Upload een video of plak een link en krijg binnen enkele minuten nauwkeurige, bewerkbare ondertiteling. HeyGen transcribeert audio, lijnt de timing uit en exporteert SRT of ingebrande ondertitels zodat je content toegankelijk is en geoptimaliseerd voor platformen zonder handmatige ondertiteling.
Korte video's met ondertiteling presteren beter op platforms waar geluid standaard uit staat, vooral wanneer je ondertitels aan een video toevoegt. HeyGen produceert goed leesbare ingebrande ondertitels en ondertitelanimaties die de zichtbaarheid en kijktijd voor Reels, Shorts en Stories verhogen.
Maak trainingsvideo's en bedrijfsupdates toegankelijk. Automatisch ondertitelde lessen en samenvattingen van vergaderingen helpen niet-moedertaalsprekers en collega's met gehoorproblemen om de inhoud te volgen en transcripties te doorzoeken op belangrijke punten.
Voeg doorzoekbare ondertitels toe aan productvideo's zodat kijkers snel de voordelen kunnen scannen. Exporteer SRT-bestanden voor webplayers en ingebrande versies voor sociale advertenties om het bereik en de duidelijkheid te maximaliseren.
Gesprekken in lange vorm vereisen ondertiteling die zich bewust is van wie er spreekt. HeyGen herkent sprekers, voorziet dialogen van tijdstempels en levert nette ondertitelingsporen die het bewerken en publiceren van hergebruikte clips versnellen.
Zorg voor naleving door gesloten ondertiteling en downloadbare transcripties toe te voegen. De ondertitelexport en brandingfuncties van HeyGen helpen u om toegankelijkheidsregels na te leven en bewijs van naleving te leveren voor audits.
Lokaliseer ondertitelingsporen voor nieuwe markten met behulp van de videovertaler en meertalige stemopties. HeyGen regenereert timing en ondertitels zodat gelokaliseerde video's natuurlijk aanvoelen en het tempo behouden blijft, waardoor je moeiteloos ondertitels aan een video kunt toevoegen.
Waarom HeyGen het beste hulpmiddel is om ondertiteling aan video toe te voegen
HeyGen combineert snelle transcriptie, timing van menselijke kwaliteit en eenvoudige stijlcontroles zodat teams en makers op grote schaal ondertitels aan video's kunnen toevoegen. Verbeter de retentie, verhoog de betrokkenheid en voldoe aan toegankelijkheidsnormen zonder complexe hulpmiddelen.
Genereer ondertiteling in minuten met interpunctie en sprekerdetectie. HeyGen corrigeert veelvoorkomende fouten en voorziet regels van tijdstempels zodat uw ondertitels overeenkomen met het natuurlijke spreekritme en leesbaar blijven.
Kies lettertypen, groottes, posities en animaties. Bewerk transcripties handmatig of accepteer voorgestelde correcties, exporteer vervolgens SRT, VTT of ingebrande versies geformatteerd voor sociale platforms en webplayers.
Produceer ondertitelde partijen en gelokaliseerde ondertitelingsporen met de videovertaaltool. Maak meertalige ondertitels en exporteer voor een wereldwijd publiek zonder opnieuw op te nemen of handmatig te vertalen.
Automatische ondertitelgeneratie met sprekerdetectie
HeyGen transcribeert automatisch gesproken audio en detecteert wanneer sprekers wisselen zodat ondertitels nauwkeurig blijven bij interviews, panels en opnames met meerdere stemmen. Het systeem past intelligente interpunctie toe en breekt zinnen voor leesbaarheid, waardoor schone ondertiteltracks ontstaan die je kunt bewerken of exporteren als SRT- en VTT-bestanden met behulp van een ondertitelgenerator. Dit bespaart uren in vergelijking met handmatige transcriptie en zorgt voor toegankelijkheid voor kijkers die afhankelijk zijn van ondertitels in online video's.
Nauwkeurige timing en frame-nauwkeurige uitlijning
Ondertitels zijn gesynchroniseerd met het audio op het niveau van lettergrepen en zinnen, zodat tekst natuurlijk overkomt met spraak. HeyGen's timingmotor past zich aan voor pauzes, overlappingen en muziek zodat ondertitels belangrijke shots niet verbergen, wat het een essentieel hulpmiddel maakt voor videobewerking. Export omvat tijdcodespecifieke bestanden klaar voor gesloten ondertiteling, sociale uploads en uitzendwerkstromen.
Stijlbeheer en platformvoorinstellingen
Pas merklettertypen, kleuren, veiligheidsmarges en geanimeerde ondertitelstijlen toe met één klik. HeyGen bevat voorinstellingen voor Facebook, Instagram, YouTube en TikTok zodat ondertitels leesbaar blijven over verschillende beeldverhoudingen. Of je nu ingebrande sociale ondertitels nodig hebt of zachte, schakelbare bestanden voor streaming spelers, stijlopties houden je video's in lijn met je merk en conform de platformconventies.
Batch-ondertiteling en lokalisatieprocessen
Verwerk tegelijkertijd veel video's door CSV-gegevens of mapuploads aan sjablonen te koppelen. HeyGen genereert vervolgens ondertiteling, gelokaliseerde ondertitelingsporen en exportpakketten voor elke taal. Gecombineerd met onze videovertaler, kunt u vertaalde voice-overs en gesynchroniseerde ondertitels maken om snel bereik te vergroten zonder nieuwe videomasters te creëren.
Hoe je op grote schaal ondertiteling aan video toevoegt met HeyGen
Voeg ondertiteling toe aan je video's in vier eenvoudige stappen.
Voeg uw videobestand toe of plak een openbare link. HeyGen ondersteunt gangbare formaten en cloud-imports zodat u direct kunt beginnen.
Selecteer de gesproken taal en start de transcriptie. HeyGen herkent sprekers, voegt interpunctie toe en lijnt tekst uit met audio voor nauwkeurige timing, wat het een effectief videobewerkingstool maakt om ondertitels te genereren.
Controleer het transcript, corrigeer eventuele regels en kies ondertitelstijlen of platformvoorinstellingen. Voeg ondertitelbranding toe of behoud zachte ondertitels voor schakelbare weergave.
Exporteer SRT-, VTT-bestanden of ingebrande MP4-bestanden die geoptimaliseerd zijn voor Feed, Stories of webplayers om de toegankelijkheid van uw videobijschriften te verbeteren. Gebruik batchexport om meertalige pakketten en direct te uploaden assets voor advertentiebeheerders te creëren.
Upload uw video of plak een link, selecteer de gesproken taal en start de automatische transcriptie. Bewerk de transcriptie indien nodig, kies opmaak- of exportopties en exporteer vervolgens SRT-, VTT-bestanden of video's met ingebrande ondertiteling klaar voor distributie.
HeyGen biedt automatische ondertiteling met hoge nauwkeurigheid, inclusief interpunctie en sprekerdetectie. De nauwkeurigheid is afhankelijk van de helderheid van de audio en achtergrondgeluiden. Je kunt transcripties handmatig bewerken om 100% correctheid te garanderen en de definitieve ondertitelingsbestanden exporteren met behulp van een ondertitelingsgenerator.
Exporteer zachte ondertitelbestanden zoals SRT en VTT voor spelers die ondertitels kunnen in- en uitschakelen, of exporteer MP4's met ingebrande ondertitels direct in de video voor een verbeterde kijkervaring. HeyGen verpakt ook taalvarianten voor bulkexport, waardoor je ondertitels in meerdere talen aan een video kunt toevoegen.
Ja. Kies lettertypen, groottes, kleuren, achtergrondvakken en veiligheidsmarges. HeyGen bevat voorinstellingen die geoptimaliseerd zijn voor sociale platforms zodat ondertitels leesbaar blijven op telefoons en desktops.
Ja. Gebruik de videovertaler om vertaalde scripts en ondertitelingsbestanden te genereren. HeyGen synchroniseert vertaalde ondertitels met tijdsaanpassingen zodat gelokaliseerde video's natuurlijk aanvoelen in elke taal.
Ja. Gebruik batchprocessen om mappen te verwerken of CSV-gegevens aan sjablonen te koppelen. HeyGen zal ondertitels, gelokaliseerde sporen en exportpakketten genereren voor alle video's in de taak.
Doorzoekbare transcripties en ingebrande ondertitels verbeteren de toegankelijkheid en verhogen de tijd die op de pagina wordt doorgebracht, wat de organische zichtbaarheid kan vergroten. SRT/VTT-bestanden helpen ook platforms om gesproken inhoud te indexeren voor betere vindbaarheid, waardoor de zichtbaarheid van videobijschriften wordt verhoogd.
HeyGen versleutelt uploads en bewaart gegenereerde bestanden veilig, zodat uw videobewerkingsprojecten veilig blijven. U behoudt het eigendom van uw inhoud en kunt het delen, bewaren en exporteren beheren volgens uw privacybehoeften.
