Een document-naar-video-converter zet geschreven bestanden om in volledige video’s door de structuur en inhoud te analyseren. In plaats van handmatig te filmen of te monteren, gebruikt het systeem AI om op basis van tekst beelden, voice-over en tempo te genereren. Deze aanpak maakt het eenvoudig om documenten om te zetten in consistente, professionele video’s zonder dat je productie-expertise nodig hebt.