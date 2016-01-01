Professionele AI-trainingsvideo's maken

Schaal content, bespaar tijd en produceer professionele onboarding-, compliance- en educatieve video's zonder de traditionele productieproblemen.

  • Professionele trainingsvideo's maken met AI
  • Lokaliseer inhoud voor wereldwijde teams op schaal
  • Werk materialen op elk moment gemakkelijk bij
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze AI-avatarvideogenerator

Met deze tool kun je van een enkele foto een levensechte AI-avatar maken die echte uitdrukkingen, bewegingen en belichting nabootst voor gepolijste video's. Je kunt direct professionele clips genereren voor sociale inhoud, training of storytelling zonder camera's, crews of bewerkingsvaardigheden.

Recensies

Maak kennis met de gratis AI-trainingsvideomaker

Zet elk script of trainingsmateriaal om in een levensechte AI-trainingsvideo. Met ons platform kunt u in slechts enkele minuten professionele video's maken. Geen camera's, studio's of acteurs nodig. Of het nu gaat om inwerken van personeel, educatieve inhoud of nalevingstrainingen, het maken van hoogwaardige trainingsvideo's is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Stap 1

Upload uw script

Begin met het uploaden van uw presentatie, PDF of tekstgebaseerde trainingsmaterialen direct in het platform. De AI zal onmiddellijk uw inhoud verwerken, ter voorbereiding op videonarratie en visuele ondersteuning.

Stap 2

Kies uw AI-avatar

Kies uit een breed scala aan levensechte avatars ontworpen om uw trainingsinhoud te vertegenwoordigen. Deze avatars zijn in staat uw boodschap over te brengen op een manier die weerklank vindt bij de leerlingen

Stap 3

Aanpassen en personaliseren

Zodra uw video is gegenereerd, past u de toon, stem en bewegingen van uw avatar aan om aan uw trainingsbehoeften te voldoen. Pas kleuren, logo's en zelfs achtergrondmuziek aan voor een persoonlijke toets.

Stap 4

Genereren en delen

Klik op 'Genereren', en binnen enkele minuten is uw professionele, hoogwaardige trainingsvideo klaar. Download en deel het op elk platform, of integreer het direct in uw Learning Management Systeem (LMS).

HeyGen AI videocreatieplatform interface, met een URL-naar-video scriptconverter en andere videocreatiehulpmiddelen.

Functies en voordelen van de AI-trainingsvideogenerator

Met deze AI-videogenerator hebt u alles wat u nodig heeft om snel en eenvoudig boeiende, professionele trainingsvideo's te maken. Hier is waarom dit platform uw beste keuze is voor het maken van AI-video's:

AI-trainingsvideo's

Aanpasbare Avatars

Kies uit meer dan 1.100 hyperrealistische avatars, of creëer er een die jou of je merkpersoonlijkheid weerspiegelt. Elke avatar levert levensechte bewegingen en natuurlijke uitdrukkingen, waardoor je video's authentiek en boeiend aanvoelen.

een foto en een video van een vrouw met krullend haar
AI-trainingsvideo's

Meertalige mogelijkheden

Vertaal uw script naar meer dan 175 talen met een natuurlijke, menselijke voordracht. Betrek leerlingen wereldwijd en personaliseer uw video's voor verschillende culturen en regio's.

een foto en een video van een vrouw met krullend haar
AI-trainingsvideo's

Geen behoefte aan camera's of studio's

Sla de dure apparatuur en lange filmopnames over. Upload gewoon je script en afbeelding, en maak je video binnen enkele minuten, waarbij AI alle technische details afhandelt

een foto en een video van een vrouw met krullend haar
AI-trainingsvideo's

Snelle Videoproductie

Genereer binnen enkele minuten hoogwaardige AI-trainingsvideo's, ideaal voor bedrijven en makers die de productie van content efficiënt willen opschalen.

een foto en een video van een vrouw met krullend haar

Veelgestelde vragen over AI-trainingsvideogenerator

Wat is een AI-trainingsvideogenerator?

Een AI-trainingsvideogenerator zet uw scripts, documenten of dia's om in professionele trainingsvideo's met behulp van levensechte avatars en realistische stem-synchronisatie. Het elimineert filmen, bewerken en handmatig productiewerk.

Hoe werkt het proces voor het maken van AI-trainingsvideo's?

Upload eenvoudig uw script of trainingsmateriaal, kies een avatar en laat de AI een complete video genereren met vertelling, gebaren en ondertiteling. U kunt binnen enkele minuten de branding, toon en visuals personaliseren. Hulp nodig bij het schrijven van scripts? Probeer de AI Video Script Generator.

Kan ik mijn eigen afbeelding of stem gebruiken in de trainingsvideo's?

Ja. U kunt uw eigen portret en stemopname uploaden om gepersonaliseerde instructievideo's te maken. U kunt ook kiezen uit honderden AI-avatars en natuurlijk klinkende AI-stemopties.

Is dit platform geschikt voor bedrijfstrainingen en onboarding?

Zeker. Bedrijven gebruiken het om inwerkmodules, nalevingsupdates, productrondleidingen en interne communicatievideo's te maken. Voor presentator-stijl video's, kun je ook de AI Spokesperson Tool verkennen.

Kan ik trainingsvideo's lokaliseren voor wereldwijde teams?

Ja. Het platform ondersteunt meer dan 175 talen en dialecten, inclusief gelokaliseerde accenten en lipsynchronisatie. Dit zorgt ervoor dat uw trainingsinhoud toegankelijk is voor cursisten over de hele wereld.

Is het mogelijk om AI-trainingsvideo's bij te werken nadat ze zijn gepubliceerd?

Zeker. AI-hulpmiddelen, regelgeving en beste praktijken veranderen snel. HeyGen stelt je in staat om je AI-trainingsinhoud op elk moment bij te werken zonder dat je opnieuw opnames hoeft te maken. Dit houdt je teams op de hoogte van beleid, workflows en evoluerende AI-richtlijnen.

Hoe snel genereert het systeem AI-trainingsvideo's?

Het genereren duurt meestal slechts enkele minuten. Zelfs lange trainingsmodules kunnen snel geproduceerd worden, wat teams helpt om inhoud te actualiseren of op te schalen zonder vertraging.

Hoe kosteneffectief is HeyGen voor AI-trainingsprogramma's?

Traditionele videoproductie voor AI-training vereist vaak experts op camera, speciale studio's en bewerkingsteams. HeyGen verlaagt deze kosten door gebruik te maken van AI-avatars en tekst-naar-video-generatie, terwijl het nog steeds professionele, merkgebonden inhoud produceert die schaalbaar is binnen de hele organisatie.

Heb ik ervaring met videobewerking nodig om dit hulpmiddel te gebruiken?

Er is geen bewerkingservaring vereist. De AI regelt vertelling, timing, visuals en synchronisatie automatisch. Je kunt direct beginnen met het maken van je eerste trainingsvideo via HeyGen Signup.

