Ontwerp in enkele minuten Instagram Stories die de aandacht trekken met HeyGen's Instagram story maker. Plak een prompt, upload afbeeldingen of clips, en de AI creëert geanimeerde story slides, ondertitels, voice-overs en voor het platform geoptimaliseerde exports—geen ontwerp- of bewerkingsvaardigheden vereist.
Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator
Haal hoogtepunten uit video's, podcasts of artikelen en zet ze om in verhaalmomenten die kijkers naar de volledige inhoud leiden.
Stuur geanimeerde uitnodigingen, aftellingen en RSVP-herinneringen die luxe aanvoelen zonder duur ontwerpwerk.
Implementeer regiospecifieke berichten en creatieve uitingen op grote schaal, terwijl je de wereldwijde merkrichtlijnen en timingnauwkeurigheid behoudt.
Houd volgers betrokken met snelle instructievideo's, kijkjes achter de schermen of persoonlijke verhaallijnen die een consequente visuele stijl behouden.
Verdeel lessen in opeenvolgende verhaaldiavoorstellingen met ondertiteling en voice-over—ideaal voor snelle tips en samenvattingen van lessen.
Maak teaserreeksen, aftelslides en swipe-up CTA-verhalen die functies uitlichten en conversies stimuleren.
Waarom HeyGen de beste Instagram Story Maker is
HeyGen combineert generatief ontwerp, merkcontroles en publicatieklare exports zodat je meer Stories kunt publiceren die daadwerkelijk presteren. Creëer samenhangende campagnes, zet lange inhoud om in verhaalsequenties en lokaliseer verhalensets voor wereldwijde doelgroepen zonder een ontwerpteam.
Zet ideeën om in afgewerkte verhaalsequenties in minuten. HeyGen automatiseert lay-outs, beweging en timing zodat je minuten besteedt aan het creëren van Instagram-verhalen waar je vroeger uren over deed.
Pas merkpakketten toe—kleuren, lettertypen, logo's en sjablonen—op elk verhaal. Produceer uniforme verhalenreeksen en hergebruik sjablonen om een consistente aanwezigheid te behouden.
Elk verhaal is afgemeten, voorzien van ondertiteling en geanimeerd voor mobiel gebruik. Exporteer verticale MP4's of klaar-voor-verhaal afbeeldingenreeksen die snel laden en er geweldig uitzien op Instagram, inclusief stickers en iconen.
AI-gestuurde verhaalgeneratie
Beschrijf de sfeer, gebeurtenis of boodschap en HeyGen stelt een meerdelige verhaalsequentie samen, compleet met geanimeerde tekst, overgangen en scène suggesties. Genereer promotiesequenties, aftellingen, tutorials of uitnodigingen voor evenementen vanuit een enkele opdracht.
Kant-en-klare sjablonen en adaptieve lay-outs
Kies uit zorgvuldig samengestelde sjablonen voor lanceringen, verkopen, handleidingen, veelgestelde vragen en kijkjes achter de schermen. De sjablonen passen zich automatisch aan jouw tekst en middelen aan voor een perfecte compositie op elke dia.
Ontwerp met prioriteit voor bijschriften & automatisering van ondertiteling
Verhalen zijn ontworpen voor stille automatisch afspelen. HeyGen genereert automatisch leesbare ondertitels, stijlt ze voor maximale leesbaarheid en plaatst ze waar ze het beste presteren op mobiele schermen.
Afbeelding-naar-video en geanimeerde elementen
Zet stilstaande foto's, productafbeeldingen of posters om in geanimeerde verhaaldiavoorstellingen met parallax, beweging en dynamische overlays. Gebruik image to video om rijkere, boeiendere verhaalsequenties te creëren.
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.
Hoe de Instagram Story Maker te gebruiken
Breng je ideeën tot leven met Instagram Story Maker met deze vier eenvoudige stappen.
Voer een opdracht in, plak een evenementkopie, of upload afbeeldingen en korte clips. Specificeer stijl, lengte en CTA.
Kies een sjabloon (promo, tutorial, aftellen), selecteer een voice-over of muzieknummer, en pas je merkkit toe.
Pas ondertitels, timing of beweging aan met eenvoudige natuurlijke taalinstructies om je Instagram-verhaal te optimaliseren. Genereer afzonderlijke dia's of de hele set opnieuw.
Exporteer verticale MP4's, afbeeldingsreeksen voor verhalen of GIF's met behulp van onze gratis online tools voor het maken van Instagram-verhalen. Gebruik planningintegraties of download bestanden voor handmatig posten.
Een Instagram story maker is een door AI aangedreven hulpmiddel dat prompts, afbeeldingen of scripts omzet in geanimeerde, voor mobiel geoptimaliseerde verhaalsequenties. HeyGen automatiseert de lay-out, ondertitels, voice-over en export zodat je snel publicatieklare verhalen krijgt.
Nee. HeyGen is ontwikkeld voor makers en teams die geen ingewikkelde ontwerptools willen leren. Kies een sjabloon of beschrijf je idee en de AI regelt automatisch de compositie, beweging en timing.
Ja, we ondersteunen ook het maken van Instagram-verhalen in verschillende formaten. Pas een merkkit met kleuren, lettertypen, logo's en sjablonen eenmalig toe en HeyGen zal deze regels bij elk verhaal handhaven, waardoor een consistente visuele identiteit op grote schaal wordt gewaarborgd.
Ja. HeyGen genereert automatisch ondertitels met mobielvriendelijke opmaak en plaatsing om de leesbaarheid tijdens stille autoplay te maximaliseren. Je kunt de bewoording en stijl bewerken voor het exporteren.
Absoluut. Voeg natuurlijk klinkende AI-stemovers toe, kloon je stem of upload tracks. HeyGen mixt audio automatisch zodat stem en muziek geweldig klinken op mobiele apparaten.
Ja. Upload een CSV met gastnamen, data of links en HeyGen zal in bulk gepersonaliseerde verhalensets produceren, perfect voor uitnodigingen, gelokaliseerde campagnes of grootschalige outreach.
Exporteer verticale MP4's geoptimaliseerd voor Instagram Stories, geanimeerde GIF's of afbeeldingsreeksen. HeyGen biedt ook SRT-ondertitelbestanden en aanbevolen metadata voor planningstools.
De meeste verhaalconcepten worden in minder dan een minuut gegenereerd. Volledige rendertijden zijn afhankelijk van de lengte, complexiteit en de grootte van de batch. Bewerkingen en regeneraties zijn snel, dus iteratieve workflows verlopen naadloos.
U behoudt volledige eigendom van elk activum dat u creëert. HeyGen slaat activa veilig op en draagt ze over; ondernemingsplannen omvatten verbeterde toegangscontroles en opties voor privéopslag.
Ja. HeyGen onttrekt hoogtepunten en zet lange video's om in meerdere verhaalslides, compleet met ondertiteling en voorgestelde aandachttrekkers om betrokkenheid te maximaliseren.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.