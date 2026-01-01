Gebouwd met veiligheid, ethiek en betrouwbaarheid als kern
Ons AI-videoplatform is ontworpen met veiligheid en ethiek als uitgangspunt, waarbij bescherming in de infrastructuur en het beleid is ingebed terwijl innovatie mogelijk blijft. Krachtige technologie moet vertrouwen centraal stellen, niet behandelen als iets optioneels.
Uitgebreide beveiliging voor elk frame
Onze toewijding gaat verder dan alleen basisbeveiliging; we passen uitgebreide beschermingsmaatregelen toe in elke stap van het videogeneratieproces. Vanaf het moment dat je je content uploadt tot aan de uiteindelijke levering van je AI-gegenereerde video’s, worden je gegevens beschermd door toonaangevende beveiligingsprotocollen. We blijven onze beveiligingspraktijken voortdurend doorontwikkelen om voor te blijven op nieuwe dreigingen, terwijl we de naadloze, gebruiksvriendelijke ervaring behouden die HeyGen tot de vertrouwde keuze maakt voor het creëren van AI-video’s.
Gecertificeerd om te voldoen aan wereldwijde beveiligings- en nalevingsnormen
Onze kernwaarden vormen de basis van vertrouwen, verantwoordelijkheid en voortdurende verbetering voor het Trust and Safety-team.
We hanteren de hoogste normen van eerlijkheid en transparantie en zorgen ervoor dat alle beslissingen en acties in lijn zijn met ethische principes en onze toewijding aan de veiligheid van gebruikers.
We werken nauw samen met gebruikers, partners en branche-experts om een veiliger digitaal ecosysteem te creëren, waarbij we collectieve kennis en feedback benutten om ons beleid en onze werkwijzen te verbeteren.
Wij nemen volledige verantwoordelijkheid voor ons beleid, onze beslissingen en ons handelen, en streven ernaar een betrouwbare en vertrouwde beheerder te zijn van de integriteit van ons platform.
We voorzien en beperken mogelijke risico’s door onze veiligheidskaders voortdurend te monitoren, analyseren en verbeteren, zodat we problemen aanpakken voordat ze escaleren.
De veiligheid en het welzijn van onze gebruikers staan centraal in alles wat we doen. We luisteren actief naar hun zorgen en stellen hun bescherming voorop in elk beleid en elke beslissing.
We beschermen gebruikersgegevens met de grootst mogelijke zorg en zorgen ervoor dat privacy bij elke interactie op ons platform wordt gewaarborgd en gerespecteerd.
We omarmen geavanceerde technologie, maar we zetten die op een doordachte manier in, zodat veiligheidsmaatregelen zich gelijktijdig met innovaties blijven ontwikkelen.
Je behoudt de volledige eigendom van alle avatars die je maakt—of het nu foto-avatars of aangepaste avatars zijn—maar je moet ervoor zorgen dat je de wettelijke rechten en de uitdrukkelijke toestemming hebt van iedere persoon van wie het evenbeeld wordt gebruikt. Dit omvat ook het respecteren van verwijderingsverzoeken van de personen die worden afgebeeld.
We verbieden strikt alle content die gewelddadig, haatdragend, misleidend, seksueel expliciet, inbreukmakend, beledigend, politiek (bijv. campagnevoering) of schadelijk voor minderjarigen is. Dit omvat ook niet-toegestane content zoals oplichting, desinformatie of verboden goederen.
Bepaalde gevoelige thema’s — zoals educatief materiaal met volwassen elementen of respectvolle religieuze inhoud — kunnen worden toegestaan, maar alleen als ze duidelijk zijn gelabeld en op een passende manier worden gebruikt.
Bij HeyGen geloven we dat revolutionaire AI-technologie vanaf het begin moet worden ontwikkeld met de hoogste normen op het gebied van beveiliging en ethiek. Ons toegewijde Trust & Safety-team zorgt ervoor dat jouw gegevens veilig zijn en dat onze AI op een ethisch verantwoorde manier wordt gebruikt.
We gebruiken door ML aangestuurde scantools om mogelijk niet-toegestane content te detecteren zodra deze wordt geüpload of gegenereerd.
Gemarkeerde of kritieke inhoud wordt handmatig beoordeeld door getrainde moderatoren om eerlijkheid en nauwkeurigheid te waarborgen.
Als er een overtreding plaatsvindt, kan HeyGen de content verwijderen, de generatie ervan blokkeren, de toegang opschorten of beëindigen, of dit indien passend melden bij de autoriteiten.
Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen moderatiebeslissingen door een e-mail te sturen naar [email protected], met daarin details over de gemarkeerde content en hun motivatie. Bezwaren worden beoordeeld—bij voorkeur door een andere moderator dan de eerste—maar het indienen van een bezwaar garandeert geen reactie.
Ons moderatiebeleid ontwikkelt zich mee met opkomende dreigingen, feedback van gebruikers en maatschappelijke veranderingen. Updates gaan direct in zodra ze worden gepubliceerd – ze maken deel uit van onze voortdurende inzet voor vertrouwen en veiligheid.
Jaarlijkse penetratietest, code review-proces, softwareontwikkelingslevenscyclus, kwetsbaarheidsbeheer
Dagelijkse databaseback-ups, versleuteling in rust, beveiligingsbeleid, SSL/TLS afgedwongen, beleid voor systeemtoegangsbeheer
Firewalls, logging/monitoring
Cloudgegevensopslag beperkt, wachtwoordbeleid
Beleid voor acceptabel gebruik, BCDR-plan, Gedragscode, Noodherstelplan, Incidentresponsplan, Incidentresponsteam, Securitytraining
MFA op accounts, sessievergrendeling, servicevoorwaarden
Tekst-naar-spraak
Klantenservice en helpcentrum
Webhosting, gegevensopslag, moderatie van beeldinhoud en videobewerking
Toepassingsbewaking en -waarschuwingen, logopslag en -verzameling
DNS
Bij HeyGen betekent vertrouwen en veiligheid dat ons AI-videoplatform is opgebouwd met ethiek in AI en gebruikersbescherming als kern. We geven in elke beslissing prioriteit aan integriteit, verantwoordelijkheid en respect voor privacy, zodat innovatie altijd in balans is met verantwoordelijkheid. Door zorgen over AI-veiligheid direct aan te pakken en beschermingsmaatregelen in onze infrastructuur en ons beleid te verankeren, creëren we een respectvolle, inclusieve omgeving waarin creativiteit kan floreren zonder concessies te doen aan veiligheid.
HeyGen voldoet aan strenge compliance-eisen voor wereldwijde standaarden zoals SOC 2 Type 2, GDPR, CCPA, het Data Privacy Framework en de EU AI Act. Deze certificeringen en verklaringen tonen aan dat we AI-veiligheidsrisico’s aanpakken naast onze verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming. Regelmatige audits, documentatie en transparante rapportage zorgen ervoor dat onze systemen voldoen aan de hoogste niveaus van beveiliging en privacy, terwijl ze in lijn blijven met internationale regelgevende kaders.
Het beschermen van privacy staat centraal in onze aanpak van AI-veiligheid. Elke stap in het videogeneratieproces – van upload tot uiteindelijke levering – wordt beveiligd met toonaangevende veiligheidsprotocollen. We maken gebruik van versleuteling, proactieve monitoring en voortdurend verbeterde best practices uit AI-veiligheidsonderzoek om bedreigingen te voorspellen en af te weren. Naast technische maatregelen hanteren we strikte waarden op het gebied van privacy en ethische verantwoordelijkheid, zodat met gegevens met de grootst mogelijke zorg wordt omgegaan.
HeyGen hanteert een robuust beleid voor acceptabel gebruik en moderatie dat proactief AI-veiligheidskwesties aanpakt en AI-risico’s beperkt. Onze waarborgen omvatten:
Door ons beleid voortdurend aan te passen aan nieuwe risico’s en feedback uit de community, zorgen we ervoor dat HeyGen in lijn blijft met de best practices op het gebied van AI‑veiligheid en ethisch AI‑gebruik.
HeyGen’s technologische ontwikkeling is verankerd in ethische AI en wordt geleid door principes die veiligheid en verantwoordelijkheid waarborgen:
Deze waarden houden AI-veiligheid en -ethiek centraal in alles wat we bouwen, zodat ons platform betrouwbaar, veilig en verantwoord blijft.
Nee. We zorgen ervoor dat de gegevens van onze enterprise-klanten niet worden gebruikt om onze AI-systemen te trainen en ook niet worden gecombineerd met andere gegevens voor dit doel.
Niet-enterprise klanten kunnen worden gebruikt om de modellen die onze Services aandrijven te trainen en te verbeteren. Gebruikers kunnen zich voor deze training afmelden, zie: https://www.heygen.com/privacy.
Nee. HeyGen heeft overeenkomsten met onze AI-leveranciers die het trainen van hun modellen met HeyGen-klantgegevens niet toestaan.
