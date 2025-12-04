Vertaal video’s van
Engels naar Maleis

Je kunt elke Engelse video binnen enkele minuten omzetten naar natuurlijk Maleis. HeyGen helpt je ondertitels te maken, Maleise voice-overs te genereren of je Engelse video’s volledig te lokaliseren zonder dat je vertalers hoeft in te huren of ingewikkelde software hoeft te gebruiken. Alles draait in je browser, zodat je op een eenvoudige en efficiënte manier Maleissprekende doelgroepen in Brazilië, Portugal, de Verenigde Staten en vele andere regio’s kunt bereiken.

Vertaal video

Tik om een video te uploaden!

Bekijk het in een andere taal in slechts enkele minuten.

Vertalen naar:
128.837.266Video's gegenereerd
103.064.076Avatars gegenereerd
17.706.723Video's vertaald
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Vertrouwd door meer dan 1.000.000 ontwikkelaars en toonaangevende bedrijven.
Voordelen

Ga moeiteloos van Engels naar Maleis

HeyGen maakt het vertaalproces eenvoudig te beheren. Je kunt ondertitels, transcripties of een volledige Maleisische voice-over maken, terwijl je volledige controle houdt over timing, toon en uitspraak. Of je nu tutorials, trainingsvideo’s, productdemo’s, social content of interne communicatie produceert, je kunt je boodschap lokaliseren zonder je productie­workflow aan te passen. Je vertaalde content blijft nauwkeurig, verzorgd en natuurlijk voor Maleisischsprekende kijkers.

Als je extra taalondersteuning nodig hebt, kun je ook de HeyGen English to Spanish Translator verkennen om je meertalige contentbibliotheek uit te breiden.

Een eenvoudige manier om Engelse video’s naar het Maleis te vertalen

Moderne vertaaltools maken het mogelijk om gesproken Engels nauwkeurig om te zetten in Maleise ondertiteling of voice-over. HeyGen beheert de kern van deze workflow voor je. Het transcribeert je Engelse audio, vertaalt deze naar het Maleis, genereert ondertiteling of voice-over en stemt alles af op de timing van je video. Zo voelt de uiteindelijke versie vloeiend aan en is hij prettig te bekijken op verschillende platforms.

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

Maleisische stemmen en ondertitels

HeyGen geeft je de mogelijkheid om snel ondertiteling of een voice-over te maken. Je kunt ondertitels genereren, een Maleisische vertellers­track opbouwen, kiezen uit verschillende stemopties en de opmaak van de ondertitels aanpassen om de leesbaarheid te verbeteren. Kijkers kunnen je vertaalde content eenvoudig volgen, of ze nu de voorkeur geven aan het lezen van ondertitels of het luisteren naar de voice-over.


AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

Wie profiteert van Engels naar Maleis vertalen

Contentmakers kunnen Maleisische versies van Engelstalige video’s publiceren om hun bereik te vergroten op platforms zoals YouTube, TikTok, Instagram en meer. Docenten en e-learningteams kunnen lessen en tutorials vertalen voor Maleisischsprekende studenten. Bedrijven en marketingteams kunnen onboardingcontent, trainingsmateriaal, productvideo’s en promotieclips lokaliseren. Bureaus kunnen hun vertaalwerk opschalen zonder handmatige bewerkingen te hoeven beheren, en trainers of coaches kunnen hun sessies efficiënt aanpassen voor Maleisischsprekende teams.


AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.
Hoe het werkt

Upload je video

Upload je Engelse video of importeer deze vanuit YouTube, Google Drive of Dropbox. Duidelijke audio zorgt voor een nauwkeurigere Maleise vertaling.


Gratis aan de slag
Stap 1

Upload je bronvideo

Begin met het uploaden van een duidelijke, hoogwaardige video in je oorspronkelijke taal, die als basis dient voor de vertaling en nasynchronisatie. Dit is cruciaal om de beste AI-vertaalresultaten te behalen.

Begin gratis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Stap 2

Selecteer Maleis

Kies Engels als brontaal en Maleis als doeltaal. Bepaal vervolgens of je ondertiteling, een transcript of volledige nasynchronisatie wilt.


Gratis aan de slag
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Stap 3

Vertaling genereren

HeyGen zet je Engelse audio om in tekst, vertaalt het script en maakt ondertitels of een Maleisische vertelling. Je kunt alles vooraf bekijken en bewerken voordat je het definitief maakt.

Gratis aan de slag
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Stap 4

Bewerken en exporteren

Pas de timing aan, verfijn ondertitels, wissel van Maleisische stemmen of werk je script bij. Exporteer je Maleisische video, je ondertitelbestanden of het transcript.


Gratis aan de slag
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.

Wat is er beter aan HeyGen?

De impact is duidelijk. Bedrijven behalen echte resultaten met de videovertaler van HeyGen. Door video’s direct te vertalen, bespaar je zowel tijd als geld en vergroot je moeiteloos je wereldwijde bereik.

Gratis aan de slag
Eenvoudig

reductie in kosten voor videotranscriptie

Gratis

markten direct gelokaliseerd

Krachtig

per video in plaats van weken of maanden

Veelgestelde vragen over Engelse video naar Maleis

Hoe vertaal ik online een Engelse video naar het Maleis?

Je uploadt eenvoudig je Engelse video, kiest Maleis als doeltaal en HeyGen genereert automatisch ondertitels of een ingesproken audiotrack. Het systeem verzorgt de transcriptie, vertaling, timing en previews, zodat je snel een nauwkeurige, publiceerklare versie kunt afronden.

Kan ik rechtstreeks Maleise ondertitels toevoegen aan mijn Engelse video?

Ja. Je kunt Maleise ondertitels genereren, ze controleren, de regelafbrekingen of timing aanpassen en ze exporteren als SRT of VTT. Deze werkwijze zorgt ervoor dat je timing gelijk blijft en helpt de duidelijkheid te behouden voor kijkers die liever een tekstgebaseerde vertaling hebben dan een voice-over.

Hoe nauwkeurig is de Engels-naar-Maleis-vertaling van HeyGen?

De nauwkeurigheid is hoog wanneer de originele audio helder is en een natuurlijk tempo heeft. De AI-modellen van HeyGen richten zich op toon, betekenis en zinsstructuur, waardoor Maleise ondertiteling of voice-overs vloeiend en consistent aanvoelen. Je kunt alles bewerken voordat je je definitieve versie exporteert.

Kan ik een YouTube-video naar het Maleis vertalen?

Ja. Plak de YouTube-link en de AI zal de video transcriberen, vertalen en ondertitels of een Maleisische voice-over genereren. De timing blijft automatisch gesynchroniseerd, zodat je een gepolijste versie krijgt zonder dat je iets hoeft te downloaden, plug-ins nodig hebt of extra bewerkingsstappen moet uitvoeren.

Kan ik de vertaalde Maleisische versie bekijken voordat ik exporteer?

Zeker. Je kunt ondertitels controleren, de formulering aanpassen, de timing wijzigen of andere Maleisische stemmen kiezen voordat je exporteert. Zo weet je zeker dat de definitieve versie aansluit bij je oorspronkelijke toon en een natuurlijke kijkervaring biedt voor Maleisischsprekende doelgroepen.

Heb ik software nodig om Engelse video's naar het Maleis te vertalen?

Er is geen software nodig. Alles draait in je browser, zodat je video’s kunt uploaden, ondertitels of voice-over kunt genereren, de timing kunt bewerken en gepolijste Maleisische content kunt exporteren zonder iets te installeren. Zo blijft je workflow licht en eenvoudig in gebruik.

Hoe kan ik beginnen met het vertalen van Engelse video’s als ik nieuw ben bij HeyGen?

Je kunt direct aan de slag door een gratis account aan te maken, je Engelse video te uploaden en Maleis als doeltaal te selecteren. De gestroomlijnde workflow begeleidt je bij het vertalen, controleren en exporteren. Start je account hier.

Zijn er creatieve tools die ik kan gebruiken naast de Maleise vertaling?

Ja. Je kunt gelokaliseerde video’s verrijken met seizoensgebonden of thematische visuals, zodat de vertaalde content aantrekkelijker aanvoelt. Bijvoorbeeld, de Santa Video Maker biedt leuke, feestelijke aanpassingsmogelijkheden

Vertaal video's naar meer dan 175 talen

Breng elke foto tot leven met hyperrealistische stem en beweging met Avatar IV.

YouTube-videovertaler
hi flag
Vertaal video's van Engels naar Hindi
pk flag
Vertaal Engelse video naar Urdu
sp flag
Vertaal Engelse video naar Spaans
ar flag
Vertaal Engelse video naar Arabisch
en flag
Arabische video naar Engels vertalen
en flag
Thaise video naar het Engels vertalen
en flag
Bengaalse video naar Engels vertalen
en flag
Hindi-video naar Engels vertalen
fr flag
Vertaal Engelse video naar Frans
ge flag
Engelse video naar Duits vertalen
pt flag
Engelse video naar Portugees vertalen
ja flag
Vertaal Engelse video naar Japans
sp flag
Portugese video naar Spaans vertalen
en flag
Japanse video naar Engels vertalen
en flag
Malayalam-video naar Engels vertalen
pt flag
Vertaal Spaanse video naar Portugees
il flag
Engelse video naar Hebreeuws vertalen
en flag
Vertaal Spaanse video naar Engels
sp flag
Duitse video naar Spaans vertalen

Begin met creëren met HeyGen

Verander je ideeën in professionele video’s met AI.

Gratis aan de slag →
CTA background