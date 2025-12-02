동영상을 번역하세요

이탈리아어에서 영어로

HeyGen의 AI 기반 영상 번역을 사용해 영어 영상을 자연스럽고 명확한 이탈리아어로 변환하세요. 영상을 업로드하면 시스템이 음성으로 된 영어를 자동으로 감지하고, 정확한 이탈리아어 자막이나 바로 게시할 수 있는 완전 번역된 이탈리아어 버전으로 변환해 줍니다.

이 기능은 YouTube 동영상, 온라인 강의, 제품 데모, 인터뷰, 마케팅 클립, 사내 교육 콘텐츠 등에 모두 잘 활용할 수 있습니다. 별도의 소프트웨어 설치 없이, 모든 작업이 브라우저에서 바로 실행됩니다.