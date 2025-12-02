동영상을 번역하세요
이탈리아어에서 영어로
HeyGen의 AI 기반 영상 번역을 사용해 영어 영상을 자연스럽고 명확한 이탈리아어로 변환하세요. 영상을 업로드하면 시스템이 음성으로 된 영어를 자동으로 감지하고, 정확한 이탈리아어 자막이나 바로 게시할 수 있는 완전 번역된 이탈리아어 버전으로 변환해 줍니다.
이 기능은 YouTube 동영상, 온라인 강의, 제품 데모, 인터뷰, 마케팅 클립, 사내 교육 콘텐츠 등에 모두 잘 활용할 수 있습니다. 별도의 소프트웨어 설치 없이, 모든 작업이 브라우저에서 바로 실행됩니다.
- 신용카드 불필요
- 1,000개 이상의 아바타
- 언제든지 해지할 수 있습니다
HeyGen으로 영어에서 이탈리아어로 동영상 번역을 쉽게 하는 방법
이 플랫폼은 비디오를 위해 특별히 설계되었습니다. 영어 음성을 인식해 텍스트로 변환한 뒤, 그 텍스트를 의미, 톤, 맥락을 그대로 유지하면서 자연스러운 이탈리아어로 번역합니다. 원본 영어 오디오를 완전히 교체하고 싶다면, 전용 AI 더빙 솔루션을 통해 HeyGen의 AI 기반 음성 번역 기능을 사용할 수도 있습니다. 구어체 언어는 거의 단어 대 단어로 번역되지 않기 때문에, 이런 방식은 이탈리아어 결과물이 기계적이거나 직역처럼 들리지 않고 부드럽고 자연스럽게 느껴지도록 해 줍니다.
비디오 번역
자연스러운 립싱크로 초현실적인 번역을 위해 비디오를 업로드하세요
파일을 여기에 놓으세요파일을 업로드하거나 여기로 드래그 앤 드롭하세요
HeyGen AI 기반 영어-이탈리아어 비디오 번역
이 시스템은 음성 인식 기술을 사용해 영어 오디오를 텍스트로 변환합니다. 이렇게 변환된 텍스트는 동영상 콘텐츠에 특화되어 학습된 신경망 기계 번역 모델로 처리됩니다.
YouTube에 자주 콘텐츠를 게시한다면, 저희의 특화된 YouTube 동영상 번역기를 사용하는 것이 좋습니다. 이 도구는 자막 내보내기와 캡션 게시 작업을 간소화해 줍니다. 텍스트만 처리하는 도구와 달리, 이 워크플로는 자막 타이밍, 말하기 속도, 문맥 정확성을 모두 고려하여 이탈리아어 버전도 시청자가 따라가기 쉽게 유지해 줍니다.
더 넓은 시청자를 위해 영어 동영상을 번역하세요
크리에이터, 교육자, 마케팅 팀, 그리고 글로벌 기업들은 콘텐츠를 새로 제작하지 않고도 새로운 시장에 진출하기 위해 영어 동영상을 이탈리아어로 번역합니다.
이러한 방식은 다음과 같은 데 도움이 됩니다:
전 세계 이탈리아어 사용자를 대상으로 도달하세요
자막으로 접근성을 향상하세요
유럽 시장 전역으로 콘텐츠를 확장하세요
성과가 뛰어난 영어 동영상을 재활용하세요
여러 시장으로 확장하고 있다면, 다음과 같은 관련 언어 워크플로도 함께 살펴보는 것이 좋습니다. 영어에서 스페인어로의 동영상 번역:
영어 동영상을 온라인에서 이탈리아어로 번역하기
브라우저에서 바로 번역을 시작할 수 있습니다.
작동 방식은 다음과 같습니다.
영어 동영상 파일을 업로드하거나 지원되는 링크를 붙여넣으세요
소스 언어로 영어를 선택하세요
대상 언어로 이탈리아어를 선택하세요
번역을 시작하세요
시스템이 자동으로 녹취록을 생성하고 이를 이탈리아어로 번역한 뒤, 검토 및 내보내기를 위해 자막이나 스크립트를 준비합니다.
영어 영상을 이탈리아어 자막과 오디오로 변환
자막에만 국한되지 않습니다.
다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다:
화면에 표시되는 이탈리아어 자막
규정 준수를 위한 이탈리아어 자막
AI로 생성된 이탈리아어 보이스오버
AI 더빙 기술을 활용한 전체 더빙
이중 언어 워크플로를 위해 역방향 번역이 필요하다면, 이탈리아어를 영어로 변환할 때도 이 도구를 사용할 수 있습니다:
이러한 유연성을 통해 하나의 동영상을 여러 언어 시장에 효율적으로 현지화할 수 있습니다.
영어 동영상을 이탈리아어로 번역하는 4단계 방법
HeyGen AI를 사용해 이탈리아어 동영상을 영어로 번역하는 것은 매우 간단합니다.
동영상 업로드
MP4 또는 MOV와 같은 동영상 파일을 업로드하거나, 지원되는 동영상 링크를 가져오세요.
영어 대본 생성
음성 인식 기술은 구어체 영어를 자동으로 문자로 된 기록으로 변환합니다.
영어를 이탈리아어로 번역하기
해당 녹취록은 문장 구조와 의미를 유지하도록 학습된 문맥 기반 머신 러닝 모델을 사용해 이탈리아어로 번역됩니다.
검토 및 내보내기
결과를 미리 보고, 필요하다면 수정한 뒤, 최종 영상이나 자막 파일을 내보내세요.
HeyGen이 더 나은 점은 무엇인가요?
영향은 분명합니다. 기업들은 HeyGen의 비디오 번역기를 통해 실제 성과를 얻고 있습니다. 영상을 즉시 번역함으로써 비용과 시간을 모두 절약하고, 손쉽게 글로벌 영향력을 확대할 수 있습니다.
영상 번역 비용 절감
마켓을 즉시 현지화
주 단위나 월 단위가 아닌 영상당 기준으로
자주 묻는 질문
영어 동영상을 이탈리아어로 번역하려면 어떻게 해야 하나요?
영어 동영상을 업로드한 뒤, 원본 언어로 영어를, 대상 언어로 이탈리아어를 선택하고 번역을 시작하세요. 시스템이 음성을 자동으로 받아쓰고 이탈리아어로 번역한 다음, 내보내기 전에 자막이나 스크립트를 검토할 수 있도록 해줍니다.
영어 유튜브 영상을 이탈리아어로 번역할 수 있나요?
네. 이탈리아어 자막을 생성한 후에는 YouTube 스튜디오에 바로 업로드할 수 있습니다. 더 원활한 작업 흐름을 위해 YouTube Video Translator 도구를 사용할 수 있으며, 이 도구는 특히 YouTube 게시 및 자막 관리를 위해 최적화되어 있습니다.
자막 대신 AI 더빙을 사용할 수 있나요?
네. 영어 오디오를 이탈리아어 음성으로 교체하길 원하신다면, AI 더빙을 통해 완전히 현지화된 오디오 경험을 제공할 수 있습니다. 이 옵션은 음성 기반 전달이 참여도를 높여 주는 마케팅, 제품 데모, 교육용 영상에 특히 적합합니다.
이게 영상 번역에 구글 번역을 쓰는 것보다 더 좋은가요?
Google 번역은 짧은 텍스트 번역을 위해 설계되었습니다. 동영상 번역에는 음성 인식, 자막 타이밍 정렬, 그리고 문맥 기반 처리 과정이 필요합니다. 전문 동영상 번역 시스템은 전문 콘텐츠에 대해 더 정확하고 활용도 높은 결과를 제공합니다.
영어에서 이탈리아어로 하는 동영상 번역의 정확도는 어느 정도인가요?
정확도는 오디오의 선명도, 화자의 억양, 그리고 콘텐츠의 복잡도에 따라 달라집니다. 음성이 또렷하고 배경 소음이 적은 영상일수록 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 게시 전에 번역 내용을 검토하고 다듬어 일관성과 톤이 잘 맞도록 보장할 수 있습니다.
기업이 이걸 교육 및 마케팅 영상에 사용할 수 있나요?
네. 기업들은 온보딩 자료, 사내 교육, 제품 데모, 마케팅 캠페인, 고객 지원 영상 등에 영어에서 이탈리아어로의 영상 번역을 활용합니다. 번역 내용을 검토하고 수정할 수 있는 기능을 통해 시장 전반에서 브랜드 메시지가 일관되게 유지되도록 보장할 수 있습니다.
이 기능은 자막만 생성하나요, 아니면 보이스오버도 만들 수 있나요?
이 시스템은 자막 생성과 보이스오버에 사용할 수 있는 번역 스크립트 생성을 모두 지원합니다. 완전 자동 음성 교체를 원하신다면, AI 더빙을 통해 번역된 스크립트로부터 이탈리아어 오디오를 생성하는 통합 솔루션을 이용하실 수 있습니다.
이탈리아어 외에 다른 언어로도 번역할 수 있나요?
네. 동일한 워크플로우로 여러 언어 쌍을 지원합니다. 예를 들어, 다음과 같이 번역할 수 있습니다. 영어에서 독일어로, 영어에서 포르투갈어로, 또는 스페인어에서 영어로 비슷한 단계로 진행할 수 있습니다.
175개 이상의 언어로 동영상을 번역하세요
Avatar IV를 사용해 어떤 사진이든 초현실적인 음성과 움직임으로 생생하게 만들어 보세요.