Pas je video snel aan en zorg ervoor dat deze helder, schoon en klaar is voor elk platform. HeyGen helpt je binnen enkele minuten de afmetingen aan te passen, of je nu een verticaal formaat voor TikTok, een vierkante lay-out voor Instagram of een breedbeeldclip voor YouTube nodig hebt. Met de juiste grootte wordt je video correct weergegeven, wordt ongewenst bijsnijden vermeden en wordt een soepelere kijkervaring geleverd.
Met deze tool kun je van een enkele foto een levensechte AI-avatar maken die echte uitdrukkingen, bewegingen en belichting nabootst voor gepolijste video's. Je kunt direct professionele clips genereren voor sociale inhoud, training of storytelling zonder camera's, crews of bewerkingsvaardigheden.
Wilt u dat uw video's perfect passen op elk platform?
Verschillende platforms hebben verschillende videovereisten, en de verkeerde grootte kan leiden tot onhandige afsnijdingen, vervormde beelden of verloren details. Wanneer je video correct is aangepast, past deze natuurlijk op het scherm, behoudt het zijn kwaliteit en zorgt ervoor dat je boodschap overkomt zonder afleidingen.
De meeste moderne editors ondersteunen functies voor het aanpassen van de grootte, van eenvoudige verhoudingswijzigingen tot meer geavanceerde bedieningselementen die je helpen uitgerekt of vervormd beeldmateriaal te corrigeren. Met HeyGen kun je jouw video op een manier aanpassen die je workflow eenvoudig houdt terwijl je ervoor zorgt dat je inhoud er op elk apparaat gepolijst uitziet.
Beste praktijken voor het schalen van video's
• Beeldverhouding Opties: Wissel tussen verticaal, vierkant of horizontaal formaat zodat je video perfect past op het platform waar je het plaatst.
• Formaat Aanpassen Zonder Kwaliteitsverlies: Slimme schaling zorgt ervoor dat je video duidelijk en vloeiend blijft, zelfs wanneer je de afmetingen aanpast.
• Aangepaste Breedte- en Hoogte-instelling: Perfect voor makers die meer controle willen over exacte maten en lay-outs.
• Uitgerekte of Vervormde Clips Herstellen: Corrigeer beeldmateriaal dat in de verkeerde vorm is opgenomen zodat het er weer natuurlijk uitziet.
• Voorinstellingen voor Sociale Platforms: Gebruik ingebouwde formaten voor TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts en meer om tijd te besparen.
• Video's Formaat Aanpassen in Je Browser: Pas de grootte online aan zonder software te downloaden of ingewikkelde hulpmiddelen in te stellen.
• Werkt voor Alle Soorten Video's: Of het nu gaat om sociale inhoud, productdemonstraties, trainingsvideo's of langdurige projecten, formaataanpassing helpt je video er netjes en doelbewust uit te zien.
Bereik verbeteren met aangepaste videoformaten
Het aanpassen van de grootte van video's maakt uw inhoud veelzijdig en geschikt voor verschillende platformen, wat de zichtbaarheid en betrokkenheid kan vergroten. Met de juiste grootte en het juiste formaat kunnen uw video's een breder publiek bereiken en er verzorgd uitzien waar ze ook gedeeld worden.
HeyGen's tool voor het aanpassen van de grootte van video's vereenvoudigt het schalen terwijl de videokwaliteit behouden blijft. Door inhoud aan te passen aan platformspecifieke formaten, verhoog je de veelzijdigheid en betrokkenheid. Met ons intuïtieve platform kun je je video's snel en gemakkelijk aanpassen voor elk platform of doel.
Trim, formaat wijzigen & hergebruik je video's in 4 eenvoudige stappen
Gebruik AI-gestuurde Instant Highlight om snel de beste delen van uw inhoud te vinden en te delen.
Kies het bestand dat u wilt wijzigen in grootte vanaf uw apparaat.
Kies een voorinstelling of voer aangepaste afmetingen in die overeenkomen met uw platform.
Doe kleine aanpassingen om je onderwerp gecentreerd te houden bij het wisselen van formaten.
Controleer op helderheid, bewegingsuitlijning of ongewenste uitsnijding.
Gebruik een slim schaalhulpmiddel dat afmetingen aanpast zonder uw beeldmateriaal uit te rekken of te vervormen. HeyGen behoudt de helderheid tijdens het schalen, zodat uw video scherp blijft, zelfs bij het wisselen van formaten. Voor het bijsnijden voor het schalen, probeer de Online Video Trimmer
TikTok, Reels en Shorts werken het beste met het 9:16 verticale formaat, terwijl Instagram feeds vierkante (1:1) en 4:5 ondersteunen. YouTube en trainingsvideo's passen het beste bij breedbeeld (16:9). Het kiezen van de juiste grootte zorgt ervoor dat je inhoud correct wordt weergegeven op verschillende platformen.
Ja. Met HeyGen kun je video's volledig in je browser aanpassen, zonder apps, downloads of technische installatie. Upload gewoon je bestand, kies je formaat en exporteer binnen enkele minuten een schone, platformklare video.
Het aanpassen van de grootte wijzigt de algehele afmetingen van je video, terwijl bijsnijden delen van het kader verwijdert. Veel makers passen eerst de grootte aan om overeen te komen met het platform, en snijden daarna bij voor de perfecte kadering en samenstelling.
Ja. HeyGen stelt je in staat om zowel de afmetingen als de resolutie in één stap aan te passen, zodat je je video kunt aanpassen voor TikTok, Instagram, YouTube en meer zonder vervorming.
Gebruik correctie van de beeldverhouding om natuurlijke proporties te herstellen. HeyGen past automatisch uw lay-out aan zodat onderwerpen er gebalanceerd en gecentreerd uitzien in plaats van uitgerekt over het kader.
Absoluut. MP4 wordt universeel ondersteund en kan worden aangepast qua grootte, opnieuw ingekaderd en geëxporteerd zonder compatibiliteitsproblemen. Na het aanpassen van de grootte, kun je je clip ook opnieuw formatteren met de Repurpose Video Tool
Als het verkeerd wordt gedaan kan het inderdaad, maar HeyGen gebruikt geoptimaliseerde schaling om scherpte en kleur te behouden. Voorvertoning voor het exporteren zorgt ervoor dat je vergrote video schoon en professioneel blijft over verschillende apparaten en platformen.
