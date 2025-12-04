Moderne vertaaltools kunnen gesproken Engels omzetten in Spaanse ondertiteling of vertelling terwijl ze de betekenis en toon behouden. Jouw Spaanse versie voelt natuurlijk aan en is makkelijk te volgen voor kijkers. Met HeyGen upload je jouw Engelse video, kies je Spaans en genereer je ondertiteling of een complete Spaanse vertelling in slechts een paar stappen. Je krijgt een afgewerkte versie die duidelijk klinkt en past bij Spaanstalige publieken, of ze nu in Mexico, Spanje, de Verenigde Staten of Zuid-Amerika zijn.



