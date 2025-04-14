Zet een eenvoudige tekstprompt in enkele minuten om in filmische b‑roll. De AI b‑rollgenerator maakt kant-en-klare beelden die je zo kunt monteren, zonder camera’s, zonder stockkosten en zonder bewerkingssoftware – perfect voor advertenties, explainervideo’s en social content.
Functies van de AI B-Roll Generator
Genereer B-rollmateriaal vanuit een prompt
Typ een scène en de AI genereert binnen enkele minuten kant-en-klare b-rollbeelden, zonder stockbibliotheek of filmcrew. De nieuwste tekst-naar-video-modellen in HeyGen, waaronder Sora, Veo en Kling, zetten je prompt om in hoogwaardige, cinematische cutaways, productshots en bewegende achtergronden.
Maak van een foto hoogwaardige B-rolls
Upload een stilstaand beeld of maak een foto, en de image-to-video-engine voegt pans, zooms en camerabewegingen toe om vloeiende b-rolls te creëren. Bepaal de kadrering van je video met een korte prompt, zodat één enkele brand-asset verandert in een gepolijste scène, zonder dat je hoeft te filmen.
Automatisch takes bewerken in de AI‑videobewerker
Speech Cleanup bewerkt je a-roll-opnames automatisch door stopwoorden, pauzes, valse starts en retakes te verwijderen, en verzorgt daarna de videomontage door de beste clips aan elkaar te zetten. Onzichtbare overgangen vullen elke leegte in de AI‑video-editor op, zodat het beeld eruitziet alsof alles in één keer perfect is opgenomen.
Stem B-roll en kleuren af op je merk
Vervang generieke stockbeelden door je eigen merkassets om je huisstijl te versterken en elke scène naar een hoger niveau te tillen. Pas het tempo aan, verfijn overgangen en gebruik professionele kleurcorrectie zodat dynamische visuals je boodschap krachtig overbrengen. Combineer de gegenereerde beelden met een AI-sprekend hoofd om het verhaal te verankeren.
Alles-in-één platform, van script naar video
Ga verder dan losse clips en maak een complete video op één alles-in-één platform. Plak een briefing in de script-naar-video-workflow en Video Agent schrijft het script, bouwt de storyboard, genereert passende b-roll en voegt dynamische voice-over- en ondertiteltracks toe voor een publiceerklaar resultaat.
Opnames met een bureau kosten een fortuin en duren weken. Marketeers genereren opvallende cutaways en bewegende scènes vanuit een script om tijd te besparen en kopers te betrekken, en voegen ze vervolgens in marketingvideo’s in die binnen enkele minuten klaar zijn voor elk kanaal.
Elke dag nieuwe clips filmen is traag en inconsistent. Verander snelle ideeën in filmische b‑rolls en hooks die je bereik vergroten, en publiceer vervolgens virale TikToks, Reels en Shorts met een TikTok‑videoworkflow die volledig is gericht op engagement.
Het opnemen van een professionele demo kost tijd, apparatuur en montage. Beschrijf de functie en genereer relevante b‑roll en close-ups die een productdemovideo aanvullen met vloeiende overgangen, zodat deze eruitziet alsof hij in de studio is gemaakt en klaar is om te publiceren.
Abstracte ideeën zijn lastig over te brengen met alleen pratende hoofden. Voeg geanimeerde concepten en ondersteunende beelden toe, zodat een AI-video-uitleg complexe onderwerpen helder maakt en droge scripts verandert in duidelijke, prettig kijkbare verhalen.
Elke update opnieuw trainingsmateriaal opnemen is kostbaar. Genereer lifestylescènes die elke stap van een trainingsvideo duidelijk maken en illustreren, pas vervolgens het script aan en genereer opnieuw, zodat de contentproductie gewoon kan doorgaan wanneer het materiaal verandert.
Stop met het telkens opnieuw zoeken naar nieuw beeldmateriaal voor elke aflevering, podcast of repurposing-project. Genereer onbeperkt b‑rolls op aanvraag om een YouTube-videogenerator-workflow te voeden, zodat makers een consistente uitstraling behouden over honderden afleveringen.
Hoe de AI-b-rollgenerator werkt
Maak cinematische b-roll in vier stappen, van een geschreven prompt tot gepolijste, direct te monteren beelden.
Kies een formaat, beeldverhouding en visuele stijl en bepaal vervolgens de sfeer en scène-instructies.
Beschrijf de scène die je wilt of voeg een referentieafbeelding toe, en het systeem plant de opname.
De AI maakt binnen enkele minuten cinematische b‑roll met vloeiende bewegingen, zonder dat je een stockbibliotheek of opnames nodig hebt.
Pas tempo, overgangen en kleuren aan en exporteer vervolgens in elk formaat voor advertenties, social media of YouTube.
Een AI b-rollgenerator zet een tekstprompt of referentieafbeelding om in direct bruikbaar beeldmateriaal. Deze AI-tool leest je script, bepaalt welke scènes je nodig hebt en genereert cinematische cutaways, productshots en bewegende achtergronden voor een faceless video of elk ander project.
Ja. De beelden zijn afkomstig van toonaangevende modellen die beschikbaar zijn in HeyGen, zoals Sora, Veo, Kling en Seedance, met vloeiende bewegingen, realistische belichting en diepte. Verfijn tempo, overgangen en kleurcorrectie in de AI-videogenerator zodat elke scène een professioneel resultaat oplevert.
Nee. In plaats van dat je zelf stocksites zoals Pexels moet afspeuren, bepaalt de generator slim welke scènes jouw script nodig heeft en maakt hij direct nieuwe b-rollbeelden op aanvraag. Je bouwt bovendien een mediatheek op met gegenereerde clips die je opnieuw kunt gebruiken in verschillende projecten.
Ja. Upload je eigen video’s en afbeeldingen en het systeem voegt natuurlijke beweging, pans en camerabewegingen toe. Het is de snelste manier om bestaande assets om te zetten in beeldmateriaal voor een productvideo, zonder opnieuw te hoeven filmen of een stockabonnement nodig te hebben.
Ja. Upload je video en met de AI-aangedreven editor kun je b‑roll‑beelden toevoegen op de plekken waar ze je boodschap versterken. Door relevante cutaways toe te voegen, verbeter je je video’s en ziet je content er professioneel uit, zonder urenlang handmatig te hoeven monteren.
Ja. De ondertitelgenerator voegt met één klik ondertitels en captions toe en synchroniseert ze vervolgens met je voice-over. Download een deelbare videobestand in elke beeldverhouding, met het ondertitelspoor ingebrand of als aparte track.
Ja. Beelden die je genereert met een betaald abonnement komen met volledige commerciële rechten voor advertenties, productlanceringen en klantprojecten. Voeg clips toe aan een AI-admaker-flow of aan elk ander type deliverable. Gratis exports bevatten een watermerk; betaalde abonnementen verwijderen dit en geven je volledige commerciële gebruiksrechten.
Je kunt in de App-bibliotheek voorafgaand aan je hoofdedit in batches omgevingsclips, product-close-ups en bewegende achtergronden maken. Betaalde abonnementen ontgrendelen onbeperkte generaties, zodat je een volledige bibliotheek met cutaways kunt opbouwen voor een campagne of kanaal zonder kosten per clip.
Stockbibliotheken bieden generieke clips die ook door andere merken worden gebruikt, en de licentiekosten lopen snel op. Met een b-rollgenerator maak je beelden die precies passen bij jouw scène en merk, zodat de visuals origineel aanvoelen. Combineer het met een videoscriptgenerator om alles op één plek te plannen en te produceren.
Ja. De scènegebaseerde interface sluit naadloos aan op een bestaande videobewerkingsworkflow, met API-integratie voor batchtaken. De gegenereerde b‑rolls sluiten aan bij de sfeer van je project, zodat cutaways direct in je tijdlijn passen zonder je creatieve flow te onderbreken.
Je kunt gratis beginnen zonder creditcard en direct beelden genereren om de workflow te testen; gratis exports bevatten wel een watermerk. Betaalde abonnementen vanaf $24 per maand verwijderen het watermerk en bieden hogere resolutie, langere video’s en volledige commerciële gebruiksrechten.
Ja. Koppel gegenereerde clips met een presentator, AI-stemgeneratie voor de voice-over, muziek en ondertiteling in hetzelfde project. Alles wordt samen gerenderd op één tijdlijn, en je kunt de uiteindelijke video in HD downloaden of direct delen op je kanalen.
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