Vertaal Bengaalse video’s naar helder, natuurlijk Engels met HeyGen AI. Upload je video, genereer een nauwkeurige transcriptie en zet deze om in Engelse ondertitels, captions of een vertaalde video die je overal kunt publiceren.

HeyGen AI helpt makers, docenten en teams om Bengaalse content toegankelijk te maken voor een Engelstalig publiek, zonder handmatige transcriptie of ingewikkelde montage. Alles werkt direct in je browser en jij houdt de controle over het eindresultaat.

Werkdag
Vertrouwd door meer dan 1.000.000 ontwikkelaars en toonaangevende bedrijven.

AI-videotranscriptie eenvoudig gemaakt

HeyGen AI combineert Bengaalse spraakherkenning en Engelse vertaling in één workflow. Het systeem begrijpt gesproken Bangla, zet dit om in tekst en vertaalt het naar het Engels, terwijl betekenis en timing behouden blijven. Deze aanpak werkt goed voor interviews, tutorials en langere video’s. Als je gesproken output nodig hebt in plaats van ondertiteling.

Upload je video
Step 1:Upload je video
Genereer een Bengaalse transcriptie
Step 2:Genereer een Bengaalse transcriptie
Vertaal naar het Engels
Step 3:Vertaal naar het Engels
Controleren en exporteren
Step 4:Controleren en exporteren
Voordelen

Ga direct van Bengaalse video naar Engels

HeyGen AI wordt vertrouwd door makers en organisaties die regelmatig videocontent publiceren. Van docenten die lessen vertalen tot teams die trainingsvideo’s lokaliseren: gebruikers vertrouwen op HeyGen om Bengaalse video’s nauwkeurig en consistent te vertalen.

Deze aanpak werkt goed voor interviews, tutorials en langere video’s. Als je gesproken audio nodig hebt in plaats van ondertitels, kun je ook een Engelse voice-over maken met AI Dubbing



Waarom video's vertalen met HeyGen AI

Bereik een groter publiek

Engelse vertalingen maken Bengaalse content toegankelijk voor kijkers in verschillende regio’s en op diverse platforms.

Bespaar tijd

Transcriptie en vertaling vinden gelijktijdig plaats, waardoor handmatig werk wordt verminderd en aparte tools overbodig worden.

Behoud de controle

Je kunt vertalingen beoordelen en bewerken voordat je ze publiceert, wat vooral handig is voor educatieve en professionele inhoud.

Gebruik de uitvoer overal

Exporteer ondertitels, bijschriften of vertaalde scripts die opnieuw kunnen worden gebruikt op verschillende platforms of in verschillende formaten.

Interface voor het aanpassen van een AI-avatar met verschillende fotoposes van een vrouw, taalkeuze met Duits en stemtoonopties zoals Casual en Energiek.

Best practices voor Bengaalse videotranscriptie en -vertaling

Om de beste resultaten te krijgen bij het vertalen van Bengaalse video’s naar het Engels, houd je rekening met de volgende tips:

Gebruik video's met duidelijke audio en minimale achtergrondruis

Vermijd overlappende sprekers waar mogelijk

Controleer de Engelse vertaling voordat je exporteert

Pas de timing van ondertitels aan voor betere leesbaarheid

Deze stappen helpen ervoor te zorgen dat de uiteindelijke Engelse versie nauwkeurig is en gemakkelijk te volgen.


Interface voor het aanpassen van een AI-avatar met verschillende fotoposes van een vrouw, taalkeuze met Duits en Engels, en stemtoonopties zoals Casual en Energiek.

Functies van HeyGen voor Bengaalse videotranscriptie

HeyGen AI biedt meer dan alleen eenvoudige ondertitelingvertaling. Vanuit één Bengaalse video kun je meerdere Engelse versies maken, afhankelijk van jouw behoeften.

Belangrijkste functies zijn onder andere:

Bengaals naar Engels transcriptie

Engelse ondertiteling en bijschriften

Ondertitels exporteren in SRT- en VTT-indeling

Vertaalde scripts voor bewerking of hergebruik

Ondersteuning voor voice-overs wanneer nodig

Voor gebruikers die met andere Zuid-Aziatische talen werken, zijn vergelijkbare workflows beschikbaar voor videovertaling van Hindi naar Engels

Interface voor het aanpassen van een AI-avatar met verschillende fotoposes van een vrouw, taalkeuze en stemtoonopties zoals Casual en Energiek.
Hoe het werkt

Hoe je je video in 4 eenvoudige stappen van Bengaals naar Engels vertaalt

Het vertalen van een Bengaalse video met HeyGen AI volgt een duidelijk, herhaalbaar proces.

Stap 1

Upload je video

Upload je MP4-, MOV- of audiobestand. Het systeem detecteert automatisch het Bengaalse audiokanaal.

Drie door AI gegenereerde avatarportretten (twee vrouwen, één man) met daaronder een knop "Nieuwe avatar maken".
Stap 2

Genereer een Bengaalse transcriptie

Het systeem zet gesproken Bengaals om in geschreven tekst met behulp van spraakherkenningstechnologie.


Drie door AI gegenereerde avatarportretten (twee vrouwen, één man) met daaronder een knop "Nieuwe avatar maken".
Stap 3

Vertaal naar het Engels

De transcriptie is naar het Engels vertaald, waarbij de oorspronkelijke betekenis en zinsstructuur behouden zijn gebleven

Drie door AI gegenereerde avatarportretten (twee vrouwen, één man) met daaronder een knop "Nieuwe avatar maken".
Stap 4

Controleren en exporteren

Bewerk de vertaalde tekst indien nodig en exporteer vervolgens Engelse ondertitels of gebruik het script opnieuw om een vertaalde video te maken.

Drie door AI gegenereerde avatarportretten (twee vrouwen, één man) met daaronder een knop "Nieuwe avatar maken".

Wat is er beter aan HeyGen?

De impact is duidelijk. Bedrijven behalen echte resultaten met de videotranslator van HeyGen. Door video’s direct te vertalen, bespaar je zowel tijd als geld en vergroot je moeiteloos je wereldwijde bereik.

Makkelijk

verlaging van de kosten voor videotranscriptie

Gratis

markten direct gelokaliseerd

Krachtig

per video in plaats van per week of per maand

Veelgestelde vragen

Kan ik Bengaalse video's automatisch naar het Engels vertalen?

Ja, HeyGen AI zet gesproken Bengaals automatisch om naar Engels met behulp van spraakherkennings- en vertaalmodellen. Je kunt de vertaalde tekst bekijken en bewerken voordat je ondertitels exporteert of een vertaalde video maakt.



Kan ik Bengaalse YouTube-video’s naar het Engels vertalen?

Ja, Bengaalse YouTube-video’s kunnen worden vertaald door de video te uploaden of door ondersteunde links te gebruiken. De vertaalde ondertitels kunnen vervolgens weer op YouTube worden gezet of hergebruikt worden voor andere platforms.



Hoe nauwkeurig is videotranscriptie van Bengaals naar Engels?

De nauwkeurigheid hangt vooral af van de geluidskwaliteit en de duidelijkheid van de spraak. Heldere opnamen leveren meestal betrouwbaardere vertalingen op, en je kunt het transcript bewerken voordat je het exporteert.



Krijg ik ondertiteling of een volledig vertaalde video?

Je kunt Engelse ondertitels exporteren in standaardformaten zoals SRT of VTT, of het vertaalde script hergebruiken om een volledige Engelse video met voice-over te maken.



Is het vertalen van video’s naar het Bengaals gratis?

HeyGen AI kan beperkte previews aanbieden zodat je de vertaalkwaliteit kunt testen. Volledige exports en geavanceerde functies vereisen een account en kunnen onderdeel zijn van een betaald abonnement. Je kunt een account hier aanmaken, Dit ondersteunt soepelere samenwerking en snellere lokalisatieworkflows.


Ondersteunt deze vertaals-tool MP4, MOV en andere bestandsformaten?

Ja. De meeste formaten, waaronder MP4, MOV, AVI en WebM, worden ondersteund. Zo kun je vrijwel elke Franse video uploaden en nauwkeurige Spaanse ondertiteling of nasynchronisatie genereren, zonder dat je aparte conversietools of extra voorbereidend werk nodig hebt.


