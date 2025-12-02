동영상을

프랑스어 에서 영어로 번역하세요

HeyGen AI로 프랑스어 동영상을 자연스럽고 명확한 영어로 번역하세요. 동영상을 업로드하면 시스템이 프랑스어 음성을 인식해 영어 자막으로 만들거나, 어디서나 활용할 수 있는 번역된 영어 영상으로 변환해 줍니다.

이는 YouTube 동영상, 온라인 강의, 마케팅 클립, 인터뷰, 사내 교육 콘텐츠 등에 유용합니다. 모든 기능은 별도의 소프트웨어 설치나 복잡한 설정 없이 브라우저에서 바로 작동합니다.