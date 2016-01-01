Schaal content, bespaar tijd en produceer professionele onboarding-, compliance- en educatieve video's zonder de traditionele productieproblemen.
Met deze tool kun je van een enkele foto een levensechte AI-avatar maken die echte uitdrukkingen, bewegingen en belichting nabootst voor gepolijste video's. Je kunt direct professionele clips genereren voor sociale inhoud, training of storytelling zonder camera's, crews of bewerkingsvaardigheden.
Maak kennis met de gratis AI-trainingsvideomaker
Zet elk script of trainingsmateriaal om in een levensechte AI-trainingsvideo. Met ons platform kunt u in slechts enkele minuten professionele video's maken. Geen camera's, studio's of acteurs nodig. Of het nu gaat om inwerken van personeel, educatieve inhoud of nalevingstrainingen, het maken van hoogwaardige trainingsvideo's is nog nooit zo eenvoudig geweest.
Begin met het uploaden van uw presentatie, PDF of tekstgebaseerde trainingsmaterialen direct in het platform. De AI zal onmiddellijk uw inhoud verwerken, ter voorbereiding op videonarratie en visuele ondersteuning.
Kies uit een breed scala aan levensechte avatars ontworpen om uw trainingsinhoud te vertegenwoordigen. Deze avatars zijn in staat uw boodschap over te brengen op een manier die weerklank vindt bij de leerlingen
Zodra uw video is gegenereerd, past u de toon, stem en bewegingen van uw avatar aan om aan uw trainingsbehoeften te voldoen. Pas kleuren, logo's en zelfs achtergrondmuziek aan voor een persoonlijke toets.
Klik op 'Genereren', en binnen enkele minuten is uw professionele, hoogwaardige trainingsvideo klaar. Download en deel het op elk platform, of integreer het direct in uw Learning Management Systeem (LMS).
Functies en voordelen van de AI-trainingsvideogenerator
Met deze AI-videogenerator hebt u alles wat u nodig heeft om snel en eenvoudig boeiende, professionele trainingsvideo's te maken. Hier is waarom dit platform uw beste keuze is voor het maken van AI-video's:
Aanpasbare Avatars
Kies uit meer dan 1.100 hyperrealistische avatars, of creëer er een die jou of je merkpersoonlijkheid weerspiegelt. Elke avatar levert levensechte bewegingen en natuurlijke uitdrukkingen, waardoor je video's authentiek en boeiend aanvoelen.
Meertalige mogelijkheden
Vertaal uw script naar meer dan 175 talen met een natuurlijke, menselijke voordracht. Betrek leerlingen wereldwijd en personaliseer uw video's voor verschillende culturen en regio's.
Geen behoefte aan camera's of studio's
Sla de dure apparatuur en lange filmopnames over. Upload gewoon je script en afbeelding, en maak je video binnen enkele minuten, waarbij AI alle technische details afhandelt
Snelle Videoproductie
Genereer binnen enkele minuten hoogwaardige AI-trainingsvideo's, ideaal voor bedrijven en makers die de productie van content efficiënt willen opschalen.
Een AI-trainingsvideogenerator zet uw scripts, documenten of dia's om in professionele trainingsvideo's met behulp van levensechte avatars en realistische stem-synchronisatie. Het elimineert filmen, bewerken en handmatig productiewerk.
Upload eenvoudig uw script of trainingsmateriaal, kies een avatar en laat de AI een complete video genereren met vertelling, gebaren en ondertiteling. U kunt binnen enkele minuten de branding, toon en visuals personaliseren. Hulp nodig bij het schrijven van scripts? Probeer de AI Video Script Generator.
Ja. U kunt uw eigen portret en stemopname uploaden om gepersonaliseerde instructievideo's te maken. U kunt ook kiezen uit honderden AI-avatars en natuurlijk klinkende AI-stemopties.
Zeker. Bedrijven gebruiken het om inwerkmodules, nalevingsupdates, productrondleidingen en interne communicatievideo's te maken. Voor presentator-stijl video's, kun je ook de AI Spokesperson Tool verkennen.
Ja. Het platform ondersteunt meer dan 175 talen en dialecten, inclusief gelokaliseerde accenten en lipsynchronisatie. Dit zorgt ervoor dat uw trainingsinhoud toegankelijk is voor cursisten over de hele wereld.
Zeker. AI-hulpmiddelen, regelgeving en beste praktijken veranderen snel. HeyGen stelt je in staat om je AI-trainingsinhoud op elk moment bij te werken zonder dat je opnieuw opnames hoeft te maken. Dit houdt je teams op de hoogte van beleid, workflows en evoluerende AI-richtlijnen.
Het genereren duurt meestal slechts enkele minuten. Zelfs lange trainingsmodules kunnen snel geproduceerd worden, wat teams helpt om inhoud te actualiseren of op te schalen zonder vertraging.
Traditionele videoproductie voor AI-training vereist vaak experts op camera, speciale studio's en bewerkingsteams. HeyGen verlaagt deze kosten door gebruik te maken van AI-avatars en tekst-naar-video-generatie, terwijl het nog steeds professionele, merkgebonden inhoud produceert die schaalbaar is binnen de hele organisatie.
Er is geen bewerkingservaring vereist. De AI regelt vertelling, timing, visuals en synchronisatie automatisch. Je kunt direct beginnen met het maken van je eerste trainingsvideo via HeyGen Signup.
