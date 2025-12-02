Vertaal video's van
Engels naar Urdu

Vertaal Urdu-video’s naar helder, natuurlijk Engels met AI-gestuurde videotranscriptie. HeyGen helpt je om in enkele minuten nauwkeurige Engelse ondertitels of realistische AI-voice-overs te maken, zonder handmatige bewerking of traditionele nasynchronisatie.

Of je nu YouTube-video’s, trainingsmateriaal, marketingcampagnes of educatieve content lokaliseert, met HeyGen maak je het vertalen van video’s van Urdu naar Engels snel, nauwkeurig en schaalbaar.

  • Geen creditcard
  • 1.000+ avatars
  • Op elk moment opzeggen
-Gegenereerde video's
-Gegenereerde avatars
-Vertaalde video's
Werkdag
Coursera
Miro
onzin
Intel
Komatsu
Werkdag
Coursera
Miro
onzin
Intel
Komatsu
Werkdag
Coursera
Miro
onzin
Intel
Komatsu
Vertrouwd door meer dan 1.000.000 ontwikkelaars en toonaangevende bedrijven.

Vertaal Urdu-video’s naar het Engels

Zet moeiteloos elke Urdu-video om in helder, natuurlijk klinkend Engels met onze geavanceerde AI-vertaler. Deze AI-videotool detecteert automatisch gesproken Urdu, maakt een nauwkeurige transcriptie en zet deze om in duidelijk, natuurlijk Engels. Je kunt kiezen uit Engelse ondertiteling, captions of AI-voice-overs die perfect synchroon blijven lopen met de oorspronkelijke timing en toon van de video.

Translate Video

Upload your video for hyper-realistic translation with natural lip-sync

Drop files here

Or paste a YouTube link:
Translate to:
Sign in or register to access the full experience
Upload je video
Step 1:Upload je video
Genereer een Urdu-transcript
Step 2:Genereer een Urdu-transcript
Vertaal naar het Engels
Step 3:Vertaal naar het Engels
Controleren en exporteren
Step 4:Controleren en exporteren
Voordelen

Ga direct van Urdu naar Engels

Het omzetten van je Urdu-inhoud naar Engels kost slechts een paar minuten. Met deze tool kun je scripts, berichten en volledige video’s omzetten in natuurlijk Engels, zonder ingewikkelde bewerking of extra software.

Je kunt rechtstreeks in je browser schone Engelse ondertitels, natuurlijke AI‑voice-overs of volledig gelokaliseerde video’s maken. Het proces is van begin tot eind eenvoudig, snel en flexibel.


Videovertaling van Urdu naar Engels eenvoudig gemaakt

HeyGen is een AI-gestuurde tool die speciaal is ontwikkeld voor videotranscriptie. Het zet gesproken Urdu om in Engelse ondertiteling of Engelse voice-over, terwijl betekenis, toon en context behouden blijven.

In tegenstelling tot eenvoudige tekstvertalers begrijpt HeyGen echte spraak. Het gebruikt spraakherkenning en natuurlijke taalverwerking om Engelse vertalingen te maken die helder en natuurlijk klinken, niet robotachtig of woord‑voor‑woord.

Interface voor het aanpassen van een AI-avatar met verschillende fotoposes van een vrouw, taalkeuze met Duits en Engels, en stemtoonopties zoals Casual en Energiek.

Kies ondertiteling of AI-spraakvertaling

Engelse ondertitels zijn ideaal voor toegankelijkheid en snelle lokalisatie. HeyGen zet automatisch Urdu-spraak om in goed leesbare Engelse ondertitels die perfect synchroon lopen met je video.

Ondertiteling werkt het beste voor:

Socialmediavideo's

Educatieve en e-learningcontent

Kijkers die zonder geluid kijken

Toegankelijkheids- en compliantiebehoeften

Je kunt ook ondertitelbestanden exporteren voor gebruik op andere platforms. Dezezelfde workflow wordt gebruikt voor meerdere taalkoppels. Bijvoorbeeld, als je ook Arabische video’s naar het Engels vertaalt, kun je hier hetzelfde proces gebruiken:

Interface voor het aanpassen van een AI-avatar met verschillende fotoposes van een vrouw, taalkeuze met Duits en Engels, en stemtoonopties zoals Casual en Energiek.

Populaire toepassingen voor Urdu-naar-Engels videotranscriptie

HeyGen wordt vaak gebruikt om Urdu-video’s naar het Engels te vertalen voor:

Urdu YouTube-video’s vertalen voor een wereldwijd publiek

Lokaliseren van marketing- en reclamecampagnes

Urdu-trainingsvideo’s omzetten naar Engels

Onderwijs- en e-learningcontent vertalen

Corporate en interne communicatie

Lokalisatie van sociale media en korte video’s

Veel teams vertalen ook content uit andere Zuid-Aziatische talen naar het Engels, afhankelijk van de behoeften van het publiek.


Interface voor AI-avatarpersonalisatie met verschillende fotoposes van een vrouw, taalkeuze met Duits en Engels, en stemtoonopties zoals Casual en Energiek.
Hoe het werkt

Je video vertalen in 4 eenvoudige stappen

Gebruik je woorden om in slechts een paar stappen deelbare, professionele video’s te maken.

Stap 1

Upload of importeer je Urdu-video

Upload een videobestand of importeer een videolink, zoals een YouTube-URL.


Drie door AI gegenereerde avatarportretten (twee vrouwen, één man) met daaronder een knop "Nieuwe avatar maken".
Stap 2

Selecteer Urdu en Engels

Kies Urdu als brontaal en Engels als doeltaal.



Drie door AI gegenereerde avatarportretten (twee vrouwen, één man) met daaronder een knop "Nieuwe avatar maken".
Stap 3

Kies ondertiteling of AI‑stem

Kies Engelse ondertiteling, AI-spraakvertaling of allebei, afhankelijk van je doelgroep en je contentdoelen.


Drie AI-gegenereerde avatarportretten (twee vrouwen, één man) met daaronder een knop "Nieuwe avatar maken".
Stap 4

Genereren en delen

Genereer je vertaalde video en download deze of publiceer hem waar je maar wilt.

Het hele proces is zo ontworpen dat het soepel werkt voor zowel losse video’s als grote contentbibliotheken.


Drie door AI gegenereerde avatarportretten (twee vrouwen, één man) met daaronder een knop "Nieuwe avatar maken".

Wat is er beter aan HeyGen?

De impact is duidelijk. Bedrijven behalen echte resultaten met HeyGen’s videovertaler. Door video’s direct te vertalen, bespaar je zowel tijd als geld en vergroot je moeiteloos je wereldwijde bereik.

Makkelijk

verlaging van de kosten voor videotranscriptie

Gratis

markten direct gelokaliseerd

Krachtig

per video in plaats van per week of per maand

Veelgestelde vragen

Hoe vertaal ik een Urdu-video naar Engels met HeyGen?

Upload je Urdu-video, selecteer Urdu als brontaal en Engels als doeltaal, kies vervolgens ondertitels of AI-spraakvertaling om automatisch je Engelse video te genereren. Als je ook de omgekeerde richting nodig hebt,



Kan AI Urdu-video’s nauwkeurig naar het Engels vertalen?

Ja. Wanneer het geluid duidelijk is, kan AI Urdu-video’s nauwkeurig naar het Engels vertalen door spraakpatronen, zinsstructuur en context te begrijpen in plaats van woorden één-op-één te vervangen.



Kan ik automatisch Urdu YouTube-video’s naar het Engels vertalen?

Ja. Je kunt Urdu YouTube-video’s in HeyGen importeren en Engelse ondertitels of AI-spraakvertalingen genereren zonder de originele video handmatig te downloaden of te bewerken.


Ondersteunt AI Engelse ondertiteling en voice-over voor Urdu-video’s?

HeyGen ondersteunt zowel Engelse ondertiteling als AI-voice-over voor Urdu-video’s, zodat je het beste formaat kunt kiezen op basis van je doelgroep en het type content.



Is AI-spraakvertaling beter dan Engelse ondertiteling?

Engelse ondertitels zijn geweldig voor toegankelijkheid en snel publiceren, terwijl AI-spraakvertaling beter is voor betrokkenheid omdat kijkers natuurlijk kunnen kijken zonder ondertiteling te hoeven lezen.



Ondersteunt deze vertaals-tool MP4-, MOV- en andere bestandsformaten?

Ja. De meeste formaten, waaronder MP4, MOV, AVI en WebM, worden ondersteund. Hierdoor kun je vrijwel elke Urdu-video uploaden en nauwkeurige Spaanse ondertiteling of nasynchronisatie genereren, zonder dat je aparte conversietools of extra voorbereidend werk nodig hebt.


Kan ik Urdu-naar-Engels videovertaling gebruiken voor zakelijke of trainingscontent?

Ja. Veel bedrijven gebruiken Urdu-naar-Engels videotranscriptie voor onboarding, training, marketing en interne communicatie om Engelstalige doelgroepen effectief te bereiken. Als je ook Hindi-video’s naar het Engels vertaalt, dan vind je die pagina hier:


Vertaal video's naar meer dan 175 talen

Breng elke foto tot leven met hyperrealistische stem en beweging met Avatar IV.

hi flagTranslate template pageTranslate

Begin met creëren met HeyGen

Verander je ideeën in professionele video’s met behulp van AI.

CTA background