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아바타 개요

HeyGen에서 커스텀 아바타를 만드는 것은 당신의 개성, 브랜드, 혹은 캐릭터에 생동감을 불어넣는 가장 강력한 방법 중 하나입니다. HeyGen은 다양한 활용 목적과 원하는 창의적 제어 수준에 맞춰 설계된 여러 가지 아바타 제작 방식을 제공합니다.

HeyGen은 아바타를 생성하는 세 가지 주요 방법을 제공합니다:

하이퍼 리얼리스틱 아바타

이 옵션은 HeyGen이 제공하는 가장 현실감 있는 아바타입니다. 짧은 영상을 업로드하거나 직접 촬영하면 실제 얼굴 표정, 움직임, 목소리를 그대로 담을 수 있습니다. 그 결과 매우 사실적인 디지털 분신을 만들 수 있으며, 진정성이 중요한 임원 커뮤니케이션, 기업 교육, 고객 대상 메시지 등에 특히 적합한 옵션입니다.

포토 아바타

영상 녹화가 어려운 경우, 포토 아바타는 간편한 대안이 됩니다. 고화질 이미지 10–15장을 업로드하면 HeyGen의 AI가 자연스러운 동작, 정확한 립싱크, 그리고 사용자가 선택한 목소리를 갖춘 아바타를 생성합니다. 이 방식은 빠르고 안정적이며, 영상 촬영 없이도 디지털 트윈을 만드는 데 매우 적합합니다.

생성형 아바타

최대한의 창의적 자유를 위해 생성형 아바타는 텍스트 프롬프트만으로 전적으로 만들어집니다. HeyGen은 고유한 특징, 스타일, 음성을 갖춘 완전한 AI 기반 캐릭터를 설계합니다. 이 옵션은 가상의 인물, 스타일화된 브랜딩, 창의적인 스토리텔링에 이상적입니다.

아바타를 생성한 후에는 감정이 풍부한 동작과 역동적인 환경을 더해 주는 차세대 기능인 Avatar IV를 사용해 아바타를 더욱 향상시킬 수 있습니다.

Avatar IV는 스크립트의 감정과 맥락에 맞춰 얼굴 표정, 제스처, 배경을 조정합니다. 이를 통해 더 자연스러운 전달, 더 강한 감정적 일치, 그리고 어떤 아바타 유형으로 시작하든 몰입감 있는 스토리텔링을 구현할 수 있습니다.

실제 나를 닮은 아바타를 만들든, 완전히 새로운 페르소나를 디자인하든, HeyGen은 아바타를 진정으로 나만의 것으로 만들 수 있는 도구를 제공합니다.