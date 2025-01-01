Nauwkeurige gezichtsverwisselingWissel gezichten in elke video met vloeiende expressie-afstemming, natuurlijke lichtaanpassing en realistische beweging. De AI bootst oogbewegingen, mondstanden en hoofdhoeken na voor een geloofwaardig resultaat.

AI Kledingwisselaar: Verander digitaal van kledingstijl zonder fotoshoot. Deze functie is ideaal voor marketing, branding, productuitleg of verhalen vertellen gebaseerd op personages.

Afbeelding naar Video: Upload een duidelijke foto en zet deze om in een sprekende video. Het hulpmiddel animeert het gezicht met natuurlijke lipsynchronisatie en gedetailleerde uitdrukkingen, wat handig is voor introducties, tutorials en korte berichten.

GIF Deepfake Generator: Maak korte, herhalende GIFs voor reacties, memes, promotieafbeeldingen en op berichten gebaseerde inhoud. Het GIF-systeem ondersteunt snelle rendering en is compatibel met sociale media.

AI Video Upscaler: Verbeter beeldmateriaal van lage kwaliteit door de scherpte, helderheid en beeldkwaliteit te verhogen. Oude of korrelige video's kunnen worden opgewaardeerd naar HD voor gebruik in presentaties of campagnes.

AI-personages en avatars: Kies uit realistische AI-avatars of creëer een digitale versie van jezelf. Avatars helpen bij het opschalen van content voor zakelijke trainingen, marketing of sociale accounts.

Trending Sjablonen: Gebruik kant-en-klare videoscènes, sprekende personages en populaire short-form ontwerpen die speciaal zijn gemaakt voor TikTok, Instagram, YouTube en andere platforms.