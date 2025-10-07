AI-advertentiegenerator voor snelle, impactvolle videoadvertenties

Maak prestatiegerichte videoadvertenties met een AI-advertentiegenerator die is gebouwd voor snelheid en helderheid. Begin met een product, aanbod of script en genereer gepolijste videoadvertenties waarbij beelden, voice-over, ondertiteling en tempo automatisch worden geregeld. Geen opnames of complexe montage nodig.

-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

+
Video-advertenties voor sociale media

Video-advertenties voor sociale media

Korte aandachtsspannen vragen om duidelijke advertenties met AI. Zet aanbiedingen en ideeën om in bondige video-advertenties die het scrollen stoppen en snel de waarde van je boodschap overbrengen.

Productlanceringscampagnes

Productlanceringscampagnes

Een nieuw product lanceren vraagt om snelheid. Genereer meerdere advertentievideo’s op basis van dezelfde boodschap om een snelle uitrol over alle kanalen te ondersteunen en de doorklikratio te verbeteren.

Promotionele advertenties voor e-commerce

Promotionele advertenties voor e-commerce

Statische afbeeldingen presteren vaak minder goed. Videoadvertenties die zijn gemaakt met een AI-adgenerator laten de voordelen beter zien en zorgen voor meer betrokkenheid, waardoor het winnende advertenties worden.

Aankondigingen van SaaS-functies

Aankondigingen van SaaS-functies

Leg nieuwe functies duidelijk uit met korte advertentievideo’s die de waarde laten zien, zonder lange demo’s of uitgebreide productietrajecten.

Advertenties voor lokale en dienstverlenende bedrijven

Advertenties voor lokale en dienstverlenende bedrijven

Dienstomschrijvingen worden heldere videoboodschappen die vertrouwen opbouwen en binnen enkele seconden uw aanbod uitleggen.

A/B-testen van creatieve varianten

A/B-testen van creatieve varianten

Maak meerdere versies van dezelfde advertentie om hooks, boodschap en visuals te testen zonder alles vanaf nul opnieuw op te bouwen.

Waarom is HeyGen de beste AI-advertentiegenerator?

HeyGen verandert elk script binnen enkele minuten in een hoogwaardige videoadvertentie. Begin met een idee, een script of een paar bulletpoints, genereer vervolgens realistische pratende scènes en rond je advertentie af zonder een traditionele productie­workflow.

Bliksemsnelle generatie

Verander scripts in enkele minuten in professionele video’s. Het gaat veel sneller en is goedkoper dan filmen, opnieuw opnemen of werken met ingewikkelde montagetijdlijnen.

Geen leercurve

Maak video’s van professionele kwaliteit met een workflow die eenvoudig en intuïtief is. Geen montage-ervaring nodig. Geen technische setup. Gewoon schrijven, genereren en verfijnen.

Alles-in-één creatieve editor

Van je eerste versie tot de uiteindelijke export: met HeyGen’s tekstgebaseerde editor verloopt het hele proces een stuk sneller en eenvoudiger. Pas zinnen aan, verfijn het tempo, herschrijf scènes en itereren gaat razendsnel, alsof je een document bewerkt in plaats van een tijdlijn.

Creatie op basis van prompts en producten

Begin met een korte beschrijving, script of productdetails om advertentiecontent te maken. De AI-advertentiegenerator zet je input om in complete videoadvertenties met scènestructuur, visuals en voice-over die aansluiten op je advertentiedoelen.

Glimlachende man tijdens een videogesprek met grafische overlays voor merklettertypen, kleuren en een bewerkbaar bericht: "Hey Maya! We hebben een speciale aanbieding speciaal voor jou!", uitgelicht door kleurrijke samenwerkingspictogrammen.

Script-first AI-videogenerator

Werk direct met tekst om hooks, voordelen en aanbiedingen te verfijnen. De AI-videogenerator past automatisch beelden, voice-over en ondertiteling aan, waardoor het testen en verbeteren van advertenties eenvoudig en snel wordt.

Een applicatie-interface waarop een persoon te zien is die een smartphone gebruikt met "Hey Mina!" aan de ene kant, en een "Genesis Product Launch"-presentatie met een productiviteitsscript aan de andere kant.

Platformklare formats en tempo

Genereer advertenties die zijn geoptimaliseerd qua formaat en lengte voor social feeds, pre-roll en andere plaatsingen. Automatische opmaak zorgt ervoor dat video’s per kanaal natuurlijk aanvoelen en prettig door te scrollen zijn.

Drie overlappende videogesprekschermen met diverse mensen.

Ondertitels en voice-overs die converteren

Automatisch gegenereerde ondertiteling en een natuurlijke stem verbeteren de duidelijkheid en toegankelijkheid van hoogwaardige advertenties met AI. Advertenties blijven effectief, zelfs wanneer ze zonder geluid worden bekeken, waardoor ze ideaal zijn voor platforms zoals Facebook en LinkedIn.

Glimlachende vrouw met een CC-pictogram en de tekst "AI-ondertiteling".

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gebruiksgemak en snelheid

Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou hun contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video platform op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om tijdens het proces hetzelfde niveau van creativiteit te hebben als ik heb bij visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Ontwerpers van leermiddelen
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week maakte. Opeens realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het opsturen en nooit meer voor de camera hoefde te staan."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik zo fijn vind aan HeyGen is dat ik geen nee meer hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Hoe het werkt

De AI-advertentiegenerator gebruiken

Maak AI-gegenereerde videoadvertenties in vier duidelijke stappen.

Stap 1

Voeg je advertentie-idee toe

Voer een korte beschrijving, script of productdetails in om hoog presterende advertenties te maken. Het systeem bereidt de inhoud voor op AI-gestuurde, advertentiegerichte videoproductie.

Stap 2

Vorm de boodschap

Bewerk hooks, voordelen en aanbiedingen direct in de tekst. De AI-tool past automatisch scènes en tempo aan, waardoor het maken van advertenties wordt geoptimaliseerd voor betere conversieresultaten.

Stap 3

Visuals en stem aanpassen

Kies de lay-out, ondertiteling, branding en vertelstijl. De timing en lipsynchronisatie worden door het platform geregeld.

Stap 4

Genereren en exporteren

Render de definitieve advertentievideo en exporteer deze voor advertentiecampagnes. Werk hem bij en genereer opnieuw wanneer je maar wilt om nieuwe invalshoeken te testen.

Een Apple iMac toont een datadashboard met grafieken en statistieken, met een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Wat is een AI-advertentiegenerator?

Een AI-advertentiegenerator maakt hoog presterende reclamevideo’s op basis van tekst, prompts of productgegevens. Hij produceert automatisch beeldmateriaal, voice-over, ondertiteling en tempo, zodat teams videoadvertenties kunnen lanceren zonder te hoeven filmen, montage­software te gebruiken of productie-expertise nodig te hebben.

Welke soorten advertenties kan ik ermee maken?

Je kunt korte socialmedia-advertenties, productpromoties, serviceadvertenties, feature-aankondigingen en campagnevarianten maken. De AI-advertentiegenerator is ontworpen voor korte, conversiegerichte videoadvertenties voor alle digitale kanalen.

Hoe snel kan ik advertentievideo’s maken?

De meeste advertentievideo’s worden binnen enkele minuten gegenereerd met behulp van AI-technologie. Omdat bewerkingen op tekstniveau plaatsvinden, gaat het bijwerken van de boodschap of het testen van nieuwe hooks in AI-gestuurde workflows aanzienlijk sneller dan in traditionele videobewerkingsworkflows.

Kan ik de branding en vormgeving aanpassen?

Ja, door gebruik te maken van de beste AI-tools kun je je advertenties verbeteren. Je kunt je merkkleuren, lay-outs en visuele stijlen toepassen om ervoor te zorgen dat elke advertentievideo aansluit bij je merkrichtlijnen, terwijl je de boodschap consistent houdt over al je campagnes heen.

Zijn de advertenties geoptimaliseerd voor verschillende platforms?

Ja. Video’s worden gegenereerd in platformklare formaten met de juiste timing, ondertiteling en beeldverhoudingen, zodat ze eenvoudig te publiceren zijn op sociale media en advertentieplatforms.

Kan ik meerdere versies van één advertentie maken?

Ja. Je kunt meerdere varianten genereren op basis van dezelfde input om hooks, visuals en invalshoeken voor je boodschap te testen, zonder je advertenties helemaal opnieuw te hoeven maken.

Heb ik ervaring met videobewerking nodig?

Nee. De workflow is bedoeld voor niet-redacteuren. Jij werkt met de tekst en instellingen, terwijl de AI de timing, visuals en productiedetails verzorgt.

In welk formaat worden advertentievideo’s geëxporteerd?

Advertentievideo’s worden geëxporteerd als standaard MP4-bestanden, waardoor ze eenvoudig zijn te uploaden naar advertentieplatforms, sociale netwerken en interne campagnetools.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

