Gebouwd met veiligheid, ethiek en betrouwbaarheid als kern

Ons AI-videoplatform is ontworpen met veiligheid en ethiek als uitgangspunt, waarbij bescherming in de infrastructuur en het beleid is ingebed terwijl innovatie mogelijk blijft. Krachtige technologie moet vertrouwen centraal stellen, niet behandelen als iets optioneels.

Uitgebreide beveiliging voor elk frame

Onze toewijding gaat verder dan alleen basisbeveiliging; we passen uitgebreide beschermingsmaatregelen toe in elke stap van het videogeneratieproces. Vanaf het moment dat je je content uploadt tot aan de uiteindelijke levering van je AI-gegenereerde video’s, worden je gegevens beschermd door toonaangevende beveiligingsprotocollen. We blijven onze beveiligingspraktijken voortdurend doorontwikkelen om voor te blijven op nieuwe dreigingen, terwijl we de naadloze, gebruiksvriendelijke ervaring behouden die HeyGen tot de vertrouwde keuze maakt voor het creëren van AI-video’s.

Het privacybeleid van HeyGen
Beveiliging
logoGDPR
logoSOC 2 TYPE II
logoCCPA
logoAI ACT
logoDPF

Gecertificeerd om te voldoen aan wereldwijde beveiligings- en nalevingsnormen

Kernwaarden

Onze kernwaarden vormen de basis van vertrouwen, verantwoordelijkheid en voortdurende verbetering voor het Trust and Safety-team.

Integriteit

We hanteren de hoogste normen van eerlijkheid en transparantie en zorgen ervoor dat alle beslissingen en acties in lijn zijn met ethische principes en onze toewijding aan de veiligheid van gebruikers.

Samenwerking

We werken nauw samen met gebruikers, partners en branche-experts om een veiliger digitaal ecosysteem te creëren, waarbij we collectieve kennis en feedback benutten om ons beleid en onze werkwijzen te verbeteren.

Verantwoording

Wij nemen volledige verantwoordelijkheid voor ons beleid, onze beslissingen en ons handelen, en streven ernaar een betrouwbare en vertrouwde beheerder te zijn van de integriteit van ons platform.

Proactiviteit

We voorzien en beperken mogelijke risico’s door onze veiligheidskaders voortdurend te monitoren, analyseren en verbeteren, zodat we problemen aanpakken voordat ze escaleren.

Gebruikersgericht

De veiligheid en het welzijn van onze gebruikers staan centraal in alles wat we doen. We luisteren actief naar hun zorgen en stellen hun bescherming voorop in elk beleid en elke beslissing.

Respect voor privacy

We beschermen gebruikersgegevens met de grootst mogelijke zorg en zorgen ervoor dat privacy bij elke interactie op ons platform wordt gewaarborgd en gerespecteerd.

Innovatie met verantwoordelijkheid

We omarmen geavanceerde technologie, maar we zetten die op een doordachte manier in, zodat veiligheidsmaatregelen zich gelijktijdig met innovaties blijven ontwikkelen.

Belangrijkste principes

Eigendom en toestemming

Je behoudt de volledige eigendom van alle avatars die je maakt—of het nu foto-avatars of aangepaste avatars zijn—maar je moet ervoor zorgen dat je de wettelijke rechten en de uitdrukkelijke toestemming hebt van iedere persoon van wie het evenbeeld wordt gebruikt. Dit omvat ook het respecteren van verwijderingsverzoeken van de personen die worden afgebeeld.

Strikte verboden

We verbieden strikt alle content die gewelddadig, haatdragend, misleidend, seksueel expliciet, inbreukmakend, beledigend, politiek (bijv. campagnevoering) of schadelijk voor minderjarigen is. Dit omvat ook niet-toegestane content zoals oplichting, desinformatie of verboden goederen.

Voorwaardelijke toestemmingen

Bepaalde gevoelige thema’s — zoals educatief materiaal met volwassen elementen of respectvolle religieuze inhoud — kunnen worden toegestaan, maar alleen als ze duidelijk zijn gelabeld en op een passende manier worden gebruikt.

Handhavings- en beoordelingsproces

Bij HeyGen geloven we dat revolutionaire AI-technologie vanaf het begin moet worden ontwikkeld met de hoogste normen op het gebied van beveiliging en ethiek. Ons toegewijde Trust & Safety-team zorgt ervoor dat jouw gegevens veilig zijn en dat onze AI op een ethisch verantwoorde manier wordt gebruikt.

Geautomatiseerde moderatie

We gebruiken door ML aangestuurde scan­tools om mogelijk niet-toegestane content te detecteren zodra deze wordt geüpload of gegenereerd.

Menselijk toezicht

Gemarkeerde of kritieke inhoud wordt handmatig beoordeeld door getrainde moderatoren om eerlijkheid en nauwkeurigheid te waarborgen.

Actie en beroep

Handhavingsmaatregelen

Als er een overtreding plaatsvindt, kan HeyGen de content verwijderen, de generatie ervan blokkeren, de toegang opschorten of beëindigen, of dit indien passend melden bij de autoriteiten.

Beroepsprocedure

Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen moderatiebeslissingen door een e-mail te sturen naar [email protected], met daarin details over de gemarkeerde content en hun motivatie. Bezwaren worden beoordeeld—bij voorkeur door een andere moderator dan de eerste—maar het indienen van een bezwaar garandeert geen reactie.

Beleidsontwikkeling

Ons moderatiebeleid ontwikkelt zich mee met opkomende dreigingen, feedback van gebruikers en maatschappelijke veranderingen. Updates gaan direct in zodra ze worden gepubliceerd – ze maken deel uit van onze voortdurende inzet voor vertrouwen en veiligheid.

Continue monitoring

App-beveiliging

Jaarlijkse penetratietest, code review-proces, softwareontwikkelingslevenscyclus, kwetsbaarheidsbeheer

Gegevensbeveiliging

Dagelijkse databaseback-ups, versleuteling in rust, beveiligingsbeleid, SSL/TLS afgedwongen, beleid voor systeemtoegangsbeheer

Netwerkbeveiliging

Firewalls, logging/monitoring

Beveiliging van de infrastructuur

Cloudgegevensopslag beperkt, wachtwoordbeleid

Organisatiebeveiliging

Beleid voor acceptabel gebruik, BCDR-plan, Gedragscode, Noodherstelplan, Incidentresponsplan, Incidentresponsteam, Securitytraining

Productbeveiliging

MFA op accounts, sessievergrendeling, servicevoorwaarden

Subverwerkers

Microsoft Azure

Tekst-naar-spraak

Intercom

Klantenservice en helpcentrum

Amazon Web Services

Webhosting, gegevensopslag, moderatie van beeldinhoud en videobewerking

Datadog

Toepassingsbewaking en -waarschuwingen, logopslag en -verzameling

ElevenLabs

Tekst-naar-spraak

Cloudflare

DNS

Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden.

Wat betekent Trust and Safety bij HeyGen?

Bij HeyGen betekent vertrouwen en veiligheid dat ons AI-videoplatform is opgebouwd met ethiek in AI en gebruikersbescherming als kern. We geven in elke beslissing prioriteit aan integriteit, verantwoordelijkheid en respect voor privacy, zodat innovatie altijd in balans is met verantwoordelijkheid. Door zorgen over AI-veiligheid direct aan te pakken en beschermingsmaatregelen in onze infrastructuur en ons beleid te verankeren, creëren we een respectvolle, inclusieve omgeving waarin creativiteit kan floreren zonder concessies te doen aan veiligheid.

Hoe zorgt HeyGen voor naleving van de SOC 2 Type 2- en GDPR-standaarden?

HeyGen voldoet aan strenge compliance-eisen voor wereldwijde standaarden zoals SOC 2 Type 2, GDPR, CCPA, het Data Privacy Framework en de EU AI Act. Deze certificeringen en verklaringen tonen aan dat we AI-veiligheidsrisico’s aanpakken naast onze verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming. Regelmatige audits, documentatie en transparante rapportage zorgen ervoor dat onze systemen voldoen aan de hoogste niveaus van beveiliging en privacy, terwijl ze in lijn blijven met internationale regelgevende kaders.

Welke stappen onderneemt HeyGen om de privacy van gebruikers en de beveiliging van gegevens te waarborgen?

Het beschermen van privacy staat centraal in onze aanpak van AI-veiligheid. Elke stap in het videogeneratieproces – van upload tot uiteindelijke levering – wordt beveiligd met toonaangevende veiligheidsprotocollen. We maken gebruik van versleuteling, proactieve monitoring en voortdurend verbeterde best practices uit AI-veiligheidsonderzoek om bedreigingen te voorspellen en af te weren. Naast technische maatregelen hanteren we strikte waarden op het gebied van privacy en ethische verantwoordelijkheid, zodat met gegevens met de grootst mogelijke zorg wordt omgegaan.

Hoe zorgt HeyGen ervoor dat het platform veilig en compliant blijft door zijn beleid te handhaven?

HeyGen hanteert een robuust beleid voor acceptabel gebruik en moderatie dat proactief AI-veiligheidskwesties aanpakt en AI-risico’s beperkt. Onze waarborgen omvatten:

  • Eigendom en toestemming: Gebruikers moeten over de wettelijke rechten en expliciete toestemming beschikken voor elk portret dat zij uploaden.
  • Strikte verboden: Inhoud die gewelddadig, haatdragend, misleidend, seksueel expliciet, inbreukmakend, politiek of schadelijk voor minderjarigen is, is strikt verboden.
  • Voorwaardelijke toestemmingen: Gevoelige onderwerpen kunnen worden toegestaan wanneer ze op verantwoorde wijze worden gebruikt voor educatieve of respectvolle doeleinden.
  • Handhaving en beoordeling: Machinelearningtools sporen mogelijke overtredingen op, gevolgd door een beoordeling door menselijke moderatoren om eerlijkheid te waarborgen.
  • Beroepsprocedure: Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen moderatiebeslissingen voor een extra beoordeling.

Door ons beleid voortdurend aan te passen aan nieuwe risico’s en feedback uit de community, zorgen we ervoor dat HeyGen in lijn blijft met de best practices op het gebied van AI‑veiligheid en ethisch AI‑gebruik.

Welke ethische AI-principes sturen de technologische ontwikkeling van HeyGen?

HeyGen’s technologische ontwikkeling is verankerd in ethische AI en wordt geleid door principes die veiligheid en verantwoordelijkheid waarborgen:

  • Integriteit: Transparantie en eerlijkheid in de manier waarop we AI ontwerpen en inzetten.
  • Verantwoordingsplicht: Het nemen van verantwoordelijkheid voor beleid, resultaten en het veilige gebruik van AI.
  • Gebruikersgerichte vormgeving: Het welzijn vooropstellen en ingaan op door gebruikers geuite zorgen over AI-veiligheid.
  • Verantwoorde innovatie: AI verder ontwikkelen en tegelijkertijd de risico’s voor AI-veiligheid actief beheersen.
  • Samenwerking: Samenwerken met partners, experts en de bredere gemeenschap om kennis uit AI-veiligheidsonderzoek te delen.
  • Proactiviteit: Het anticiperen op uitdagingen om misbruik of schade te voorkomen.
  • Respect voor privacy: Het beschermen van gegevens om het vertrouwen van gebruikers te behouden.

Deze waarden houden AI-veiligheid en -ethiek centraal in alles wat we bouwen, zodat ons platform betrouwbaar, veilig en verantwoord blijft.

Leert HeyGen zijn model met mijn gegevens?

Nee. We zorgen ervoor dat de gegevens van onze enterprise-klanten niet worden gebruikt om onze AI-systemen te trainen en ook niet worden gecombineerd met andere gegevens voor dit doel.

Niet-enterprise klanten kunnen worden gebruikt om de modellen die onze Services aandrijven te trainen en te verbeteren. Gebruikers kunnen zich voor deze training afmelden, zie: https://www.heygen.com/privacy.

Gebruiken de subverwerkers van HeyGen mijn bedrijfsgegevens om hun model te trainen?

Nee. HeyGen heeft overeenkomsten met onze AI-leveranciers die het trainen van hun modellen met HeyGen-klantgegevens niet toestaan.

