Maak prestatiegerichte videoadvertenties met een AI-advertentiegenerator die is gebouwd voor snelheid en helderheid. Begin met een product, aanbod of script en genereer gepolijste videoadvertenties waarbij beelden, voice-over, ondertiteling en tempo automatisch worden geregeld. Geen opnames of complexe montage nodig.
Korte aandachtsspannen vragen om duidelijke advertenties met AI. Zet aanbiedingen en ideeën om in bondige video-advertenties die het scrollen stoppen en snel de waarde van je boodschap overbrengen.
Een nieuw product lanceren vraagt om snelheid. Genereer meerdere advertentievideo’s op basis van dezelfde boodschap om een snelle uitrol over alle kanalen te ondersteunen en de doorklikratio te verbeteren.
Statische afbeeldingen presteren vaak minder goed. Videoadvertenties die zijn gemaakt met een AI-adgenerator laten de voordelen beter zien en zorgen voor meer betrokkenheid, waardoor het winnende advertenties worden.
Leg nieuwe functies duidelijk uit met korte advertentievideo’s die de waarde laten zien, zonder lange demo’s of uitgebreide productietrajecten.
Dienstomschrijvingen worden heldere videoboodschappen die vertrouwen opbouwen en binnen enkele seconden uw aanbod uitleggen.
Maak meerdere versies van dezelfde advertentie om hooks, boodschap en visuals te testen zonder alles vanaf nul opnieuw op te bouwen.
Waarom is HeyGen de beste AI-advertentiegenerator?
HeyGen verandert elk script binnen enkele minuten in een hoogwaardige videoadvertentie. Begin met een idee, een script of een paar bulletpoints, genereer vervolgens realistische pratende scènes en rond je advertentie af zonder een traditionele productieworkflow.
Verander scripts in enkele minuten in professionele video’s. Het gaat veel sneller en is goedkoper dan filmen, opnieuw opnemen of werken met ingewikkelde montagetijdlijnen.
Maak video’s van professionele kwaliteit met een workflow die eenvoudig en intuïtief is. Geen montage-ervaring nodig. Geen technische setup. Gewoon schrijven, genereren en verfijnen.
Van je eerste versie tot de uiteindelijke export: met HeyGen’s tekstgebaseerde editor verloopt het hele proces een stuk sneller en eenvoudiger. Pas zinnen aan, verfijn het tempo, herschrijf scènes en itereren gaat razendsnel, alsof je een document bewerkt in plaats van een tijdlijn.
Creatie op basis van prompts en producten
Begin met een korte beschrijving, script of productdetails om advertentiecontent te maken. De AI-advertentiegenerator zet je input om in complete videoadvertenties met scènestructuur, visuals en voice-over die aansluiten op je advertentiedoelen.
Script-first AI-videogenerator
Werk direct met tekst om hooks, voordelen en aanbiedingen te verfijnen. De AI-videogenerator past automatisch beelden, voice-over en ondertiteling aan, waardoor het testen en verbeteren van advertenties eenvoudig en snel wordt.
Platformklare formats en tempo
Genereer advertenties die zijn geoptimaliseerd qua formaat en lengte voor social feeds, pre-roll en andere plaatsingen. Automatische opmaak zorgt ervoor dat video’s per kanaal natuurlijk aanvoelen en prettig door te scrollen zijn.
Ondertitels en voice-overs die converteren
Automatisch gegenereerde ondertiteling en een natuurlijke stem verbeteren de duidelijkheid en toegankelijkheid van hoogwaardige advertenties met AI. Advertenties blijven effectief, zelfs wanneer ze zonder geluid worden bekeken, waardoor ze ideaal zijn voor platforms zoals Facebook en LinkedIn.
De AI-advertentiegenerator gebruiken
Maak AI-gegenereerde videoadvertenties in vier duidelijke stappen.
Voer een korte beschrijving, script of productdetails in om hoog presterende advertenties te maken. Het systeem bereidt de inhoud voor op AI-gestuurde, advertentiegerichte videoproductie.
Bewerk hooks, voordelen en aanbiedingen direct in de tekst. De AI-tool past automatisch scènes en tempo aan, waardoor het maken van advertenties wordt geoptimaliseerd voor betere conversieresultaten.
Kies de lay-out, ondertiteling, branding en vertelstijl. De timing en lipsynchronisatie worden door het platform geregeld.
Render de definitieve advertentievideo en exporteer deze voor advertentiecampagnes. Werk hem bij en genereer opnieuw wanneer je maar wilt om nieuwe invalshoeken te testen.
Een AI-advertentiegenerator maakt hoog presterende reclamevideo’s op basis van tekst, prompts of productgegevens. Hij produceert automatisch beeldmateriaal, voice-over, ondertiteling en tempo, zodat teams videoadvertenties kunnen lanceren zonder te hoeven filmen, montagesoftware te gebruiken of productie-expertise nodig te hebben.
Je kunt korte socialmedia-advertenties, productpromoties, serviceadvertenties, feature-aankondigingen en campagnevarianten maken. De AI-advertentiegenerator is ontworpen voor korte, conversiegerichte videoadvertenties voor alle digitale kanalen.
De meeste advertentievideo’s worden binnen enkele minuten gegenereerd met behulp van AI-technologie. Omdat bewerkingen op tekstniveau plaatsvinden, gaat het bijwerken van de boodschap of het testen van nieuwe hooks in AI-gestuurde workflows aanzienlijk sneller dan in traditionele videobewerkingsworkflows.
Ja, door gebruik te maken van de beste AI-tools kun je je advertenties verbeteren. Je kunt je merkkleuren, lay-outs en visuele stijlen toepassen om ervoor te zorgen dat elke advertentievideo aansluit bij je merkrichtlijnen, terwijl je de boodschap consistent houdt over al je campagnes heen.
Ja. Video’s worden gegenereerd in platformklare formaten met de juiste timing, ondertiteling en beeldverhoudingen, zodat ze eenvoudig te publiceren zijn op sociale media en advertentieplatforms.
Ja. Je kunt meerdere varianten genereren op basis van dezelfde input om hooks, visuals en invalshoeken voor je boodschap te testen, zonder je advertenties helemaal opnieuw te hoeven maken.
Nee. De workflow is bedoeld voor niet-redacteuren. Jij werkt met de tekst en instellingen, terwijl de AI de timing, visuals en productiedetails verzorgt.
Advertentievideo’s worden geëxporteerd als standaard MP4-bestanden, waardoor ze eenvoudig zijn te uploaden naar advertentieplatforms, sociale netwerken en interne campagnetools.
