혜택

터키어에서 영어로 즉시 번역하세요

기존의 영상 번역은 여러 공급업체가 관여하고 처리 시간이 오래 걸리는 경우가 많습니다. 이 AI 기반 워크플로는 전체 과정을 몇 분 만에 끝낼 수 있도록 단축합니다.

번역가, 성우, 편집자를 따로 조율할 필요 없이 터키어 영상을 자동으로 영어로 번역할 수 있습니다. 모든 작업이 한곳에서 처리되어, 일관되게 게시하고 콘텐츠 제작을 손쉽게 확장할 수 있습니다.

유럽권 콘텐츠도 함께 번역하는 팀은 프랑스어 영상의 영어 번역과(와) 함께 활용해 통합된 다국어 전략을 유지하는 경우가 많습니다.