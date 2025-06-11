Voeg op grote schaal ondertiteling toe aan video: Video-ondertitelingsgenerator

Upload een video of plak een link en krijg binnen enkele minuten nauwkeurige, bewerkbare ondertiteling. HeyGen transcribeert audio, lijnt de timing uit en exporteert SRT of ingebrande ondertitels zodat je content toegankelijk is en geoptimaliseerd voor platformen zonder handmatige ondertiteling.

Sociale clips en kortdurende inhoud

Sociale clips en kortdurende inhoud

Korte video's met ondertiteling presteren beter op platforms waar geluid standaard uit staat, vooral wanneer je ondertitels aan een video toevoegt. HeyGen produceert goed leesbare ingebrande ondertitels en ondertitelanimaties die de zichtbaarheid en kijktijd voor Reels, Shorts en Stories verhogen.

Training en interne communicatie

Training en interne communicatie

Maak trainingsvideo's en bedrijfsupdates toegankelijk. Automatisch ondertitelde lessen en samenvattingen van vergaderingen helpen niet-moedertaalsprekers en collega's met gehoorproblemen om de inhoud te volgen en transcripties te doorzoeken op belangrijke punten.

Marketing en productdemonstraties

Marketing en productdemonstraties

Voeg doorzoekbare ondertitels toe aan productvideo's zodat kijkers snel de voordelen kunnen scannen. Exporteer SRT-bestanden voor webplayers en ingebrande versies voor sociale advertenties om het bereik en de duidelijkheid te maximaliseren.

Interviews, podcasts en panels

Interviews, podcasts en panels

Gesprekken in lange vorm vereisen ondertiteling die zich bewust is van wie er spreekt. HeyGen herkent sprekers, voorziet dialogen van tijdstempels en levert nette ondertitelingsporen die het bewerken en publiceren van hergebruikte clips versnellen.

e-Learning en naleving

e-Learning en naleving

Zorg voor naleving door gesloten ondertiteling en downloadbare transcripties toe te voegen. De ondertitelexport en brandingfuncties van HeyGen helpen u om toegankelijkheidsregels na te leven en bewijs van naleving te leveren voor audits.

Wereldwijde distributie en lokalisatie

Wereldwijde distributie en lokalisatie

Lokaliseer ondertitelingsporen voor nieuwe markten met behulp van de videovertaler en meertalige stemopties. HeyGen regenereert timing en ondertitels zodat gelokaliseerde video's natuurlijk aanvoelen en het tempo behouden blijft, waardoor je moeiteloos ondertitels aan een video kunt toevoegen.

Waarom HeyGen het beste hulpmiddel is om ondertiteling aan video toe te voegen

HeyGen combineert snelle transcriptie, timing van menselijke kwaliteit en eenvoudige stijlcontroles zodat teams en makers op grote schaal ondertitels aan video's kunnen toevoegen. Verbeter de retentie, verhoog de betrokkenheid en voldoe aan toegankelijkheidsnormen zonder complexe hulpmiddelen.

Snelle, nauwkeurige transcriptie

Genereer ondertiteling in minuten met interpunctie en sprekerdetectie. HeyGen corrigeert veelvoorkomende fouten en voorziet regels van tijdstempels zodat uw ondertitels overeenkomen met het natuurlijke spreekritme en leesbaar blijven.

Volledig bewerkbare en stijlbare ondertitels

Kies lettertypen, groottes, posities en animaties. Bewerk transcripties handmatig of accepteer voorgestelde correcties, exporteer vervolgens SRT, VTT of ingebrande versies geformatteerd voor sociale platforms en webplayers.

Schaal en lokaliseer moeiteloos

Produceer ondertitelde partijen en gelokaliseerde ondertitelingsporen met de videovertaaltool. Maak meertalige ondertitels en exporteer voor een wereldwijd publiek zonder opnieuw op te nemen of handmatig te vertalen.

Automatische ondertitelgeneratie met sprekerdetectie

HeyGen transcribeert automatisch gesproken audio en detecteert wanneer sprekers wisselen zodat ondertitels nauwkeurig blijven bij interviews, panels en opnames met meerdere stemmen. Het systeem past intelligente interpunctie toe en breekt zinnen voor leesbaarheid, waardoor schone ondertiteltracks ontstaan die je kunt bewerken of exporteren als SRT- en VTT-bestanden met behulp van een ondertitelgenerator. Dit bespaart uren in vergelijking met handmatige transcriptie en zorgt voor toegankelijkheid voor kijkers die afhankelijk zijn van ondertitels in online video's.

Een lachende vrouw met lang donker haar in een paarse blazer, met een 'CC'-icoon linksboven en de tekst 'AI Captions' rechtsonder.

Nauwkeurige timing en frame-nauwkeurige uitlijning

Ondertitels zijn gesynchroniseerd met het audio op het niveau van lettergrepen en zinnen, zodat tekst natuurlijk overkomt met spraak. HeyGen's timingmotor past zich aan voor pauzes, overlappingen en muziek zodat ondertitels belangrijke shots niet verbergen, wat het een essentieel hulpmiddel maakt voor videobewerking. Export omvat tijdcodespecifieke bestanden klaar voor gesloten ondertiteling, sociale uploads en uitzendwerkstromen.

Twee portretfoto's van een Aziatische vrouw, een tekstprompt "Maak een werknemerstraining video...", en taalselectieknoppen waarbij Engels is uitgelicht door een cursor.

Stijlbeheer en platformvoorinstellingen

Pas merklettertypen, kleuren, veiligheidsmarges en geanimeerde ondertitelstijlen toe met één klik. HeyGen bevat voorinstellingen voor Facebook, Instagram, YouTube en TikTok zodat ondertitels leesbaar blijven over verschillende beeldverhoudingen. Of je nu ingebrande sociale ondertitels nodig hebt of zachte, schakelbare bestanden voor streaming spelers, stijlopties houden je video's in lijn met je merk en conform de platformconventies.

Een lachende oudere man met een tablet en een lachende jonge vrouw die zwaait, in aparte omlijste panelen tegen een levendige blauwe achtergrond.

Batch-ondertiteling en lokalisatieprocessen

Verwerk tegelijkertijd veel video's door CSV-gegevens of mapuploads aan sjablonen te koppelen. HeyGen genereert vervolgens ondertiteling, gelokaliseerde ondertitelingsporen en exportpakketten voor elke taal. Gecombineerd met onze videovertaler, kunt u vertaalde voice-overs en gesynchroniseerde ondertitels maken om snel bereik te vergroten zonder nieuwe videomasters te creëren.

Video-interface met een virtuele presentator, de Arc de Triomphe en een banner met 'Ondertiteling: Genereert automatisch ondertitels'.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling beseften we dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
Hoe het werkt

Hoe je op grote schaal ondertiteling aan video toevoegt met HeyGen

Voeg ondertiteling toe aan je video's in vier eenvoudige stappen.

Stap 1

Upload of plak een URL

Voeg uw videobestand toe of plak een openbare link. HeyGen ondersteunt gangbare formaten en cloud-imports zodat u direct kunt beginnen.

Stap 2

Automatisch ondertitels genereren

Selecteer de gesproken taal en start de transcriptie. HeyGen herkent sprekers, voegt interpunctie toe en lijnt tekst uit met audio voor nauwkeurige timing, wat het een effectief videobewerkingstool maakt om ondertitels te genereren.

Stap 3

Bewerk en stijl ondertitels

Controleer het transcript, corrigeer eventuele regels en kies ondertitelstijlen of platformvoorinstellingen. Voeg ondertitelbranding toe of behoud zachte ondertitels voor schakelbare weergave.

Stap 4

Exporteren en implementeren

Exporteer SRT-, VTT-bestanden of ingebrande MP4-bestanden die geoptimaliseerd zijn voor Feed, Stories of webplayers om de toegankelijkheid van uw videobijschriften te verbeteren. Gebruik batchexport om meertalige pakketten en direct te uploaden assets voor advertentiebeheerders te creëren.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Hoe voeg ik ondertitels toe aan een video met HeyGen?

Upload uw video of plak een link, selecteer de gesproken taal en start de automatische transcriptie. Bewerk de transcriptie indien nodig, kies opmaak- of exportopties en exporteer vervolgens SRT-, VTT-bestanden of video's met ingebrande ondertiteling klaar voor distributie.

Zijn de automatisch gegenereerde ondertitelingen nauwkeurig?

HeyGen biedt automatische ondertiteling met hoge nauwkeurigheid, inclusief interpunctie en sprekerdetectie. De nauwkeurigheid is afhankelijk van de helderheid van de audio en achtergrondgeluiden. Je kunt transcripties handmatig bewerken om 100% correctheid te garanderen en de definitieve ondertitelingsbestanden exporteren met behulp van een ondertitelingsgenerator.

Welke ondertitelingsformaten kan ik exporteren?

Exporteer zachte ondertitelbestanden zoals SRT en VTT voor spelers die ondertitels kunnen in- en uitschakelen, of exporteer MP4's met ingebrande ondertitels direct in de video voor een verbeterde kijkervaring. HeyGen verpakt ook taalvarianten voor bulkexport, waardoor je ondertitels in meerdere talen aan een video kunt toevoegen.

Kan ik ondertitels vormgeven zodat ze bij mijn merk passen?

Ja. Kies lettertypen, groottes, kleuren, achtergrondvakken en veiligheidsmarges. HeyGen bevat voorinstellingen die geoptimaliseerd zijn voor sociale platforms zodat ondertitels leesbaar blijven op telefoons en desktops.

Ondersteunt HeyGen meerdere talen en lokalisatie?

Ja. Gebruik de videovertaler om vertaalde scripts en ondertitelingsbestanden te genereren. HeyGen synchroniseert vertaalde ondertitels met tijdsaanpassingen zodat gelokaliseerde video's natuurlijk aanvoelen in elke taal.

Kan ik meerdere video's tegelijk van ondertiteling voorzien?

Ja. Gebruik batchprocessen om mappen te verwerken of CSV-gegevens aan sjablonen te koppelen. HeyGen zal ondertitels, gelokaliseerde sporen en exportpakketten genereren voor alle video's in de taak.

Hoe beïnvloeden ondertitels SEO en vindbaarheid?

Doorzoekbare transcripties en ingebrande ondertitels verbeteren de toegankelijkheid en verhogen de tijd die op de pagina wordt doorgebracht, wat de organische zichtbaarheid kan vergroten. SRT/VTT-bestanden helpen ook platforms om gesproken inhoud te indexeren voor betere vindbaarheid, waardoor de zichtbaarheid van videobijschriften wordt verhoogd.

Zijn mijn uploads en ondertiteling privé en veilig?

HeyGen versleutelt uploads en bewaart gegenereerde bestanden veilig, zodat uw videobewerkingsprojecten veilig blijven. U behoudt het eigendom van uw inhoud en kunt het delen, bewaren en exporteren beheren volgens uw privacybehoeften.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

