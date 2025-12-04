Het vertalen van Engelse video's naar het Duits helpt je publiek je boodschap te volgen zonder taalbarrières. Kijkers in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland geven de voorkeur aan inhoud in hun moedertaal, vooral bij tutorials, lessen en productuitleg. Duidelijke vertaling verbetert het begrip, verhoogt de kijktijd en brengt je boodschap over met de toon die je bedoeld hebt