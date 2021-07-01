Verschillende platforms hebben verschillende videovereisten, en de verkeerde grootte kan leiden tot onhandige afsnijdingen, vervormde beelden of verloren details. Wanneer je video correct is aangepast, past deze natuurlijk op het scherm, behoudt het zijn kwaliteit en zorgt ervoor dat je boodschap overkomt zonder afleidingen.

De meeste moderne editors ondersteunen functies voor het aanpassen van de grootte, van eenvoudige verhoudingswijzigingen tot meer geavanceerde bedieningselementen die je helpen uitgerekt of vervormd beeldmateriaal te corrigeren. Met HeyGen kun je jouw video op een manier aanpassen die je workflow eenvoudig houdt terwijl je ervoor zorgt dat je inhoud er op elk apparaat gepolijst uitziet.