Gratis AI-deepfake-maker

Maak realistische AI gezichtsverwisselingsvideo's in enkele minuten. Verander een enkele foto in een levensechte video met geavanceerde gezichtstoewijzing, expressieafstemming en lipsynchronisatietechnologie. Geen bewerkingsvaardigheden nodig. Werkt online en begint gratis zonder in te loggen.

Sample face 1
Sample face 2
Sample face 3
Sample target face

-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.
Voordelen

Genereer zeer realistische deepfake video's

Deze deepfake-generator maakt video's van hoge kwaliteit met gezichtsverwisseling door gedetailleerde gezichtsanalyse en vloeiende bewegingsmenging te gebruiken. Het brengt je gezichtsstructuur in kaart en kopieert uitdrukkingen naar de doelvideo, wat realistische resultaten oplevert zonder handmatige bewerking. Je kunt deepfake-video's maken voor de lol, verhalen vertellen, marketing en online inhoud met slechts een paar klikken. Het hulpmiddel moedigt ook verantwoord gebruik aan door gebruikers te herinneren aan het werken met afbeeldingen waar ze rechten op hebben en misleidende inhoud te vermijden.

Verrijk verhalen vertellen met AI-gegenereerde deepfakes

AI-gestuurde deepfake-tools openen nieuwe manieren om gepersonaliseerde video's, karakteranimaties en visuele verhalen te creëren. Het platform bevat tools om foto's naar video om te zetten, realistische gezichtswissels, sprekende avatars en ondersteuning voor meertalige lipsynchronisatie. Deze functies maken het ideaal voor makers, opvoeders en bedrijven die aangepaste video-inhoud nodig hebben.

Gebruikers kunnen kiezen uit een uitgebreide bibliotheek met avatars of hun eigen foto’s omzetten in geanimeerde personages. Aangepaste outfits, gezichtsuitdrukkingen en stemopties helpen om de toon van elk project te evenaren. Of je nu nauwkeurige gezichtswisselingen wilt of een sprekend personage voor marketing of training, het systeem levert natuurlijke en overtuigende resultaten.

deepfake

Functies van Deepfake Maker

Nauwkeurige gezichtsverwisselingWissel gezichten in elke video met vloeiende expressie-afstemming, natuurlijke lichtaanpassing en realistische beweging. De AI bootst oogbewegingen, mondstanden en hoofdhoeken na voor een geloofwaardig resultaat.

AI Kledingwisselaar: Verander digitaal van kledingstijl zonder fotoshoot. Deze functie is ideaal voor marketing, branding, productuitleg of verhalen vertellen gebaseerd op personages.

Afbeelding naar Video: Upload een duidelijke foto en zet deze om in een sprekende video. Het hulpmiddel animeert het gezicht met natuurlijke lipsynchronisatie en gedetailleerde uitdrukkingen, wat handig is voor introducties, tutorials en korte berichten.

GIF Deepfake Generator: Maak korte, herhalende GIFs voor reacties, memes, promotieafbeeldingen en op berichten gebaseerde inhoud. Het GIF-systeem ondersteunt snelle rendering en is compatibel met sociale media.

AI Video Upscaler: Verbeter beeldmateriaal van lage kwaliteit door de scherpte, helderheid en beeldkwaliteit te verhogen. Oude of korrelige video's kunnen worden opgewaardeerd naar HD voor gebruik in presentaties of campagnes.

AI-personages en avatars: Kies uit realistische AI-avatars of creëer een digitale versie van jezelf. Avatars helpen bij het opschalen van content voor zakelijke trainingen, marketing of sociale accounts.

Trending Sjablonen: Gebruik kant-en-klare videoscènes, sprekende personages en populaire short-form ontwerpen die speciaal zijn gemaakt voor TikTok, Instagram, YouTube en andere platforms.

deepfake

Wat je kunt creëren

Sociale Media Video's Maak snel deepfake clips, GIF-reacties en korte trending video's voor TikTok, Instagram, Snapchat, en YouTube.

Marketing en reclame Maak productuitleggers, woordvoerdersclips en merkvideo's met behulp van gezichtswissel, kledingwissel en kant-en-klare sjablonen.

Training en educatie Bouw AI-instructeurs of presentatoren voor lessen, inwerken en interne training. Voeg ondertitels toe met behulp van de Subtitle Generator

Zakelijke communicatie Maak verzorgde aankondigingen, updates en presentaties zonder te filmen. Voeg clips samen met Combineer twee video's

Persoonlijke en creatieve projecten Maak verjaardagsberichten, karakteranimaties, leuke begroetingen of familievideo's met de juiste toestemming.

deepfake
Hoe het werkt

Maak je deepfake-video in 4 eenvoudige stappen

Wordt het gezicht van je eigen digitale rijk. Jouw door AI gegenereerde avatar vangt je persoonlijkheid, uitdrukkingen en bewegingen, terwijl het de betrokkenheid vergroot.

Stap 1

Maak je video-avatar

Wordt het gezicht van je eigen digitale rijk. Je door AI gegenereerde avatar vangt je persoonlijkheid, uitdrukkingen en bewegingen op terwijl het de betrokkenheid vergroot.

Stap 2

Bewerk uiterlijk en upload gezicht

Verfijn details om de perfecte look te krijgen. Upload een gezicht om te wisselen en houd uitdrukkingen natuurlijk en consistent.

Stap 3

Bekijk je deepfake-voorbeeld

Bekijk de resultaten, pas aan indien nodig en maak je klaar voor export. Onze studio-kwaliteit rendering houdt details scherp.

Stap 4

Exporteren en delen

Download uw video en deel deze met een klik op sociale platformen. Ondersteuning voor meerdere talen en stemopties inbegrepen.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, met een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Heeft u vragen? Wij hebben antwoorden

Wat is de beste deepfake-maker met een gebruiksvriendelijke interface?

Deze deepfake-maker is ontworpen voor snel en eenvoudig gebruik. De lay-out helpt beginners met het uploaden van een foto, het kiezen van een video en het genereren van een afgewerkte deepfake zonder technische kennis. Het bevat ook geavanceerde opties voor gebruikers die professionele resultaten willen.

Hoe kan ik gemakkelijk realistische deepfake video's maken?

Gebruik een duidelijke afbeelding en kies een video sjabloon van hoge kwaliteit. De AI zorgt voor de gezichtsverwisseling, expressie afstemming en lip synchronisatie. Dit resulteert in realistische deepfake video's die klaar zijn om te downloaden en te delen.

Wat zijn de beste online platformen voor het maken van deepfake-inhoud?

Dit platform is een van de toonaangevende online deepfake-makers omdat het gezichtsverwisselingstechnologie, tools voor het omzetten van afbeeldingen naar video, GIF-creatie en avatarfuncties bevat. Veel concurrenten bieden slechts een of twee van deze functies aan.

Zijn er betaalbare deepfake-makers voor beginners?

Ja. De gratis modus stelt gebruikers in staat om deepfake-creatie kosteloos te testen. Instapniveau plannen zijn geprijsd voor individuen en kleine bedrijven die volledige toegang willen zonder grote uitgaven.

Welke deepfake-tools ondersteunen het verwisselen van gezichten op maat?

Gebruikers kunnen hun eigen foto's uploaden voor aangepaste gezichtswissels. De AI brengt gezichtskenmerken in kaart op de geselecteerde video of avatar en levert een nauwkeurig deepfake-resultaat.

Hoe vergelijk ik de functies van populaire deepfake-makers?

Kijk naar realisme, beschikbare sjablonen, veiligheidsopties en taalondersteuning. Dit platform biedt gezichtsverwisseling, avatar-tools, video-upscaling en GIF-generatie. Het integreert ook met tools zoals de Tekst-naar-Spraak Avatar

