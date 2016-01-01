AI Schermrecorder

Leg je scherm, webcam en audio vast met HeyGen's AI-schermrecorder. Neem perfect gesynchroniseerd op, verwijder achtergrondgeluiden en genereer automatisch ondertiteling. Maak binnen enkele minuten hoogwaardige, deelbare video's zonder downloads of bewerkingssoftware.

's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze AI-avatar videogenerator

Met deze tool kun je van een enkele foto een levensechte AI-avatar maken die echte uitdrukkingen, bewegingen en belichting nabootst voor gepolijste video's. Je kunt direct professionele clips genereren voor sociale inhoud, training of storytelling zonder camera's, crews of bewerkingsvaardigheden.

Selecteer een bestaande avatar
Step 1:Selecteer een bestaande avatar
Typ uw opdracht
Step 2:Typ uw opdracht
Klik gegenereerde video
Step 3:Klik gegenereerde video
AI Schermrecorder

Neem slimmer, sneller en beter op

HeyGen's AI Screen Recorder biedt alles wat je nodig hebt om professionele video's van hoge kwaliteit vast te leggen, te verbeteren en te delen vanuit één intuïtief platform. Of je nu tutorials, productdemonstraties, onboarding video's of team presentaties maakt, HeyGen helpt je tijd te besparen, productiviteit te verhogen en studio-kwaliteit te behouden direct vanuit je browser.

Met door AI aangedreven verbeteringen, opnames vanuit meerdere bronnen en directe deelfuncties, ziet elke video die je opneemt er verzorgd uit en klinkt kristalhelder.

een vrouw in een geel shirt speelt een videospel
AI Schermrecorder

Automatische verbetering met AI

Maak uw opnames automatisch van basis naar briljant. HeyGen's geavanceerde AI verbetert uw audio in realtime door achtergrondgeluid te verwijderen, geluidsniveaus te balanceren en stopwoorden weg te snijden. Geen bewerking nodig. U krijgt elke keer weer vloeiende, professionele kwaliteit opnames.

Je kunt je output fijn afstellen met ingebouwde verbeteringsinstellingen die je stem scherp en natuurlijk houden, perfect voor makers, opvoeders en professionals.

een scherm dat zegt 'nieuwe stem aanmaken'
AI Schermrecorder

Naadloze multi-bronregistratie

Leg je scherm, webcam en microfoon perfect gesynchroniseerd tegelijk vast. Wissel tijdens het opnemen gemakkelijk tussen beelden om belangrijke visuals of gezichtsuitdrukkingen te benadrukken.

Voordat u gaat opnemen, plan uw script met behulp van de AI video script generator om uw boodschap duidelijk te structureren en tijd te besparen.

Deze flexibele opstelling is ideaal voor tutorials, productdemonstraties of presentaties op afstand, en geeft je video's een persoonlijke toets die kijkers geboeid houdt. De gestroomlijnde interface zorgt ervoor dat er geen vertraging of audiovertraging is, zelfs niet bij het wisselen van bronnen tijdens de opname.

een vrouw wordt opgenomen voor een projectvoorstel
Hoe werkt het?

Neem uw scherm op in 4 eenvoudige stappen

Leg moeiteloos je scherm vast en zet opnames om in boeiende, professionele video's met HeyGen's AI Schermrecorder.

Stap 1

Open de AI Schermrecorder

Start de HeyGen Schermrecorder direct in je browser. Geen downloads of installaties nodig, open gewoon de tool en je bent klaar om binnen enkele seconden op te nemen.

Stap 2

Kies Wat Je Wilt Vastleggen

Selecteer precies wat u wilt opnemen: uw scherm, webcam of beide met audio. U kunt op elk moment van weergave wisselen om uw publiek gefocust te houden op wat het belangrijkst is.

Stap 3

Laat AI uw opname verbeteren

Zodra je een opname start, werkt de AI van HeyGen automatisch op de achtergrond. Het verwijdert achtergrondgeluiden, knipt lange pauzes weg, balanceert het geluid en voegt zelfs ondertiteling toe om je video vloeiend en professioneel te maken zonder enige handmatige bewerking.

Stap 4

Bekijk voorbeeld en deel direct

Als je klaar bent, bekijk je voorvertoning van je opname en exporteer je deze in enkele seconden. Download je bewerkte video in HD of 4K, of deel deze direct via een veilige link, perfect voor tutorials, presentaties en team updates.

Veelgestelde vragen over schermopname

Wat is een AI-schermrecorder?

Een AI-schermrecorder legt je scherm, webcam en audio vast terwijl je video automatisch wordt verbeterd. HeyGen verbetert de helderheid door ruis te verwijderen, stiltes te knippen en ondertitels te genereren, zodat je opnames er professioneel uitzien zonder handmatige bewerking.

Kan ik mijn scherm en webcam tegelijkertijd opnemen?

Ja. HeyGen maakt gelijktijdige opname van scherm, webcam en microfoon mogelijk met perfecte synchronisatie. Je kunt tijdens het opnemen tussen lay-outs wisselen, wat ideaal is voor tutorials, demo's en stapsgewijze instructies die zowel visuele elementen als de context van de presentator vereisen.

Werkt de AI-schermrecorder rechtstreeks in de browser?

Absoluut. HeyGen werkt volledig online zonder dat installatie of configuratie nodig is. Je kunt direct opnemen op Windows, Mac of mobiele browsers, en alle bestanden worden veilig in de cloud opgeslagen voor gemakkelijke toegang.

Kan HeyGen de geluidskwaliteit van mijn opnames verbeteren?

Ja. De ingebouwde AI verwijdert achtergrondgeluiden, balanceert geluidsniveaus, knipt stopwoorden weg en verhoogt automatisch de duidelijkheid. Voor nog schonere resultaten kun je later het geluid verbeteren met de Volume van Video Verhogen Tool

Genereert de schermrecorder automatisch ondertitels?

Ja. HeyGen genereert automatisch nauwkeurige ondertiteling en transcripties tijdens het opnemen. Dit maakt je video's toegankelijker, makkelijker te volgen en klaar voor platforms zoals YouTube, Reels en interne trainingsportalen

Kan ik mijn opnames bewerken nadat ik ze heb vastgelegd?

Je kunt snel bewerkingen uitvoeren met AI-functies zoals het verwijderen van stiltes, scènedetectie, bijsnijden en het aanpassen van ondertitels. Voor extra verfijning—zoals het knippen van secties, gebruik de Online Video Trimmer

Is HeyGen's AI-schermrecorder gratis te gebruiken?

Ja. Je kunt gratis video's opnemen, verbeteren en exporteren met de basisversie. Door te upgraden ontgrendel je premium functies voor teams, langere opnames en geavanceerde workflows. Je kunt hier aanmelden

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Begin met creëren met HeyGen

Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.

