Of je nu de voorkeur geeft aan ondertiteling of een complete Franse voice-over, HeyGen biedt een volledige workflow voor het omzetten van Engelse video's naar gelokaliseerde Franse content. Je kunt transcripties bewerken, timing aanpassen, toon verfijnen en je uiteindelijke product vooraf bekijken om te zorgen dat alles overeenkomt met je oorspronkelijke boodschap. Dit niveau van controle helpt je bij het publiceren van video's die natuurlijk en consistent aanvoelen.