Overgangen begeleiden je kijkers van het ene moment naar het andere en helpen je video doelbewust en makkelijk te volgen te maken. Wanneer ze doordacht gebruikt worden, verbeteren ze het tempo, benadrukken ze belangrijke scènes en maken ze je verhaal duidelijker.

De meeste editors bevatten tegenwoordig ingebouwde overgangen variërend van eenvoudige fades tot meer dynamische opties zoals zooms, spins of glitch-effecten. Met HeyGen kun je op een manier met overgangen werken die je workflow eenvoudig houdt terwijl je video's een strakke, professionele uitstraling krijgen.

Als je clips bijgesneden moeten worden voordat je overgangen toevoegt, kun je ze snel opschonen met de Online Video Trimmer.