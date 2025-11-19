Lange video verkorten naar korte video met AI

Zet automatisch lange video’s om in korte video’s met behulp van AI. Maak virale clips met ondertiteling, slimme reframing en snelle exports.

-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Podcastepisodes omzetten in korte clips

Podcastepisodes omzetten in korte clips

Lange podcastopnames zijn lastig volledig te promoten. Door lange video’s om te zetten naar korte videoclips met een short‑video-converter kun je belangrijke momenten, inzichten of reacties uitlichten die nieuwe luisteraars aantrekken op sociale platforms.

Webinars omzetten in sociale highlights

Webinars omzetten in sociale highlights

Webinars bevatten vaak waardevolle momenten die verborgen zitten in lange sessies. Korte clips maken het eenvoudig om inzichten te hergebruiken als deelbare content, waardoor de levensduur van elk evenement op verschillende sociale mediaplatforms wordt verlengd.

Productdemo's omzetten in korte featurevideo's

Productdemo's omzetten in korte featurevideo's

Volledige demo’s kunnen overweldigend zijn voor nieuwe kijkers. Korte video’s die uit lange demo’s worden gehaald, laten afzonderlijke functies duidelijk zien en zorgen voor meer betrokkenheid op sociale kanalen.

Onderwijsvideo's omgezet in behapbare lessen

Onderwijsvideo's omgezet in behapbare lessen

Lange lessen kunnen de aandacht verliezen. Korte clips helpen belangrijke concepten te versterken, waardoor leerinhoud makkelijker terug te kijken en te delen is.

Content voor makers om consistent te posten

Content voor makers om consistent te posten

Makers hebben vaak moeite om dagelijks te posten. Door één lange video om te zetten in meerdere korte video’s kun je consistent blijven plaatsen zonder extra opnames te hoeven maken.

Marketingvideo's omzetten in campagne-assets

Marketingvideo's omzetten in campagne-assets

Lange merkvideo’s kunnen met een short video converter worden hergebruikt als meerdere korte assets. Zo blijft de boodschap consistent, terwijl deze wordt aangepast aan verschillende platforms en doelgroepen. Dit versterkt de algehele videostrategie door gebruik te maken van een long to short video converter.

Waarom Heygen de toonaangevende tool is om lange video’s om te zetten in korte video’s

HeyGen helpt makers en teams om long-form content sneller en met meer controle om te zetten in kortere video’s met hoge prestaties. Het combineert slimme clipdetectie, strakke visuele vormgeving en output op productieniveau voor consistente short-form resultaten.

Automatische markeringdetectie

HeyGen scant lange video’s om momenten te vinden die de moeite waard zijn om uit te lichten, met behulp van geavanceerde AI-tools voor efficiënt AI-clipping. Het richt zich op kernuitspraken, reacties en natuurlijke overgangen, zodat elke korte video doelgericht aanvoelt en niet willekeurig geknipt, vooral bij het omzetten van lange naar korte videoformaten.

Platformklare opmaak

Elke korte video wordt gegenereerd in formaten die zijn geoptimaliseerd voor Shorts, Reels en feeds. Beeldverhoudingen, tempo en ondertiteling worden automatisch geregeld, zodat clips direct klaar zijn om te publiceren op verschillende sociale mediaplatforms.

Schaalt van één naar vele

Zet één lange video in één keer om in meerdere korte video’s met behulp van AI-gestuurde kniptechnieken in een clipmaker. Zo kun je eenvoudig een constante stroom korte content publiceren zonder steeds opnieuw hetzelfde beeldmateriaal te hoeven monteren.

AI-gestuurde clip-extractie

HeyGen analyseert spraak, tempo en structuur om lange video’s om te zetten in korte videoclips die de context en helderheid behouden. In plaats van te raden waar je moet knippen, maakt het systeem gerichte fragmenten die op zichzelf staan en de aandacht vasthouden.

Drie overlappende videogespreksvensters met daarin een roodharige vrouw, een zwarte vrouw en een wazige man.

Slim herformuleren voor korte video’s

Lange horizontale video’s worden automatisch omgezet naar verticale of vierkante formaten. De AI houdt sprekers en belangrijke beelden in het midden, voorkomt onhandige uitsnijdingen en zorgt ervoor dat clips natuurlijk aanvoelen in social media feeds.

Drie lachende mensen in videoframes, met een zichtbaar "Video Agent"-bedieningspaneel en scriptopties.

Ondertitels die de betrokkenheid vergroten

Elke korte video bevat automatisch gegenereerde ondertiteling met nauwkeurige timing. Ondertiteling verbetert de toegankelijkheid en houdt kijkers betrokken, vooral wanneer ze zonder geluid kijken op mobiele apparaten.

Een glimlachende vrouw, met een 'CC'-pictogram en de tekst 'AI Captions'.

Snel bewerken met tekstbesturing

Bewerk clips door tekst en timing aan te passen in plaats van handmatig frames te knippen, met behulp van een video-naar-shortvideo-AI. Deze tekstgestuurde workflow stelt je in staat om hooks te verfijnen, je timing strakker te maken en snel nieuwe clips te genereren op basis van dezelfde bronvideo.

motion graphics-foto's naar video

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gemak en snelheid

Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou hun contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video-platform op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om tijdens het proces hetzelfde niveau van creativiteit te hebben als ik heb bij visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week maakte. Opeens realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het opsturen en nooit meer voor de camera hoefde te staan."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik zo fijn vind aan HeyGen is dat ik geen nee meer hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
Hoe het werkt

Hoe gebruik je de generator voor lange naar korte video's

Maak korte video's van lange opnames in vier eenvoudige stappen.

Stap 1

Upload je lange video

Voeg een videobestand toe of importeer bestaande content. HeyGen analyseert de volledige opname om de structuur, het tempo en de gesproken inhoud te begrijpen.

Stap 2

Laat AI de momenten vinden

Het systeem herkent automatisch de hoogtepunten en zet lange video’s om in korte videoclips, waarbij het zich richt op duidelijke en boeiende fragmenten met behulp van een gratis AI-oplossing.

Stap 3

Clips aanpassen

Pas ondertiteling, lay-out en cliplengte aan voor optimale betrokkenheid op sociale mediaplatforms. Slim herkaderen zorgt ervoor dat elke korte video er natuurlijk uitziet in verticale of vierkante formaten, perfect voor TikTok en andere platforms.

Stap 4

Exporteren en publiceren

Download korte video’s die zijn geoptimaliseerd voor sociale platforms of hergebruik ze in verschillende campagnes met behulp van video’s met AI. Updates zijn eenvoudig door vanuit dezelfde bron opnieuw te genereren met behulp van een video-naar-korte-video-AI.

Een Apple iMac toont een datadashboard met grafieken en statistieken, met een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Wat betekent lange video naar korte video?

Lang-naar-kort video verwijst naar het omzetten van volledige opnames in kortere clips die zijn gemaakt voor kijken op sociale media en mobiel. AI herkent de hoogtepunten, knipt overbodige stukken weg en zet de clips in het juiste formaat zodat ze makkelijk te bekijken en te delen zijn, waardoor het een effectief AI‑videotool is.

Hoe bepaalt HeyGen welke momenten worden uitgeknipt?

HeyGen analyseert spraakpatronen, klemtoon en tempo om met behulp van AI natuurlijke hoogtepunten voor clips te vinden. Deze aanpak zorgt voor korte video’s die volledig en betekenisvol aanvoelen, in plaats van abrupt te worden afgeknipt.

Kan ik de lengte van de korte video's bepalen?

Ja, het gebruik van AI-tools kan het proces stroomlijnen. Je kunt de clipduur aanpassen of variaties opnieuw laten genereren. Deze flexibiliteit helpt om korte video’s af te stemmen op verschillende platforms en voorkeuren van het publiek, vooral wanneer je een clipmaker gebruikt.

Zijn de korte video's geoptimaliseerd voor sociale platforms?

Korte video’s worden opgemaakt met de juiste beeldverhoudingen, ondertiteling en tempo voor populaire platforms, waardoor ze ideaal zijn als videocontent op TikTok. Dit maakt publiceren sneller en vermindert de noodzaak voor extra nabewerking.

Kan ik de clips bewerken nadat ze zijn gegenereerd?

Het bewerken van tekst en timing wordt verbeterd door de mogelijkheden van een videobewerker. Hierdoor kun je eenvoudig hooks of formuleringen verfijnen zonder ingewikkelde bewerkingen op de tijdlijn.

Welke soorten lange video's werken het beste?

Praatvideo’s, podcasts, webinars, demo’s en educatieve opnames werken bijzonder goed op sociale mediaplatforms zoals TikTok. Duidelijke spraak en een heldere opbouw helpen de AI om sterkere korte clips te maken.

Vervangt dit handmatige videobewerking?

Voor de meeste workflows voor hergebruik is dat inderdaad zo. De AI verzorgt het knippen, kadreren en ondertitelen, zodat teams zich kunnen richten op de contentstrategie in plaats van op handmatige bewerkingen.

Kan ik meerdere korte video's maken van één lange video?

Ja. Eén lange video kan in één workflow meerdere korte video’s opleveren, waardoor het ideaal is voor consistente publicatie van shortform-content.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

