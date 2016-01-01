Laat je video's opvallen met HeyGen's AI-gestuurde stickerhulpmiddel, de gemakkelijkste manier om kleur, emotie en persoonlijkheid aan je inhoud toe te voegen. Of het nu gaat om marketing, tutorials of sociale media clips, stickers maken beelden direct dynamischer en boeiender.

Met HeyGen kun je in enkele seconden stickers toevoegen, verplaatsen en van grootte veranderen. Kies uit honderden geanimeerde emoji's, iconen en effecten om belangrijke momenten te benadrukken of emotie uit te drukken, zonder enige bewerkingsvaardigheden.

Aangedreven door AI precisie en AR-versterkte plaatsing, zorgt HeyGen ervoor dat elke sticker uw verhaal ondersteunt zonder afleiding. Het resultaat is professionele, in het oog springende video's die kijkers blijven boeien tot het einde.