Vertaal video's van
Engels naar Japans

Vertaal Engelse video’s naar helder, natuurlijk Japans met een AI-gestuurde videotool, speciaal ontwikkeld voor makers, docenten en bedrijven. Upload je Engelse video, genereer nauwkeurige Japanse ondertitels of voice-overs en exporteer binnen enkele minuten een professioneel resultaat, zonder studio’s, handmatige montage of complexe tools.

Of je nu een YouTube‑video, een online cursus of een zakelijke presentatie vertaalt, met deze workflow kun je een Japanssprekend publiek bereiken terwijl je de betekenis, toon en culturele context behoudt.

Vertrouwd door meer dan 1.000.000 ontwikkelaars en toonaangevende bedrijven.

Vertaal Engelse video's naar Japans met AI

Videotranscriptie moet nauwkeurig, efficiënt en eenvoudig te beheren zijn. Met HeyGen AI wordt Engelse spraak automatisch gedetecteerd, getranscribeerd, naar het Japans vertaald en gesynchroniseerd met de tijdlijn van je video. Je kunt kiezen uit Japanse ondertiteling, Japanse voice-over of volledige Japanse nasynchronisatie, afhankelijk van je contentdoelen. Alles werkt online en gangbare formaten zoals MP4 en MOV worden volledig ondersteund, zodat je direct kunt beginnen met vertalen.

Upload je video
Step 1:Upload je video
Genereer een Engelse transcriptie
Step 2:Genereer een Engelse transcriptie
Vertaal naar het Japans
Step 3:Vertaal naar het Japans
Controleren en exporteren
Step 4:Controleren en exporteren
Voordelen

Ga direct van Engels naar Japans

Traditionele videotranscriptie en -vertaling duurt vaak dagen en vereist meerdere leveranciers. Deze AI-gestuurde workflow verkort het hele proces tot enkele minuten.

Je kunt Engelse video’s automatisch naar het Japans vertalen zonder dat je vertalers, stemacteurs of editors hoeft te coördineren. Alles gebeurt op één plek, waardoor je eenvoudig consistent kunt publiceren en je videobibliotheek kunt opschalen.


Een eenvoudige manier om een Japans publiek te bereiken

Japans is een waardevolle taal voor wereldwijd onderwijs, entertainment en zaken. Het vertalen van Engelstalige video’s naar het Japans helpt om het bereik te vergroten, de toegankelijkheid te verbeteren en de betrokkenheid op verschillende platforms te verhogen.

Deze aanpak werkt vooral goed voor:

YouTube-makers en contentuitgevers

Docenten en makers van online cursussen

Marketing- en productteams

Bedrijfstraining en interne communicatie

Veel wereldwijde bedrijven combineren dit met Engels naar Spaans videovertaling om meerdere internationale markten te bedienen vanuit één enkele contentworkflow.

Best practices voor het vertalen van video’s van Engels naar Japans

Voor de beste resultaten begin je met duidelijke Engelse audio en zo min mogelijk achtergrondgeluid. Controleer het Engelse transcript voordat je gaat vertalen om er zeker van te zijn dat de context en terminologie kloppen.

Kies Japanse ondertiteling wanneer toegankelijkheid het belangrijkst is, of Japanse nasynchronisatie wanneer je een volledig gelokaliseerde kijkervaring wilt. Bekijk altijd eerst een voorbeeld van het eindresultaat om timing, toon en leesbaarheid te controleren voordat je het publiceert.

Functies ontwikkeld voor vertaling van Engels naar Japans

Deze oplossing is ontworpen voor lokalisatie van video’s in praktijksituaties.

Automatische Engelse spraakherkenning

Engels naar Japans videovertaling

Japanse ondertitels met export naar SRT, VTT en TXT

Ondertitelopmaak en timingaanpassingen

Japanse voice-over en nasynchronisatie-opties

Meerdere Japanse stemstijlen en -tonen

Stemconsistentie tussen video's

Lipsynchronisatie-ondersteuning voor natuurlijke weergave

Ondersteuning voor MP4-, MOV-, AVI- en WebM-indelingen

Met HeyGen AI worden transcriptie, vertaling en export afgehandeld in één gestroomlijnde workflow.


Hoe het werkt

Hoe je je Engelse video in 4 eenvoudige stappen naar een Japanse video vertaalt

Gebruik je woorden om in slechts een paar stappen deelbare, professionele video’s te maken.

Stap 1

Upload je Engelse video

Upload je Engelse videobestand of importeer het met een video-URL. Het systeem detecteert automatisch de gesproken Engelse taal en bereidt deze voor op transcriptie.


Stap 2

Genereer een Engelse transcriptie

Je video wordt getranscribeerd met geavanceerde spraakherkenning. Je kunt het transcript bekijken en bewerken om namen, vaktermen of formuleringen te corrigeren voordat je het laat vertalen.



Stap 3

Vertaal Engels naar Japans

Zet de Engelse transcriptie om in natuurlijk Japans. Kies hoe je je uiteindelijke resultaat wilt hebben.

Stap 4

Controleren en exporteren

Controleer timing, lipsynchronisatie, ondertiteling en voice-over. Breng kleine aanpassingen aan en exporteer je Spaanse video of download SRT- of VTT-bestanden.

Wat is er beter aan HeyGen?

De impact is duidelijk. Bedrijven behalen echte resultaten met de videotranslator van HeyGen. Door video’s direct te vertalen, bespaar je zowel tijd als geld en vergroot je moeiteloos je wereldwijde bereik.

Makkelijk

verlaging van de kosten voor videotranscriptie

Gratis

markten direct gelokaliseerd

Krachtig

per video in plaats van per week of per maand

Veelgestelde vragen

Hoe vertaal ik een Engelse video naar het Japans?

Je kunt een Engelse video naar het Japans vertalen door het bestand te uploaden, een Engelse transcriptie te genereren, deze naar het Japans te vertalen en vervolgens ondertitels of een voice-over te exporteren met nauwkeurige timing en uitlijning.


Kan ik een Engelse video online gratis naar het Japans vertalen?

Ja, je kunt korte Engelse videoclips online gratis vertalen om de nauwkeurigheid van ondertitels en de geluidskwaliteit van de stem te testen voordat je upgrade voor langere video’s of geavanceerde functies.



Ondersteunt deze tool Japanse ondertiteling?

Ja, je kunt nauwkeurige Japanse ondertitels genereren en ze exporteren in standaardformaten die geschikt zijn voor YouTube, online cursussen en naleving van toegankelijkheidsrichtlijnen.



Kan ik ook video's naar andere talen vertalen?

Ja, veel teams vertalen Engelse video’s naar meerdere talen, met inbegrip van workflows zoalsPortugees naar Engels videovertaling, om wereldwijde doelgroepen met consistente kwaliteit te ondersteunen.


Is dit nuttig voor zakelijke, educatieve of trainingsvideo’s?

Ja, organisaties gebruiken deze oplossing vaak om Engelstalige onboarding-, trainings-, marketing- en interne communicatievideo’s naar het Japans te vertalen voor internationale teams.




Ondersteunt deze vertaalsjool MP4-, MOV- en andere bestandsformaten?

Ja. De meeste formaten, waaronder MP4, MOV, AVI en WebM, worden ondersteund. Zo kun je vrijwel elke Franse video uploaden en nauwkeurige Spaanse ondertiteling of nasynchronisatie genereren, zonder dat je aparte conversietools of extra voorbereidend werk nodig hebt.


Welke videoformaten worden ondersteund voor vertaling van Engels naar Japans?

De meest gangbare formaten, waaronder MP4, MOV, AVI en WebM, worden ondersteund, zodat je Engelse video’s kunt vertalen zonder de bestanden te hoeven converteren.



Is dit nuttig voor trainings-, zakelijke of wereldwijde communicatiedoeleinden?

Ja. Veel teams vertalen Franse onboardingvideo’s, productdemo’s en lessen naar het Spaans om een groter publiek te bereiken. Als je van plan bent meertalige productie op te schalen, kun je een account hier aanmaken, Dit zorgt voor soepelere samenwerking en snellere lokalisatieworkflows.


