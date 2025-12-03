Nauwkeurige Ondertiteling: Genereer ondertiteling rechtstreeks van YouTube-audio en vertaal ze naar elke taal. HeyGen ondersteunt SRT- en VTT-formaten voor YouTube en LMS-platforms.

Natuurlijke AI Voice-overs: Vervang de originele audio met een expressieve AI-stem in je doeltaal. Kies toon, accent of regionale variaties.

Bewerkbare Transcripties: Bekijk, corrigeer of finetune transcripties voor het exporteren.

Automatische Lip-Synchronisatie: Vertaalde audio is afgestemd op mond bewegingen voor een natuurlijke kijkervaring.

Meerdere Exportopties: Download een vertaalde video, ondertitelbestanden of alleen audiotracks.

Ondersteuning voor Meerdere Talen: Vertaal naar en vanuit het Engels, Spaans, Frans, Duits, Portugees, Arabisch, Japans, Koreaans, Hindi en meer.

Als je werkt met video's in Europese talen, probeer onze Duitse naar Engelse Video Vertaler.