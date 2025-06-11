HeyGen transcribeert automatisch gesproken audio en detecteert wanneer sprekers wisselen zodat ondertitels nauwkeurig blijven bij interviews, panels en opnames met meerdere stemmen. Het systeem past intelligente interpunctie toe en breekt zinnen voor leesbaarheid, waardoor schone ondertiteltracks ontstaan die je kunt bewerken of exporteren als SRT- en VTT-bestanden met behulp van een ondertitelgenerator. Dit bespaart uren in vergelijking met handmatige transcriptie en zorgt voor toegankelijkheid voor kijkers die afhankelijk zijn van ondertitels in online video's.