Voeg stickers toe aan video

Breng je video's tot leven door emoji's, tekst en leuke geanimeerde stickers toe te voegen. HeyGen's gratis online stickerhulpmiddel laat je clips in enkele seconden personaliseren zonder downloads of bewerkingservaring. Benadruk reacties, uit emoties of voeg humor toe aan elke video direct vanuit je browser. Perfect voor sociale media, marketing en korte inhoud

Tool featured image
-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze AI-bewegingsgrafiek generator

HeyGen's AI Motion Graphics Generator zet elk script om in gepolijste geanimeerde visuals met automatisch scène-ontwerp en dynamische bewegingselementen. Het elimineert de noodzaak voor handmatige bewerking door het genereren van overgangen, lay-outs en animaties van studio-kwaliteit die passen bij het verhaal.

Sign in or register to access the full experience
Upload videostijl referentie
Step 1:Upload videostijl referentie
Typ uw opdracht
Step 2:Typ uw opdracht
Klik gegenereerde video
Step 3:Klik gegenereerde video
Voeg stickers toe aan video

Wil je een creatieve en opvallende touch aan je video's toevoegen?

Laat je video's opvallen met HeyGen's AI-gestuurde stickerhulpmiddel, de gemakkelijkste manier om kleur, emotie en persoonlijkheid aan je inhoud toe te voegen. Of het nu gaat om marketing, tutorials of sociale media clips, stickers maken beelden direct dynamischer en boeiender.

Met HeyGen kun je in enkele seconden stickers toevoegen, verplaatsen en van grootte veranderen. Kies uit honderden geanimeerde emoji's, iconen en effecten om belangrijke momenten te benadrukken of emotie uit te drukken, zonder enige bewerkingsvaardigheden.

Aangedreven door AI precisie en AR-versterkte plaatsing, zorgt HeyGen ervoor dat elke sticker uw verhaal ondersteunt zonder afleiding. Het resultaat is professionele, in het oog springende video's die kijkers blijven boeien tot het einde.

een advertentie voor heygen de toekomst van het vertellen van verhalen
Voeg stickers toe aan video

Beste praktijken voor het toevoegen van stickers aan video's

Om het meeste uit je video's met stickers te halen, volg deze bewezen tips:

• Kies de juiste stickers: Kies afbeeldingen die bij je thema en toon passen, zodat ze je verhaal ondersteunen in plaats van afleiden.
• Plaats ze doelbewust: Positioneer stickers waar ze belangrijke momenten benadrukken zonder belangrijke beelden te bedekken.
• Houd het evenwichtig: Gebruik stickers met mate om een ​​nette, professionele uitstraling te behouden.
• Ken je publiek: Selecteer stickers die passen bij de voorkeuren, humor en culturele context van je kijkers.
• Experimenteer en verfijn: Probeer verschillende animaties en timings om te ontdekken wat het beste werkt voor jouw stijl.

Deze praktijken helpen je om de consistentie van je merk te behouden terwijl je je video's fris, boeiend en expressief houdt.

een schermafbeelding van een website waarop staat dat er stickers op zitten
Voeg stickers toe aan video

Interactie met kijkers verbeteren door middel van video's met stickers

Stickers dienen niet alleen ter decoratie, ze verhogen ook de betrokkenheid, retentie en emotionele impact. De juiste stickers voegen beweging toe, leiden de blik van de kijker en zorgen ervoor dat ze langer blijven kijken.

Visuele elementen zoals emoji's en bewegende grafieken zijn bewezen effectief om herinnering en betrokkenheid op TikTok, Instagram Reels en YouTube Shorts te verhogen. Stickers helpen je:

Belicht de belangrijkste boodschappen of productkenmerken

Versterk emotie (humor, opwinding, verrassing)

Zorg dat de inhoud modern, authentiek en herkenbaar aanvoelt

HeyGen's AI-gedreven stickerhulpmiddel maakt het makkelijk voor makers, opvoeders en merken om elke video om te zetten in een interactief, gedenkwaardig verhaal.

U kunt ook onze AI Talking Head Generator gebruiken om realistische digitale avatars toe te voegen die uw boodschap direct uitspreken.

een vrouw zit voor een grafiek waarop staat "meer boeiend meer boeiend meer boeiend"
Hoe werkt het?

Voeg stickers toe aan je video in 4 eenvoudige stappen

Maak je video's dynamischer en visueel aantrekkelijker met aangepaste stickers. Je kunt je video's snel en eenvoudig verbeteren met HeyGen's gratis online tool.

Stap 1

Voer uw script in of upload uw video

Upload uw video of plak uw geschreven inhoud, zoals een blogpost of script, in de editor. Ondersteunde formaten zijn onder andere MP4, MOV en AVI.

Stap 2

Kies een AI-avatar & stem

Kies uit meer dan 300 AI-avatars en stemmen die bij jouw stijl en boodschap passen. Geen opnames of studio-opstelling nodig

Stap 3

Voeg stickers toe uit de mediabibliotheek van HeyGen

Verken de stickerbibliotheek van HeyGen met emoji's, iconen en animaties. Sleep stickers naar de gewenste plek om belangrijke punten te benadrukken of persoonlijkheid aan je video toe te voegen.

Stap 4

Genereer & Deel Uw Video

Laat HeyGen's AI binnen enkele minuten je video maken. Bekijk een voorvertoning, download en deel direct op TikTok, YouTube, Instagram en meer.

Voeg stickers toe aan video-FAQ's

Kan ik geanimeerde stickers aan mijn video toevoegen?

Ja. HeyGen biedt een verscheidenheid aan geanimeerde emoji's, iconen en effecten die je overal op je video kunt plaatsen. Deze bewegende stickers helpen je inhoud expressiever en visueel aantrekkelijker te maken.

Heb ik bewerkingservaring nodig om stickers toe te voegen?

Ervaring is niet vereist. Het gereedschap is ontworpen voor beginners en stelt je in staat om binnen enkele seconden stickers toe te voegen en aan te passen. Als je je clip eerst moet bijsnijden, kun je onze Online Video Trimmer gebruiken voor snelle bewerkingen.

Kan ik mijn eigen stickers of logo uploaden?

Ja. U kunt aangepaste PNG's, logo's of merkelementen uploaden en deze direct in uw video verwerken. Dit maakt het eenvoudig om een consistente stijl te behouden of uw merkidentiteit te benadrukken

Is het gratis te gebruiken?

Ja. Het toevoegen van stickers is volledig gratis, en je geëxporteerde video zal geen watermerk bevatten. Je kunt gepolijst, professioneel materiaal maken zonder te betalen voor geavanceerde bewerkingssoftware.

Werkt HeyGen op mobiele apparaten?

Ja. De tool werkt soepel op zowel desktop- als mobiele browsers, dus je kunt overal video's bewerken. Je hoeft geen app te downloaden of extra software te installeren.


Wordt de kwaliteit van mijn video beïnvloed nadat ik stickers heb toegevoegd?

Nee. Uw video wordt in hoge kwaliteit gerenderd en behoudt scherpe beelden, zelfs nadat stickers zijn toegevoegd. Als u de afmetingen van uw video moet aanpassen, kunt u onze Resize Video tool gebruiken.


Kan ik stickers combineren met andere AI-functies?

Ja. Je kunt je content verrijken door stickers te combineren met AI-avatars met behulp van de AI Talking Head Generator. Deze combinatie zorgt voor meer interactieve en gepersonaliseerde video's.


Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Begin met creëren met HeyGen

Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.

CTA background