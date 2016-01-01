HeyGen's AI Presenter helpt je met het maken van gepolijste video's zonder camera's, studio's of zichtbaar talent. In plaats van jezelf op te nemen, schrijf je een script, kies je een presentator en laat je HeyGen een video genereren die jouw boodschap duidelijk en consequent overbrengt.
De AI-presentator stelt u in staat professionele presentator-geleide video's te maken zonder te filmen. Schrijf simpelweg een script, kies een virtuele presentator en genereer in enkele minuten gepolijste video's met een consistente levering. Het is ideaal voor trainingen, productuitleg, interne updates en marketing, zonder camera's, opnieuw opnames of bewerkingsprocessen.
Drop files hereUpload or drag and drop file here
Hoe maak je video's met AI-presentatoren?
Zet elk idee, document of trainingsmateriaal om in een boeiende video met een levensechte AI-presentator.
HeyGen maakt professionele videoproductie eenvoudig, snel en schaalbaar.
Log in op HeyGen, open een bestaande conceptversie, kies een kant-en-klaar sjabloon of begin een project vanaf het begin.
Kies uit meer dan 1100 avatars zoals de Zakelijk Casual Lily of maak je eigen aangepaste presentator met een enkele afbeelding of video.
Schrijf of plak uw tekst en gebruik HeyGen's AI-scriptassistent om uw boodschap te verfijnen. U kunt ook uw eigen audio uploaden of een van de meer dan 600 tekst-naar-spraakstemmen selecteren.
Maak uw door de presentator geleide video binnen enkele minuten, bekijk het resultaat en download of deel het onmiddellijk.
Krachtige functies die onze AI-presentator doen opvallen
Aanpasbare AI-presentatoren
Kies uit meer dan 1100 AI-presentatoren of ontwerp er een die je merk, bedrijfsleider of jezelf weerspiegelt. Voeg logo's, achtergronden, gebaren of outfits toe om elke presentatie merkeigen en authentiek te maken.
AI-presentatoren die meer dan 175 talen en dialecten spreken
Lokaliseer uw inhoud moeiteloos. Uw AI-presentatoren kunnen meer dan 100 talen en dialecten spreken met perfecte uitspraak en natuurlijke lipsynchronisatie.
Behoud de originele stem of kloon je eigen stem voor meertalige video's die echt en consistent klinken.
AI-hulpmiddelen die de efficiëntie verhogen
Een AI-presentator is een virtuele presentator op het scherm die uw script als video presenteert. Met HeyGen kunt u professionele content met een presentator maken zonder camera's of opnames, waardoor het maken van video's sneller, consistenter en gemakkelijker te schalen is.
Log in bij HeyGen, kies je AI-presentator/avatar, voeg je script of stem toe, pas de branding aan en genereer binnen enkele minuten een professionele kwaliteitsvideo.
Ja. Veel teams gebruiken HeyGen AI Presenters voor onboarding, naleving en interne training. Video's met presentatoren zorgen voor consistente uitleg en zijn gemakkelijk bij te werken als processen of beleid veranderen
Ja. U kunt uw spraakopname uploaden of klonen met behulp van HeyGen's spraakklonentechnologie, waardoor uw AI-presentator natuurlijk kan spreken met uw toon en accent.
Ze zijn. Teams gebruiken HeyGen AI Presentatoren voor productdemonstraties, aankondigingen en educatieve verkoopinhoud. Wanneer gecombineerd met het Gepersonaliseerde Video Platform, kunt u de boodschap aanpassen voor verschillende doelgroepen.
Ja. HeyGen biedt verschillende presentatoren en stijlen aan die bij uw merk passen. Voor meer controle over de stemtoon en levering, gebruiken sommige teams de AI Voice Generator samen met presentatievideo's.
De meeste video's kunnen binnen enkele minuten gemaakt worden. Zodra je script klaar is, genereert HeyGen snel de presentatievideo, en updates vereisen alleen tekstbewerking.
Nee. Je kunt volledig online professionele AI-presentatorvideo's maken. Geen camera's, microfoons, studio's of bewerkingstools nodig; alleen je script en verbeelding.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.