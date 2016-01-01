AI Avatar Uiterlijk Generator

HeyGen geeft je alles wat je nodig hebt om snel en zonder technische vaardigheden avatars te maken. Maak avatarvideo's voor marketing, training, introducties en tutorials, en zet zelfs scripts om in volledige video's met de HeyGen Tekst naar Video Tool. Je avatar kan glimlachen, spreken en natuurlijk reageren, en je kunt binnen enkele minuten video's genereren. Kies uit realistische, cartoonachtige of 3D-stijlen, en kies stemmen, talen en tonen die bij je publiek passen.