아바타 개요
HeyGen에서 커스텀 아바타를 만드는 것은 당신의 개성, 브랜드, 혹은 캐릭터에 생동감을 불어넣는 가장 강력한 방법 중 하나입니다. HeyGen은 다양한 활용 목적과 원하는 창의적 제어 수준에 맞춰 설계된 여러 가지 아바타 제작 방식을 제공합니다.
HeyGen은 아바타를 생성하는 세 가지 주요 방법을 제공합니다:
- 하이퍼 리얼리스틱 아바타
이 옵션은 HeyGen이 제공하는 가장 현실감 있는 아바타입니다. 짧은 영상을 업로드하거나 직접 촬영하면 실제 얼굴 표정, 움직임, 목소리를 그대로 담을 수 있습니다. 그 결과 매우 사실적인 디지털 분신을 만들 수 있으며, 진정성이 중요한 임원 커뮤니케이션, 기업 교육, 고객 대상 메시지 등에 특히 적합한 옵션입니다.
- 포토 아바타
영상 녹화가 어려운 경우, 포토 아바타는 간편한 대안이 됩니다. 고화질 이미지 10–15장을 업로드하면 HeyGen의 AI가 자연스러운 동작, 정확한 립싱크, 그리고 사용자가 선택한 목소리를 갖춘 아바타를 생성합니다. 이 방식은 빠르고 안정적이며, 영상 촬영 없이도 디지털 트윈을 만드는 데 매우 적합합니다.
- 생성형 아바타
최대한의 창의적 자유를 위해 생성형 아바타는 텍스트 프롬프트만으로 전적으로 만들어집니다. HeyGen은 고유한 특징, 스타일, 음성을 갖춘 완전한 AI 기반 캐릭터를 설계합니다. 이 옵션은 가상의 인물, 스타일화된 브랜딩, 창의적인 스토리텔링에 이상적입니다.
아바타를 생성한 후에는 감정이 풍부한 동작과 역동적인 환경을 더해 주는 차세대 기능인 Avatar IV를 사용해 아바타를 더욱 향상시킬 수 있습니다.
Avatar IV는 스크립트의 감정과 맥락에 맞춰 얼굴 표정, 제스처, 배경을 조정합니다. 이를 통해 더 자연스러운 전달, 더 강한 감정적 일치, 그리고 어떤 아바타 유형으로 시작하든 몰입감 있는 스토리텔링을 구현할 수 있습니다.
실제 나를 닮은 아바타를 만들든, 완전히 새로운 페르소나를 디자인하든, HeyGen은 아바타를 진정으로 나만의 것으로 만들 수 있는 도구를 제공합니다.