na AI
Go from a written idea to a finished AI explainer video in four simple steps, no filming or editing required.
Wklej skrypt, prześlij plik PDF lub prezentację, wklej link albo wpisz temat, aby rozpocząć.
Wybierz awatara i głos albo nagraj ekran, aby stworzyć przejrzysty film instruktażowy.
Edit the script, swap scenes, add B-roll and branding, then translate with one click.
Renderuj w jakości HD lub 4K, pobierz jako MP4 i publikuj na dowolnej stronie, w mediach społecznościowych lub w systemie LMS.
Film wyjaśniający tworzony przez AI to krótki, generowany przez sztuczną inteligencję materiał wideo, który w prosty sposób przedstawia jedną ideę, produkt lub proces, tworzony za pomocą oprogramowania zamiast ekipy filmowej. Tworzenie takiego filmu za pomocą narzędzia AI do tworzenia wideo wyjaśniających zaczyna się od scenariusza, dokumentu lub krótkiej podpowiedzi, a technologia AI generuje obrazy, lektora i napisy. Działa to jako narzędzie online w Twojej przeglądarce.
Not with a realistic AI presenter. Avatar V builds lifelike AI avatars from a 15-second clip and holds one consistent face and voice across every scene, rated #1 for realism on G2. You can produce explainer videos with AI avatars that read as filmed, not as animated clip art.
Prześlij plik, a AI go odczyta, wyciągnie najważniejsze punkty i zbuduje scenariusz scenę po scenie z narracją. Ten przepływ pracy tekst‑na‑wideo pozwala Ci przejrzeć szkic skryptu, podmienić materiały wizualne lub przyciąć fragmenty, a następnie stworzyć wideo w kilka minut.
Skuteczne filmy typu explainer zaczynają się od problemu widza, trzymają się jednego głównego pomysłu i wykorzystują wizualizacje do uproszczenia złożonych tematów. Aby tworzyć angażujące explainer video, pisz wciągające historie prostym językiem, dodawaj napisy i kończ jednym, jasno określonym kolejnym krokiem. Sztuczna inteligencja zajmuje się procesem tworzenia, dzięki czemu możesz skupić się na przekazie.
Większość narzędzi pozwala stworzyć jeden film w jednym języku. HeyGen generuje raz realistyczne wideo z prezenterem, następnie dubbinguje je na ponad 175 języków z synchronizacją ruchu ust i aktualizuje je na podstawie tekstu, dzięki czemu możesz dostarczać angażujące filmy wyjaśniające na każdy rynek bez ponownego nagrywania.
Tak, często bardzo wyraźnie. Edukator Anton Voroniuk zgłosił, że po przejściu na HeyGen produkcja stała się 40 razy tańsza, a jego zespół oszczędza 15,5 godziny tygodniowo, co pozwoliło im tworzyć filmy szybciej i dotrzeć do ponad miliona uczniów. Zobacz historię Antona Voroniuka.
Nie. Tworzenie wideo z wykorzystaniem AI na tej platformie opartej na sztucznej inteligencji działa jak edycja dokumentu, więc nie musisz nic instalować ani uczyć się obsługi osi czasu. Wpisz lub wklej treść, wybierz prezentera AI, a platforma złoży dynamiczne filmy, które możesz dopracować, zmieniając tekst.
Tak. Darmowy plan pozwala stworzyć bezpłatne wideo, wypróbować prezenterów i głosy oraz wyeksportować plik MP4, aby przetestować cały proces przed przejściem na wyższy plan. Płatne plany dodają eksport w HD i 4K, dłuższe filmy, więcej języków oraz funkcje zespołowe.
W marketingu najlepiej sprawdza się długość od 60 do 90 sekund, co odpowiada temu, jak długo większość widzów pozostaje przy materiale. Filmy szkoleniowe i edukacyjne mogą trwać od trzech do pięciu minut, jeśli wymaga tego temat. Zacznij od mocnego haczyka, który przyciągnie uwagę, trzymaj się jednej głównej idei na wideo i usuń wszystko, co jej nie wspiera.
Tradycyjny film wyjaśniający tworzony przez agencję zwykle kosztuje od 3 000 do 15 000 dolarów i powstaje przez kilka tygodni. Zrobienie go z pomocą AI sprowadza to do miesięcznej subskrypcji i kilku minut pracy nad jednym wideo, więc koszt pojedynczego explainer video gwałtownie spada, gdy tylko zaczniesz tworzyć ich więcej niż jedno.
Tak. Narracja jest transkrybowana na zsynchronizowane napisy w trakcie renderowania wideo, a generator napisówpozwala edytować treść, styl i czas wyświetlania. Napisy zwiększają współczynnik obejrzenia materiału do końca u widzów oglądających bez dźwięku.
Nie jest wymagane żadne nagrywanie ani filmowanie. Wystarczy, że wpiszesz lub prześlesz swoją treść, wybierzesz prezentera i głos, a platforma wygeneruje materiał wideo, narrację oraz napisy. Kamera, mikrofon i oprogramowanie do montażu są całkowicie opcjonalne.
Tak. Klonowanie głosu przechwytuje Twój głos z krótkiej próbki i wykorzystuje go do narracji dowolnego tekstu, dzięki czemu każdy film wyjaśniający brzmi jak Ty. Możesz też zachować spójność sklonowanego głosu, gdy wideo zostanie przetłumaczone na inne języki.
Tak. Stwórz raz film wyjaśniający, a następnie wideo AI translator dubbinguje go na ponad 175 języków z dopasowaną synchronizacją ust i sklonowanym głosem. Prezenter zachowuje ten sam wygląd, więc każda wersja sprawia wrażenie natywnej, a nie tylko z napisami.
Tak. Ponieważ wideo jest tworzone na podstawie tekstu, możesz je edytować, zmieniając skrypt, podmieniając scenę lub zmieniając głos, a następnie w kilka minut wygenerować nową wersję. Nie ma potrzeby ponownego nagrywania, więc możesz szybko wprowadzić poprawki w cenie lub zasadach i błyskawicznie zaktualizować filmy wyjaśniające.
Możesz zacząć od gotowego scenariusza, pliku PDF lub prezentacji, adresu URL strony internetowej albo od pojedynczej podpowiedzi opisującej temat. Niezależnie od tego, jaki materiał wejściowy masz, możesz stworzyć wideo, które zamieni go w narracyjne wideo‑wyjaśnienie z napisami, dzięki czemu wykorzystasz treści, które już posiadasz.
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Ożyw każde zdjęcie hiperrealistycznym głosem i ruchem dzięki Avatar IV.
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