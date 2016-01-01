AI Avatar Uiterlijk Generator

Zet elke foto om in een levensechte, expressieve of geanimeerde AI-avatar. Maak korte video's, bouw je digitale tweeling of ontwerp een aangepaste look die je persoonlijkheid of merk weerspiegelt. Upload je foto, voeg je script of audio toe, en laat de AI je avatar tot leven brengen. Het duurt slechts enkele minuten.

  • 1100+ AI sprekende hoofden
  • Ondersteunt meer dan 175 talen & dialecten
  • Genereer binnen enkele minuten een sprekend hoofd video
-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze AI-avatarvideogenerator

Met deze tool kun je van een enkele foto een levensechte AI-avatar maken die echte uitdrukkingen, bewegingen en belichting nabootst voor gepolijste video's. Je kunt direct professionele clips genereren voor sociale inhoud, training of storytelling zonder camera's, crews of bewerkingsvaardigheden.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Selecteer een bestaande avatar
Step 1:Selecteer een bestaande avatar
Typ uw opdracht
Step 2:Typ uw opdracht
Klik gegenereerde video
Step 3:Klik gegenereerde video
AI Avatar Uiterlijk Generator

Hoe maak je AI sprekende hoofdvideo's?

Het HeyGen platform biedt alles wat je nodig hebt om snel, eenvoudig en zonder technische vaardigheden avatars te creëren.

Stap 1

Upload uw foto

Begin met een duidelijke, frontale afbeelding zodat HeyGen je kenmerken nauwkeurig kan vastleggen.

Stap 2

Kies je avatarstijl

Kies een realistische, cartoon, 3D, anime of volledig aangepaste look.

Stap 3

Pas je avatar aan

Pas kleding, kapsels, accessoires, achtergronden, scènes en persoonlijkheid aan.

Stap 4

Genereren en Downloaden

Voeg tekst of audio toe, genereer je avatar en download je avatarvideo in hoge kwaliteit.

HeyGen AI videocreatie-dashboard met een URL-naar-scriptgenerator en verschillende hulpmiddelen voor videoproductie.

Kenmerken van de Avatar Uiterlijk Generator


Zet elke foto om in een sprekende avatar, kies uit realistische of gestileerde uiterlijkheden, voeg natuurlijke stemmen toe, en pas scènes en achtergronden aan. Maak expressieve avatarvideo's in enkele minuten zonder te filmen of te bewerken.

AI Avatar Uiterlijk Generator

Waarom mensen kiezen voor de HeyGen Avatar Looks Generator

HeyGen geeft je alles wat je nodig hebt om snel en zonder technische vaardigheden avatars te maken. Maak avatarvideo's voor marketing, training, introducties en tutorials, en zet zelfs scripts om in volledige video's met de HeyGen Tekst naar Video Tool. Je avatar kan glimlachen, spreken en natuurlijk reageren, en je kunt binnen enkele minuten video's genereren. Kies uit realistische, cartoonachtige of 3D-stijlen, en kies stemmen, talen en tonen die bij je publiek passen.

een foto en een video van een vrouw met krullend haar
Avatar Uiterlijk Generator

Hoe u de beste resultaten behaalt

Begin met een duidelijke, frontale foto in goede belichting. Kies een stijl die bij je doel past, realistisch voor professionele video's, cartoon voor sociale media en 3D voor creatieve projecten. Houd je scripts kort en natuurlijk voor een soepelere lip-synchronisatie. Test je avatar in verschillende scènes en probeer een paar variaties om de meest natuurlijke uitstraling te vinden.

een foto en een video van een vrouw met krullend haar
AI Avatar Uiterlijk Generator

Breng je foto's tot leven met HeyGen

Zet je foto om in een pratende avatar met natuurlijke lip-synchronisatie en expressieve bewegingen. Creëer realistische, cartoon, anime of 3D avatars, plaats ze in verschillende scènes en genereer korte video's voor sociale media, leren of zakelijk gebruik. Je kunt zelfs je foto laten zingen of een digitale tweeling maken voor doorlopende presentaties.
Voor gepolijste presentator-stijl video's, probeer de HeyGen AI Woordvoerder Tool

een foto en een video van een vrouw met krullend haar

Veelgestelde vragen over AI Talking Head Video Generator

Hoe verander ik een foto in een AI-avatar?

Je uploadt gewoon een duidelijke, frontale foto, kiest je gewenste stijl en past details aan zoals outfits of achtergronden. De AI zet je foto automatisch om in een realistische of gestileerde avatar klaar voor gebruik in video's of branding.Begin met creëren met de AI Avatar Generator.

Kan mijn AI-avatar praten of synchroniseren met mijn stem?

Ja. Je kunt tekst toevoegen of audio uploaden en de AI zal vloeiende lipsynchronisatie, expressies en timing genereren zodat je avatar natuurlijk kan spreken. Voor presentator-stijl video's kun je ook de AI Spokesperson Tool proberen.

Kan ik cartoon, anime of 3D avatars maken?

Ja. Je kunt realistische, cartoon, anime of 3D avatars maken afhankelijk van je contentstijl. Elke optie ondersteunt volledige aanpassing zodat je kunt afstemmen op je merkpersoonlijkheid, creatieve doelen of sociale media esthetiek.

Is het geschikt voor zakelijke inhoud en persoonlijke branding?

Absoluut. Veel makers en bedrijven gebruiken avatars voor introducties, handleidingen, uitlegvideo's, trainingsvideo's, LinkedIn-branding en digitale persona's. Om scripts om te zetten in volledige avatarvideo's, combineer het met de AI Video Script Generator.


Kunnen kinderen of jonge gebruikers veilig avatars aanmaken?

Ja. Het hulpmiddel bevat kindvriendelijke avatarstijlen en speelse looks die realisme vermijden indien nodig. Deze opties helpen bij het creëren van veilige, leuke avatars geschikt voor familieprojecten, klaslokalen en jongerencontent.


Kan ik mijn avatar in hoge kwaliteit downloaden?

Je kunt scherpe afbeeldingen of volledige video's in hoge resolutie exporteren. Of je je avatar nu gebruikt voor gamekanalen, reels, branding, training of sociale inhoud, de downloads blijven haarscherp en klaar om te publiceren.


Kan ik avatars voor kinderen maken?

Ja. HeyGen bevat veilige, kindvriendelijke avataropties.


Hoe lang duurt het om een avatar te genereren?

De meeste avatars zijn binnen enkele minuten klaar, afhankelijk van de stijl en of je spreekanimaties toevoegt. Het proces verloopt volledig via de browser, dus je kunt snel meerdere versies van avatars maken zonder software te installeren


Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Begin met creëren met HeyGen

Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.

CTA background