동영상을 번역하세요

폴란드어에서 영어로

크리에이터, 교육자, 기업을 위해 설계된 AI 기반 동영상 번역 플랫폼으로 폴란드어 동영상을 자연스럽고 명확한 영어로 번역하세요. 폴란드어 동영상을 업로드하고, 정확한 영어 자막이나 보이스오버를 생성한 뒤, 스튜디오나 수동 편집, 복잡한 기술 없이도 몇 분 안에 완성도 높은 결과물을 내보낼 수 있습니다.

폴란드어 YouTube 동영상이든, 온라인 강의든, 비즈니스 프레젠테이션이든, 이 솔루션은 명확성, 톤, 맥락을 유지하면서 영어권 시청자에게 효율적으로 다가갈 수 있도록 도와줍니다.



