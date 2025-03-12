W marketingu najlepiej sprawdza się długość od 60 do 90 sekund, co odpowiada temu, jak długo większość widzów pozostaje przy materiale. Filmy szkoleniowe i edukacyjne mogą trwać od trzech do pięciu minut, jeśli wymaga tego temat. Zacznij od mocnego haczyka, który przyciągnie uwagę, trzymaj się jednej głównej idei na wideo i usuń wszystko, co jej nie wspiera.