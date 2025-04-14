Maak een stijlvolle save-the-datevideo op basis van een script, een foto of gewoon een idee. Geen camera, geen crew en geen montage-ervaring nodig. Kies een stijl, voeg je boodschap toe en HeyGen zet je video binnen enkele minuten om in een deelbare clip.
Waarom merken kiezen voor HeyGen’s Save the Date-videomaker
Genereer video's van je eventscript
Schrijf de details van je evenement, kies een save‑the‑date‑videotemplate en start je videoproject. Het platform maakt automatisch een afgewerkte animatie met voice‑over, overgangen en scène‑timing. AI‑tools regelen tempo en volgorde, zodat je aankondiging direct klaar is. Of je nu een bruiloft of een mijlpaalverjaardag aankondigt,tekst naar videozet je script om in een gepolijste clip, zonder dat er montage nodig is.
Ontwerp je ‘Save the Date’-videosjabloon
Kies een elegante, trouwthema-template of blader door ontwerpen voor elke gelegenheid. Elke save-the-date videotemplate bevat bijpassende graphics, overgangen en lay-outopties die je kunt aanpassen aan jouw thema. De intuïtieve drag-and-drop editor is gebruiksvriendelijk voor beginners en vereist geen ontwerpachtergrond. Begin helemaal opnieuw of bouw voort op een bestaande stijl. De AI-videogenerator geeft je direct toegang tot de volledige templatebibliotheek.
Stemvertelling die precies als jij klinkt
Neem een korte stemopname op en het platform kloont je stem om een hartelijke boodschap in je eigen toon over te brengen. Elk woord in je romantische aankondiging klinkt natuurlijk, omdat het geluid precies bij jouw stem en stijl past. Je gasten horen jou, zelfs als je het definitieve script nooit hebt ingesproken. Of kies uit tientallen ingebouwde stemopties om de perfecte match voor je evenement te vinden. Gebruik AI‑stemkloon om je eigen stem aan elke save‑the‑date toe te voegen.
Animeer foto’s en videobeelden tot een video
Upload je eigen beeldmateriaal of haal het uit een bibliotheek met stockvideo’s om een aankondiging met meerdere scènes te maken. Animeer foto’s met overgangen, snijd beelden bij zodat ze in elk formaat passen en knip scènes op de juiste lengte zonder ingewikkelde videobewerkingssoftware. Engagement-shoots, locatiefoto’s of stockmateriaal worden automatisch omgezet in verzorgde videocontent. De image to video tool verzorgt de opbouw van scènes, de timing van de beelden en de uiteindelijke export, zodat je een afgewerkte clip krijgt zonder handmatige montage.
Bewerk, voorzie van ondertitels en deel in elk formaat
Je voltooide video wordt in HD geëxporteerd en is klaar voor elk kanaal: sms, e‑mail, Instagram, WhatsApp of directe download. Gebruik de essentiële tools van de online editor om ondertitels te verfijnen, de timing aan te passen en samen te werken met je partner of weddingplanner voordat je alles definitief maakt. De bewerkingstools zorgen automatisch voor het genereren van ondertitels, zodat je aankondiging ook zonder geluid goed leesbaar is. Gebruik de ondertitelgenerator om in enkele seconden nauwkeurige ondertitels toe te voegen, of om te vertalen voor gasten in andere landen.
Gebruiksscenario's van de Save the Date-videomaker
Skip the printed card and create a personalized save the date that arrives as a polished wedding save the date video in every guest's inbox. Write your details, choose a style that fits your wedding theme, and produce an announcement that feels as special as your big day. Guests open it, watch it, and remember the date. The invitation video format drives faster RSVPs than a save the date invitation sent by mail.
Planning an engagement party on a short timeline means every communication counts. Whether you want to start from scratch or build from a template, drop in the event details, add music, and produce a polished clip in minutes. Filming a proper announcement takes too much time for a spontaneous celebration. Use the AI video editor to fine-tune pacing and style before sharing with your guests.
Organizing a 40th, 50th, or 60th birthday means coordinating guests months in advance. Craft a video save the date that sets the tone, makes the event feel unforgettable, and leaves guests counting down to your special day. Add photos, venue details, and a heartfelt note so every guest knows what to expect. The birthday video format turns a simple announcement into something truly memorable.
A calendar invite or PDF flyer for a corporate event gets lost in overloaded inboxes. If you want to create genuine anticipation before launch, a video communicates the event value, agenda highlights, and date in a format that stuns your audience. Produce a branded announcement with your company's tone and messaging in minutes. Use a promo video to build pre-event excitement and drive registrations.
Sharing baby news deserves a gorgeous, timeless moment that feels bigger than a group text. A video announcement created from a single photo delivers the excitement with music, narration, and the parents' voice. Upload your photo and create a talking announcement using AI photo avatar so guests receive something personal without any filming required. Ready in minutes to share with family and friends.
When guests are spread across countries, a destination wedding requires communication that feels exciting and urgent. A video save the date shows the venue, conveys the mood, and makes the trip worth booking. Use our video tools to produce an announcement with endless customization options. For multilingual guest lists, the AI video translator localizes your clip into 175+ languages automatically.
How a Save the Date Video Maker Works
Maak je save-the-datevideo in vier duidelijke stappen, van het kiezen van een stijl tot het versturen naar elke gast op je lijst.
Blader door de evenementensjablonen en kies een stijl die past bij de sfeer en het thema van je viering.
Typ de naam, datum, locatie van je evenement en alle details die je wilt dat gasten onthouden.
Voeg je stem toe, pas de visuals aan en upload foto’s om de video te personaliseren.
Download je video en verstuur deze via sms, e-mail of sociale media naar je gastenlijst.
Met een save-the-date-videomaker kun je een aankondigingsvideo maken zonder te filmen of te monteren. Typ de details van je evenement, kies een save-the-date-videosjabloon, voeg een voice-over toe en het platform zet alles om in een kant-en-klare video. Gebruik script naar video om een geschreven bericht in enkele minuten om te zetten in een deelbare clip. Verstuur deze per sms, e-mail of via sociale media naar je volledige gastenlijst.
Ja. Een video-aankondiging met jullie foto’s, stemmen en evenementdetails voelt veel persoonlijker dan een gedrukte kaart. Wanneer je je digitale save-the-date voor de bruiloft maakt, heb je volledige controle over elk onderdeel: beelden, voice-over, muziek en boodschap. Als je in alle scènes een consistente stijl wilt,AI-gezichtswisselplaatst jullie foto’s in elk gewenst frame. Voeg je eigen stem toe zodat het precies klinkt zoals jij.
Neem een korte stemopname op en het platform kloont deze om je video in je eigen toon te vertellen. Je voice-over wordt automatisch toegepast op alle scènes. Als je liever niet opneemt, gebruik dan de AI-stemgenerator om in plaats daarvan te kiezen uit natuurlijk klinkende stemopties. Hoe dan ook, de uiteindelijke video klinkt persoonlijk, zonder extra nabewerking.
Je video moet de naam van het evenement, de datum, de locatie en een RSVP- of trouwwebsite-link bevatten. Een korte persoonlijke boodschap, foto’s van het paar of de locatie en het thema of de dresscode van het evenement zijn ook nuttig. Als je al een slide-deck met alle details hebt, gebruik PPT To video om dit direct om te zetten in een video. Zorg dat de uiteindelijke video korter is dan 60 seconden.
Ja. Je uiteindelijke video wordt geëxporteerd in standaard MP4-formaat, dat op elk apparaat kan worden afgespeeld en verzonden via WhatsApp, iMessage, e-mail en sociale platforms. Je kunt ook een korte verticale versie maken voor Reels of Stories met behulp van de reelgenerator. Elk formaat is geoptimaliseerd voor mobiel, zodat gasten het kunnen openen en de datum kunnen opslaan zonder van apparaat te hoeven wisselen.
Er is geen limiet aan het aantal mensen met wie je je video kunt delen. Zodra hij klaar is, download je de MP4 en stuur je deze naar al je genodigden via sms, e-mail of elk ander berichtenplatform. Voor grote gastenlijsten kun je de link plakken in een groepsbericht of een e-mailcampagne. Je kunt ook url to video gebruiken om een gehoste versie te maken en een link te delen in plaats van een bestand.
Een video brengt informatie over in een formaat dat mensen eerder openen en onthouden dan een kaart of webpagina. Het combineert beeld, voice-over, muziek en beweging tot een korte ervaring die oprechte enthousiasme opwekt vóór het evenement. In tegenstelling tot een website kan een video in elke berichtenapp worden afgespeeld.AI-lipsynchronisatie zorgt ervoor dat de voice-over en de timing van de beelden perfect op elkaar aansluiten voor een professioneel resultaat.
Je kunt gratis een save-the-date-video maken zonder dat er een creditcard nodig is. Met het gratis abonnement kun je je video online gratis maken, het resultaat bekijken en exporteren voordat je een upgrade uitvoert. Betaalde abonnementen vanaf $24 per maand ontgrendelen voice cloning, langere videoduur en de volledige stijlbibliotheek. Begin met een gratis video en upgrade wanneer je er klaar voor bent.
Ja. Upload jullie verlovingsfoto’s en het platform maakt automatisch een video met meerdere scènes met jullie beelden, overgangen, voice-over en muziek. Orden de foto’s in elke gewenste volgorde en voeg bijschriften of evenementdetails toe aan elke scène. Als je hulp nodig hebt met de tekst, gebruik dan devideotekstgeneratorom je aankondiging op te stellen voordat je deze aan de video toevoegt.
Ja. Een diavoorstelling is een populaire keuze voor save-the-date-video’s, zeker wanneer je werkt met foto’s van een verlovingsshoot. Elke foto wordt een scène met vloeiende overgangen, voice-over en muziek. Gebruik de slideshowmaker om een professionele fotoslideshow te maken, zonder dat je ontwerpervaring nodig hebt. Het eindresultaat wordt geëxporteerd als een MP4-bestand dat je direct via sms of e‑mail kunt delen.
Ja. Exporteer je save-the-date als een GIF of als een standaard videobestand. Geanimeerde GIF’s werken goed in e‑mails en social media feeds waar autoplay mogelijk niet wordt geactiveerd. Maak een korte, geanimeerde loop van je aankondigingsclip met behulp van de ingebouwde bewerkingstools. GIF’s worden in de meeste e‑mailclients automatisch afgespeeld en zijn daardoor een populair formaat voor save-the-dates. Exporteer als GIF of MP4, afhankelijk van waar je het wilt delen.
Er zijn geen speciale vaardigheden nodig. Het platform is vanaf de eerste sessie eenvoudig te gebruiken, met templates en bewerkingstools die het ontwerp automatisch voor je regelen. Breng je creativiteit mee en de tools doen de rest. Kies je stijl, vul de details in en maak in een paar begeleide stappen een verzorgde aankondiging of eenvoudige uitnodigingskaart. De meeste mensen maken hun eerste save-the-datevideo in minder dan tien minuten, zonder eerdere ervaring met videobewerking.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Verander je ideeën in professionele video’s met behulp van AI.